David Ed Castellanos Terán

Cállate “chachalaca”

El ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no solo está desesperado, enojado y hambriento de poder. Meterse con Ricardo Anaya, ahora ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) quien “busca” la candidatura a la Presidencia de México es una clara muestra de lo desorbitado y chiflado que esta el ex preciso. Si su imagen resta a la señora de Calderón, andar de metiche le perjudica aún más a la esposa “independiente”.

Felipe Calderón primer responsable de esta sanguinaria guerra desatada en el país, criticó vía tuiter a uno de los más notables panistas a nivel nacional. Felipe que hoy reprocha el actuar de Ricardo, este personajito que viene actuando tal y como lo hizo Felipe de Jesús durante el 2006, va a terminar de matar las aspiraciones de Margarita, así como lo hicieron con Josefina Vázquez Mota, y es que Anaya ahora es un calderoncito en potencia. Lo peor es que Felipe no se termina de convencer de cerrar su cuenta del pajarito.

[El PAN, que era el partido democrático por naturaleza, cancela internas; su dirigente abusa del poder y se autonombra candidato. 2 partidos más, le sirven de tapete. Y todavía hay el cinismo de llamarle “día histórico para la democracia”. Chale] externó el michoacano al citar el tuit de Anaya el pasado 9 de diciembre a las 16:45 horas ¡seguro estaba en la botana!

Respecto a la alianza de los partidos De la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se entiende con el simple hecho de ponerse en su lugar y aceptar que son los grandes perdedores del peñismo.

Ricardo Anaya Cortés habría presentado el sábado su renuncia a la dirigencia del PAN para lanzarse en busca de la candidatura a la Presidencia de la República en 2018, dando así una clara ventaja al candidato priista pues el panismo indudablemente se va a desquebrajar más ya con su candidatura oficial.

Ya para el domingo los gobernadores panistas hicieron una pausa en su agenda pública “apartidista” para acompañar al amigo Ricardo Anaya rumbo a la presidencia, entre los asistentes estuvo el mandatario tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien más tarde acompañado por cientos de familias de Reynosa, encendió el espectacular pino navideño donde presentó un espectáculo musical y acrobático montado por artistas nacionales e internacionales en la pista de hielo instalada en el Parque Cultural de este municipio que es de los más violentos de la entidad.

Hoy lunes se define la alianza entre el Partido Encuentro Social (PES) y Andrés Manuel López Obrador, aparente pacto que está generando muchas expectativas pues algunos suponen que es respaldado por una franja de la Secretaria de Gobernación y el Grupo Hidalgo, que no termina de convencerse que sea Mit el mejor para vestir la casaca del PRI.

