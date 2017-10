POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

CAE GEÑO; CACERÍA DE BRUJAS NO, PERO TAMPOCO IMPUNIDAD

Oportunista como siempre, Alejandro Guevara Cobos, salió a desmarcarse de Eugenio Hernández Flores.

No sólo eso, quiso endilgarle la captura a las presiones que hizo el gobierno federal a las autoridades estatales, sino que se vanaglorió que la detención forma parte de su campaña contra la corrupción. Puros cuentos.

Y es que hoy por la mañana, el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue detenido en la capital del estado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando transitaba sobre la carretera Rumbo Nuevo.

Eugenio está acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, de acuerdo a la averiguación previa penal 14/2017. Geño a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado a través de la empresa GMC compraron 1600 hectáreas ubicados en el puerto Industrial de Altamira a un costo de 16 millones de pesos, pero en realidad el predio pertenece al patrimonio del estado. Otro personaje involucrado en la compra de esos terrenos -que hoy tienen un precio superior a los 1500 millones de pesos- es Fernando Cano Martínez, prestanombres del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenido actualmente en Italia.

Eugenio fue gobernador de Tamaulipas del 2005-2010, fecha en que la inseguridad y la violencia detonó en la entidad. Por cierto, Geño tiene cuentas pendientes con la justicia estadunidense en donde lo acusan de lavado de dinero por 30 millones de dólares junto a su cuñado Oscar Gómez Guerra.

Sobre el asunto no hay que olvidar la entrevista que diera el hoy Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el 13 de junio del 2016 cuando se le cuestionó qué haría su administración con los ex gobernadores, investigados por sus vínculos con la delincuencia, en aquel entonces Cabeza de Vaca dijo lo siguiente: “…Son prófugos de la justicia norteamericana y si hay algo que tengamos que aportar para todo el rigor de la ley lo haremos sin titubeos. Y si por parte del trabajo de esas administraciones o en esos gobiernos, hubo desvíos de recursos públicos o situaciones que hayan propiciado el quebranto de las finanzas del estado, por supuesto que vamos a actuar en consecuencia. No vamos a emprender una cacería de brujas, pero tampoco vamos a permitir más impunidad”.

Hoy Alejandro es un caso patético de oportunismo, su deslinde es penoso y hasta enfermizo, deseoso de reflectores baratos con argumentos igualmente baratos quiere seguir engañando a la sociedad.

El diputado quiere seguir llevando al baile a la gente. Tristísimo deslinde.

PD: La gira por el estado que tenía prevista mañana el dirigente Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, fue cancelada hasta nuevo aviso. Un próximo deslinde viene en camino.

NI TAN JOVEN, NI TAN MARAVILLA

Ricardo Anaya con su egolatría tiene sumido al PAN.

Al llamado “joven maravilla” se le vienen una serie de confrontaciones con militantes de peso completo. El dirigente nacional de los panistas la confrontación pública con Margarita Zavala le deja mal parado no sólo a nivel de partido sino en su imagen sobre todo cuando pretende postularse para la Presidencia de México.

Después de 34 años de militancia, Margarita se va del partido, no tenía otro camino, estaba siendo asfixiada por Anaya. Los frentes que se le vienen al líder del PAN son más fuertes que lo señalamientos de enriquecimiento que enfrenta de los cuales podrá salir librado legalmente, pero lo dejarán vapuleado en imagen, credibilidad y confianza ante la sociedad. Por lo pronto, de misógino no lo bajan.

PD: “Yo no me voy a echar a perder, le voy a dedicar los seis años a Nuevo León”: Jaime Rodríguez, en una entrevista con Loret de Mola tras su triunfo en las urnas. Hoy el llamado bronco ya aceptó que busca ser candidato a la Presidencia de México.

EL NOTABLE PEDRO

Pocos pueden presumir de asumir riesgos.

Pocos pueden alardear de contrarrestar malos tiempos y vencer carretadas de traiciones y de dinero.

Cuando Pedro Javier recibió el ofrecimiento para ser candidato del PRI a la presidencia municipal de Ocampo, aceptó el reto sin pensarlo mucho, más allá de ser un sueño, era un reto que deseaba afrontar y demostrarle a su partido que estaba hecho para eso y más.

Luchó contra un alcalde de su partido empecinado en dejar a su mujer como alcaldesa y que al no lograrlo le jugó la contra, eso sin contar con los efectos del cambio. El joven político aprendió en meses, tuvo su maestría y hoy como gobernante deja en claro su vocación, su andar ante la ciudadanía se destaca por encima de otros alcaldes de su partido e incluso del propio panismo.

Pedro a base de una estricta aplicación de los recursos ha podido dar cumplimiento a sus compromisos, de hecho, en su pasada visita al ejido Flores Magón recibió el reconocimiento de la gente, ahí convivió con los habitantes de esa comunidad que celebró 84 años de su fundación.

Y no es gratuito que hayan surgido voces en el sentido de que están contentos con su actuar y que así quieren continuar por varios años más. Atrás han quedado señalamientos de enriquecimiento, nepotismo, tráfico de influencias y corrupción, por eso aquí se respira optimismo y confianza.

BUENAS NOTICIAS EN XICO

El alcalde de Xicoténcatl, Vicente Javier Verástegui Ostos, entregó la pavimentación del camino Xico-Moctezuma, en el tramo que comprende del gimnasio multidisciplinario a la altura de la primera calle de la colonia Beatriz Anaya. Fueron en total 3,924.61 metros lineales asfaltados y sobra decir que era un reclamo generalizado de la gente de ese sector. Con ello se dará un tránsito más rápido hacia la vieja carretera Mante-Xicoténcatl, sobre el poblado El Azúcar.

La experiencia de Vicente es un punto a favor, sabe dónde tocar puertas para seguir bajando recursos en beneficio de su gente y sin distinción de ningún tipo.