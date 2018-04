DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Calladito Ramón cumplió su objetivo en Morena

Sin duda el que el ex alcalde priísta, Ramón Garza Barrios, haya sido nombrado por MORENA como su candidato a Presidente Municipal por Nuevo Laredo, ha provocado muchas controversias.

Para empezar muchos de los ex panistas que habían brincado a ese partido esperando llegar nuevamente a disfrutar de las mieles de la presidencia, ahora andan irritados y tristes, porque saben que con Ramón la situación cambia y ya no son los favoritos.

Esos ex panistas que ya se sentían dentro del gobierno nuevamente, ahora andan cabizbajos y pensando en un plan B, el cual sería arrimarse y buscar que Ramón los cobije y les de esas ansiadas posiciones, a pesar que ellos mismos decían que con él no había ni una oportunidad.

Y si eso no pasa, entonces aplicarían el plan C, el que sería desertar de las filas de MORENA.

Hablando directamente de Ramón Garza Barrios, debemos reconocer la astucia y sagacidad de un ex priísta que es un lobo de la política.

Ramón fue el primero en brincar a Morena y desde entonces ya traía un plan definido, ser el candidato a alcalde, pero cuando vio que otro grupo, el de panistas, también brincaban, no dijo nada, se quedó callado.

Los dejó que hicieron de todo, brincar, patalear, señalar, acusar, desprestigiar, acusar, en fin, los dejó que solitos se echaran la soga al cuello, incluso no le importó que esos ex panistas dijeran que él no era garantía de triunfo.

Vio pasar la película completa, sentado en primera fila, callado, sin decir ni opinar nada, vio cómo se desgarraron las vestiduras, y al final se levantó de su silla y nuevamente callado, tranquilo, sin acelerarse se registró como candidato.

En pocas palabras Ramón Garza Barrios demostró que de política sabe mucho, y ni sudó, ni se despeinó para obtener lo que desde un principio fue su objetivo, la candidatura de Morena a la presidencia municipal.

Ya una vez registrado como candidato, ahora sí salió al escenario y di su primera entrevista en un programa de radio en donde dijo a lo que nos referimos, que entró como un militante más, que se puso a trabajar, que respetó a los liderazgos de Morena y que nunca buscó humillarlos y hacerlos a un lado, solo llegó a reforzar.

También habló de su salida del PRI, donde dijo que agradecía las oportunidades que le dieron en ese partido para llegar los puestos de elección que tuvo, pero que ahí ya había concluido su ciclo y se abría uno nuevo en Morena.

Por cierto, el candidato morenista confirmó que lleva como alcalde suplente, al ex regidor panista, Rogelio Soto Quiroz, quien en esta ocasión el llamado “Super Roger” no dudó y solito acudió al comité del PAN para renunciar, algo que no quería hacer y que siempre peleaba por permanecer en ese partido, terminando así un ciclo e iniciando uno nuevo en Morena.

Ramón Garza Barrios una vez más demuestra lo que es hacer política, en el PRI siempre fue de los que tenían el poder del partido, y ahora es quien tiene el poder en Morena.

Ahora habrá que esperar para ver si la militancia morenista lo acoge y respalda, y sobre todo saber si los ex panistas se quedan o se van.

SUELTAN NOMBRES DE LA PLANILLA DE RAMON

Por cierto, ya se soltaron algunos nombres de los que integrarán la planilla de Ramón Garza Barrios.

Como segundo síndico está anotado el ex amigo de Cabeza de Vaca, Roberto “El Bobby” Rodríguez, el abogado que era funcionario estatal y que ahora sorprende en Morena.

Y en la primera regiduría se dice que está anotada Adriana Contreras, una de las mujeres de la verdadera militancia morenista, de las que se han sobado el lomo para atraer militantes.

Aunque no se sabe en qué posición, dicen en Morena que también anotemos a Lázaro Peña.

Por cierto, se dice que las posiciones 3 y 4 son para el PT y Encuentro Social.

Y la duda es ver en qué posición van las ex panistas Ireri Calderón y Mariza Zarate.

CHAVA ROSAS EL QUE MAS VUELO TRAE EN LAS CAMINATAS

En el PAN, el candidato a Diputado Federal por Nuevo Laredo, Salvador Rosas, mantiene el ritmo de las caminatas en donde le ha ido muy bien, pues los vecinos que visita le han refrendado su apoyo y su voto para este 1 de julio.

El PAN sabe que es el favorito, aun así, trabaja como si fuera en último lugar, y esto lo demuestra Chava Rosas, quien, acompañado por su suplente Manuel Canales y la suplente a Senadora, Imelda Mangín, recorren diariamente una gran cantidad de cuadras por las colonias.

Cuando otros recorren una parte pequeña de la colonia a la que asisten, los panistas tratan de abarcar toda, y la estrategia es que Chava y Manuel agarran un sector e Imelda otro y al final se encuentran, eso les hace llegar a mucha más gente.

ISMAEL SE COMPROMETE CON EL CAMPO TAMAULIPECO

El candidato a Senador del PAN, Ismael Cabeza de Vaca, estuvo en Río Bravo, en donde ante productores se comprometió a auditar desde el Senado los programas de Sagarpa.

Criticó que dicha dependencia federal siga castigando a los productores tamaulipecos, a quienes les tiene retrasados los apoyos hasta de un año.

Cabeza de Vaca, aseguró que desde el Senado se dará esa fiscalización para que los programas de Sagarpa se ejerzan a tiempo y sobre todo con transparencia.

Sin duda urge que alguien haga algo por el campo tamaulipeco, porque, aunque tengamos a un tamaulipeco como titular de Sagarpa, no ha volteado para acá, será porque es priísta y está enojado porque no votaron por él para gobernador y por ello el castigo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

