EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Cae ex alcalde; ‘placeo’ priista ¡en escaparate azul!

A querer o no, el Grupo parlamentario del PRI en la Cámara baja del Congreso de la Unión, encabezado por su coordinador EDGAR MELHEM SALINAS, capitalizaron su reunión con el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para proyectarse hacia el 2018, convirtiendo la cumbre legislativa en una ‘pasarela’ en vísperas de que su partido dé a conocer el método interno de selección de candidatos, y emita la voz de arranque para las precampañas.

Hubo ausencias, como se lo dijimos ayer, pero la inasistencia de BALTAZAR HINOJOSA, PALOMA GUILLÉN, MARÍA ESTHER CAMARGO y GUSTAVO CÁRDENAS, no demeritó ni restó brillo al encuentro de los legisladores con el Jefe del Ejecutivo estatal, pues todo estaba ‘planchado’ para que la reunión se fuera sobre rieles y no se diera el más mínimo traspiés entre El Jefe y los diputados federales tamaulipecos.

Así, diputados federales como el propio Coordinador de los priistas, EDGAR MELHEM SALINAS, ALEJANDRO GUEVARA y ABDÍES PINEDA MORÍN, quienes aspiran a convertirse en candidatos de sus partidos a senadores de la república en el 2018, vistieron sus mejores galas para su Encuentro con el Gobernador CABEZA DE VACA.

También asistieron, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, MONSERRAT ARCOS y PEDRO LUIS CORONADO, los cuales, en menor escala, ‘pican piedra’ por las alcaldías de sus municipios, aunque tenemos la percepción de que YAHLEEL ya está ‘palomeada’ para Nuevo Laredo.

Otros que también asistieron, pero no se ve dónde podrían ‘encajar’ rumbo al 2018, son PEDRO LUIS CORONADO -quien asumió la diputación para sustituir a ‘Chuchín’ en San Lázaro-; MIGUEL A. GONZÁLEZ SALUM; ESDRAS ROMERO VEGA -a él lo está esperando la Auditoría Superior del Estado-; ELVA LIDIA VALLES, CÉSAR AUGUSTO RENDÓN y RFAFEL MÉNDEZ SALAS, quienes concluyen su gestión sin pena ni gloria.

Pero bueno, a juzgar por la foto, todo parece indicar que el Encuentro con el mandatario estatal salió a partir un piñón, y con el compromiso de jalar parejo para atraer la mayor cantidad de recursos del Presupuesto de la Federación a Tamaulipas, cuyo último monto fue por 48 mil millones de pesos.

El Gobernador estaba contento, pues aunque los priistas aprovecharon el escaparate azul para desarrollar su ‘pasarela’, finalmente se obtuvo el compromiso de hacer más por Tamaulipas.

¡Enhorabuena!

Entre los ausentes, por cierto, hay 3 prospectos potenciales al Senado: BALTAZAR, PALOMA y la propia MARÍA ESTHER CAMARGO, quien es citada como posible ‘compañera de fórmula’ de EDGAR, en caso de que el riobravense fuera ‘palomeado para ir a la contienda el 2018.

Por cierto, con la nominación priista del candidato a senador 2018, empieza a escribirse la historia de la Sucesión Gubernamental 2022, de ahí que la decisión debe tomarse con sumo cuidado, pues con el ‘destape’ del gallo priista, está visualizándose al potencial candidato del PRI a Gobernador.

Así que abusadillos.

De otro lado, deje decirle que aunque en menor escala, los informes de los diputados de la LXIII legislatura estatal, entregados al presidente del Comité directivo estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO por el Coordinador de la bancada tricolor, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, fue, también, otro ‘placeo’ al interior del PRI.

No descarte usted al propio ETIENNE como potencial candidato a diputado federal, pues si EGIDIO TORRE ‘palomea’ las listas, como se espera, el ex alcalde de Victoria, junto con el ex presidente estatal del PRI, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, ‘llevan mano’ en las designaciones, uno para Matamoros y el otro para Victoria.

A la entrega del documento acudieron los diputados RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, NANCY DELGADO NOLASCO, IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO, MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, COPITZY YESSENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS MORRIS TORRE, ANTO TOVAR GARCÍA y JUAN CARLOS CÓRDOVA, algunos de los cuales figuran como candidatos potenciales a presidentes municipales.

Como son los casos de IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO, Reynosa; MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, que entraría por Matamoros, pues la nave de ‘Chuchín’ hace agua; COPITZY YESSENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, Río Bravo; CARLOS MORRIS TORRE, Victoria y JUAN CARLOS CÓRDOVA, quien aunque dice que no, sabemos que sí.

Durante la entrega del documento, un ALEJANDRO ETIENNE más evolucionado, desenvuelto y con más tablas en el quehacer público, dijo que “los diputados acuden a su casa para hacer entrega del primer informe de actividades que realizaron como legisladores en el Congreso de Tamaulipas y, en los distritos electorales que representan”.

Allí mismo y con el fin de abrirles más cancha rumbo al 2018, SERGIO GUAJARDO los invitó a despacharse con la cuchara grande: rendir un informe breve sobre su actividad durante la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal, que tendrá lugar el 2 de diciembre, para que los consejeros estatales conozcan el trabajo legislativo y que posterior, informen a los priistas de los municipios de la entidad.

¡Ooooooooorale!

A propósito de ‘gallos’, de Reynosa abundan avales políticos para la postulación del líder cetemista REYNALDO GARZA ELIZONDO.

Uno de ellos hace un recuento de su trayectoria e informa que durante 8 maños que estuvo al frente de la oficina fiscal, “REYNALDO siempre tuvo abiertas las puertas de su despacho, y atendía igual a pobres que a ricos.

“Era muy sensible y servicial. Nos atendía sin ver su reloj y siempre recibíamos una buena respuesta”, dice don FRANCISCO GUERRERO, quien refrendó que REYNALDO atendía y atiende sin distinciones -pero ahora en la Federación de Trabajadores- a la gente de todos lols estratos sociales.

“No hace distinciones por posición económica o niveles sociales. Yo fui varias veces y algunas me recibió antes que a ricos que estaban haciendo antesala”, sostiene.

Este espacio solo escucha, y trasmite.

Lo que sí nos consta es que REYNALDO es un político fiel a su palabra y su ideología, y que es amigo, amigo, amigo del presidente del Comité Directivo estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Pero otra cosa también nos consta: Que de ninguna manera será fácil -y es más, en algunas esferas de Gobierno se ve imposible-, que el PAN ceda así porque sí la cuna política de su Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por lo que el PRI tiene que darle 10 vueltas al tema antes de asignar la candidatura, máxime que en la jugada del 2018 ¡hay por lo menos 10 aspirantes a la alcaldía!

Entre ellos: RIGOBERTO GARZA FAZ, MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO, REYNALDO GARZA ELIZONDO, ROLANDO CANTÚ BARRAGÁN, SERAFÍN GÓMEZ VILLARREAL, AMELIA VITALES RODRÍGUEZ, ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ, ERNESTO ROBINSON TERÁN y si se decide, hasta el ex alcalde HUMBERTO ‘Betico’ VALDEZ RICHAUD le andaría entrando a la pastorela de vuelta de año.

En Reynosa mucho se habla de la posible injerencia en la próxima decisión municipal del PRI, de los multimillonarios contratistas JUAN ARMANDO HINOJOSA y RAMIRO GARZA CANTÚ, uno, que estaría a favor de su prima, IRMA AMELIA GARCÍA, y otro por alguno de sus sobrinos, pero en primer término el ex presidente del Comité municipal del PRI, RIGO GARZA FAZ.

Pero, el priismo reynosense no debe olvidar que en la lotería política del 2018, Reynosa tendrá acceso a 2 diputaciones federales, la II y la IX, de reciente creación, por lo que la Clase Política local No-Tiene-Por qué-Pelearse, pues el pastel viene grande, pues hay que considerar también que con el Ayuntamiento se juega también el Cabildo y medio centenar de puestos administrativos… en el remotísimo caso que ganen la elección.

… Sin excluir los contratos de obra, por supuesto.

Pero, sean peras o manzanas, la realidad es que mientras el PRI está en ascuas, en el PAN “todo apunta” a que el candidato será al diputado JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, no obstante que el Jefe de la Oficina del Gobernador, VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ, sigue cosechando simpatías.

… Y que GARZA DE COSS sigue jalando.

[-Entreparéntesis: el apresamiento del ex alcalde de San Carlos, SAMUEL URBINA RODRÍGUEZ, quien presidió su Ayuntamiento en el trienio2005-2007, detenido y encarcelado a petición del fiscal anti-corrupción como presunto responsable del desvío de 1 millón 200 mil pesos, es un aviso de que ya se activó la guillotina contra ex alcaldes, muchos de los cuales ya pusieron tierra de por medio. La pregunta pertinente es : ¿quién sigue?, mientras que otros que están en la lista siguen operando en su partido rumbo a las elecciones del 2018.¿Y los que ‘absolvió’ fast track la LXII legislatura de RAMIRO RAMOS].

De otro lado, deje decirle que en Matamoros, el Secretario del Ayuntamiento ABELARDO MARTÍNEZ ESCAMILLA, informo en conferencia de prensa que luego de la reunión del grupo de coordinación de seguridad, se acordó reanudar las caravanas hacia los puntos de Reynosa y Ciudad Victoria, con el acompañamiento de patrullas que fueron enviadas por el gobierno del estado para brindar este servicio a la población civil.

Explico que serán 3 patrullas que saldrán de Matamoros hacia Reynosa y otras 3 para los que viajen rumbo a Ciudad Victoria, con el fin de proteger la integridad de los automovilistas que tengan la necesidad de viajar a estos municipios del estado.

A nombre del presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, agradeció al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el envío de estas patrullas adicionales de la Policía Estatal, que van a estar llevando a cabo estos operativos por la carretera a Ciudad Victoria y Reynosa.

Asimismo informo que en la reunión mensual del Grupo de Coordinación Matamoros, se dio a conocer que los delitos del fuero común, bajaron en un 10 por ciento, aproximadamente, en comparación con el año pasado.

Igualmente, dijo que gracias a los operativos coordinados con la Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaria de Marina Armada de México, los delitos del fuero federal se redujeron, principalmente en el área de la carretera Matamoros-Reynosa, donde el problema se presentó más fuerte y aunado a ello la Policía Federal Preventiva, logró controlar en buena medida el robo de vehículos.

Mientras que en Reynosa, a través de la Coordinación General de Servicios Públicos Primarios, el Gobierno de la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ lleva a cabo labores de limpieza y mantenimiento de calles, avenidas y bulevares, con maquinaria y equipo y que además rehabilitan la señalización vertical y el repintado de las líneas de tráfico y reparación del alumbrado público.

Siguiendo instrucciones de la alcaldesa MAKI ORTIZ, trabajadores del Ayuntamiento realizaron obras de limpieza en la Calzada Victoria, desde la carretera a Río Bravo hasta la entrada de las colonias Benito Juárez y Pedro J. Méndez.

Labores de remozamiento también fueron desarrolladas en el bulevar Miguel Hidalgo con distribuidor vial Periférico, donde además se complementó con el regado del área verde del camellón central.

Las avenidas México y Tulipán de los fraccionamientos Moderno y Campestre también fueron limpiadas de basura y maleza para evitar la presencia de alimañas y dar una mejor apariencia a los accesos a esas y otras colonias.

Igualmente, en la colonia Las Cumbres, trabajadores de Servicios Primarios efectuaron la limpieza del bulevar Mil Cumbres y regaron la vegetación del camellón central, como también se realizó el mismo trabajo en la carretera a la ciudad de Río Bravo.

A propósito de Reynosa, la secretaria de salud, GLORIA MOLINA GAMBOA convocó a la comunidad médica, de enfermería y trabajadores del sector, a responderle a Tamaulipas y dar siempre lo mejor de sí para mejorar la calidad y la atención a los pacientes.

“Es tiempo de todos, es tiempo de la salud, es tiempo de ser mejores”, señaló la funcionaria estatal al inaugurar las jornadas médicas “Calidad en salud, virtud de los grandes” en el marco de las actividades conmemorativas del XXIII Aniversario del Hospital General “Dr. José María Cantú Garza” de Reynosa.

Como parte de su agenda por este puerto fronterizo, en la que también presidió actividades del plan de intervención “Unidos por Reynosa”, MOLINA GAMBOA reiteró el compromiso del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA de transformar a Tamaulipas, trabajando desde la raíz en la solución de los problemas del estado.

“Juntos lograremos un mejor Reynosa y un mejor Tamaulipas” sostuvo.

En otro tema, le participo que el gobierno municipal de Nuevo Laredo inauguró el gimnasio de box del Fraccionamiento El Progreso, con el cual brinda un espacio público para beneficio de mil 500 residentes de ese sector, que gusten practicar este deporte.

Al hacer entrega del gimnasio que tuvo una inversión de 3 millones 394 mil 387 pesos, el presidente municipal expresó sentirse contento de llevar beneficios a niños y jóvenes de este sector.

“Estamos entregando instalaciones de primer nivel, tiene un ring, está equipado con todo lo necesario para practicar esta disciplina. Esto viene a fortalecer el tejido social, pues permite al joven, al padre o madre de familia realizar un deporte. Habla de salud, de disciplina y de la recomposición del tejido social”, señaló el alcalde ENRIQUE RIVAS.

El gimnasio cuenta con una superficie de construcción de mil 38 metros cuadrados, el cual incluye dos áreas.

El área de box cuenta con ring, zona de costales y peras e instalaciones sanitarias. En el área exterior las familias podrán hacer uso de aparatos de ejercicio como potros, prensa de pierna, caminadora, elíptica y surfeador, cancha de basquetbol, cancha de futbol con pasto sintético, bebederos, sanitarios y estacionamiento.

Por último, en ceremonia protocolaria celebrada en la capital victorense, los jugadores y cuerpo técnico del equipo Correcaminos-Victoria entregaron al Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, el Trofeo que los acredita como Campeones de la Liga Mayor Conferencia Roja Temporada 2017 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

De igual forma le expresaron su agradecimiento por el irrestricto apoyo que durante su gestión Rectoral ha brindado al deporte universitario, especialmente al futbol americano en todas sus categorías, en las que ha fomentado la formación integral, la vinculación y la sana competencia.

En el evento realizado en el Teatro Universitario, el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO estuvo acompañado por el Secretario de Gestión Escolar, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ; el Secretario de Administración, VÍCTOR HUGO GUERRA GARCÍA; el Secretario de Finanzas, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS; y el Secretario de Extensión y Vinculación, BERNABÉ NAKASHIMA CORONA.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.