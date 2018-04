            < Caen 7 funcionarios de Madero

PRESENCIA

1.- El hilo se revienta siempre por lo más delgado, y en Cd. Madero cayeron 7 servidores públicos, quedando a salvo el verdadero responsable. De esos funcionarios dos corresponden a nivel de Directores, y se rumora que habrá otras bajas, todos ellos implicados en la negación de la carta de residencia al empresario Adrián Oseguera Kenior, la opción fuerte de MORENA para conquistar ese municipio, quizá el único en Tamaulipas donde pueda obtener una victoria el partido de López Obrador.

Lo peor del caso es que sin funcionarios al frente en el área Jurídica está paralizada la actividad. Ayer una angustiada madre de familia que se encuentra en la Cd. de México nos pidió que por favor hiciéramos conciencia de que <urge una carta de residencia para su hija, lo cual está frenando trámites que tienen que ver con la salud de su nieto, un jovencito de 15 años que requiere de una cirugía mayor, motivo por el cual ella se encuentra la capital de la República>. La Carta de residencia que solicitan es a nombre de Diana Guadalupe Carreño Rico.

Retomando el tema del bloqueo a Oseguera Kenior, fue ostensible el trámite negado al interesado. Roberto Avalos Flores, quien ya renunció como Director Jurídico declaró, que nunca estuvo de acuerdo en cómo se procedió y calificó de incongruente a la administración de que la formó parte. Incluso se refirió a que hubo instrucciones de buscar el estado de pago de los prediales del empresario y todo lo que pudiera usarse en contra del candidato de MORENA a la Presidencia Municipal.

Negar la carta de residencia a Oseguera lo convirtió en víctima ante la opinión pública y con un solo responsable, el alcalde Andrés Zorrilla y además con un objetivo muy claro. Porque suponiendo sin conceder que él no hubiera dado la orden, fue tema ampliamente difundido por los medios durante varios meses y debió enterarse y actuar en consecuencia, pero además se lo advirtieron, puede haber una sentencia que obligue al ayuntamiento a extender el documento, lo cual finalmente sucedió.

2 .- La declinación de Carlos Enrique Canturosas Villarreal a la candidatura por el municipio de Nuevo Laredo es algo que se veía venir. Por eso la insistencia del líder de MORENA en hablar de exilio y de presiones durante su estancia en ese punto fronterizo el pasado 5 de abril, con el propósito de capitalizar electoralmente este capítulo, porque la realidad es que el exalcalde neolaredense tuvo conocimiento de la invitación, pero no les había confirmado su participación, en cambio había signos de que se estaban trabajando acuerdos con la línea panista.

Recientes declaraciones de Francisco Elizondo Salazar, presidente del albiazul confirmaron que el Canturosas seguía siendo militante y que pronto se verían acuerdos.

Por otra parte, nunca vimos a un Canturosas dando la cara, motivado por la oferta del Partido MORENA, como en cambio lo hicieron Ramón Garza Barrios en Nuevo Laredo, o José Ramón Gómez Leal en Reynosa y tantos otros que hasta las últimas horas de ayer, antes del cierre del registro buscaban un desenlace que los favoreciera.

Elementos cercanos a Canturosas aseguran que nunca entregó la documentación para gestionar una eventual candidatura, ya dijimos que no demostró interés en participar como candidato por MORENA, pero tampoco dio la cara para negarlo porque indudablemente es algo que de alguna manera lo puso en el escenario estatal, lo cual lo mantiene vivo políticamente.

Quiérase o no, Canturosas es un activo importante para el PAN en este momento, lo es para Ricardo Anaya, no sólo para lo que se disputa en Nuevo Laredo; puede no sumarle desde su atrincheramiento en el lado americano, pero su inclusión en la boleta electoral en un partido diferente a Acción Nacional, hubiera podido restarle votos al proyecto azul.

Pronto se harán visibles los acuerdos tomados, que motivaron el desistimiento de Carlos Enrique.

3.- El Municipio de Victoria combatirá la explotación sexual o por medio de la mendicidad de adultos mayores y de menores de edad, de igual forma en personas con discapacidad, al estipular como actos ilícitos estos procedimientos utilizados para aprovecharse de un sector débil e incapaz de defenderse por si sólo.

Es un tema social, de alto contenido humano que se pone ahora en manos de la autoridad municipal, algo que si bien está contemplado en el Código Penal de Tamaulipas requiere de la solidaridad social de los ediles para combatirlo.

La cuestión no es tanto de leyes, sino de procedimientos y sobre todo de seguimiento que va a requerir de un esfuerzo extra por parte de los integrantes del Cabildo. Aplicar infracciones económicas puede ser un freno, pero no un impedimento. Por ejemplo el negocio de la explotación sexual da para pagar las multas y más.

De todas maneras el acuerdo tomado este martes en sesión de Cabildo es el punto de partida para ver este problema con mayor acuciosidad, requiere del apoyo de la sociedad civil organizada. Porque hay que ejercer vigilancia, dar seguimiento a los casos detectados, y luego de infraccionar darle seguimiento para que no quede en simple amonestación o multa.

Indudablemente la iniciativa del municipio es muy buena, tiene sentido social y humano, contempla disposiciones de orden público para regular el desenvolvimiento de la sociedad, donde es importante la participación a través de la denuncia ciudadana para la prevención de lo que es ilícito.

4.- El candidato del Frente PAN-PRD-PMC al Senado de la República, Ismael García Cabeza de Vaca sostuvo un encuentro muy enriquecedor con empresarios de Reynosa y Río Bravo con los que interactuó, producto de ese diálogo enriqueció su agenda de trabajo con sus peticiones. Ofreció trabajar en reformas fiscales que reduzcan la carga de impuestos y que incentiven el crecimiento económico de la zona fronteriza de Tamaulipas.

Asimismo manifestó que de obtener el apoyo que lo instale en el más alto foro de la República, legislará para construir las bases que eviten un Fiscal anticorrupción nombrado a modo en favor del gobierno en turno.

También se refirió a la necesidad de acercar a los jóvenes emprendedores programas que permitan su capacitación y estímulos para que desarrollen proyectos de inversión, evitando la fuga de capitales y talentos.

Ismael señaló que Tamaulipas es un foco de atracción para los inversionistas en el sector energético, para el cual viene una derrama de 70 mil millones de dólares y con ello la creación de 700 mil nuevos empleos.

Con estas propuestas respondió a las inquietudes de los empresarios que entre otras cosas pidieron su intervención dado el momento, para que Río Bravo cuente con un hospital del IMSS, asimismo solicitaron su intervención para generar oportunidades a los jóvenes y evitar que emigren de sus lugares de origen, para ello dijeron que se necesita dar un nuevo giro a la oferta laboral para evitar empleos mal pagados como los de la industria maquiladora.

AHORA RESULTA… que hay que darle las gracias a la SAGARPA porque cumplió su obligación luego de 7 plantones. El último este lunes.