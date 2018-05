DIALOGANDO

Cambios en el orden de las fuerzas políticas.

Por Roberto Olvera Pérez

Los priistas saben perfectamente que aquí en el Estado son la segunda fuerza política electoral. Por arriba de ellos y en primer lugar se encuentra el Partido Acción Nacional (PAN), que sorprendió en la elección pasada con los vientos de cambio en Tamaulipas, dándose por primera vez después de más de ocho décadas la alternancia que tanto urgía.

También se puede decir que abajo del PRI al menos en Tamaulipas, se encuentra los independientes, le sigue el PES, PVEM, PANAL, PT y MORENA, este último de nueva creación en el Estado y de acuerdo al último resultado local del 2016.

Con estos antecedentes políticos los dirigentes de los partidos ya mencionados, abajo del Instituto hoy en el poder en el gobierno (PAN), se han puesto a trabajar para intentar dar buenos resultados en las próximas votaciones del primer domingo de julio.

De tal manera que entre ellos se vienen cerrando filas, pues su principal objetivo político es apoyar a sus candidatos tanto para la Presidencia de la República, Senadurías, diputaciones federales y a las alcaldías.

¿Qué es lo que se pretende? Jugar todo por el todo en esta elección que se puede decir será la más importante para México, y no se dice aquí nada más, sino así se visualiza allá en el vecino país del norte que comanda Donald Trump, que podría convertirse en uno de los más importantes sucesos para el extranjero, ya que de los resultados que arroje determinará la extensión de la cooperación en curso entre ambas naciones, según el mexicanólogo Duncan Wood, Director del México Institute del Woodrow Wilson Center con sede en Washington, D.C.

Retomando al tema principal de Tamaulipas, los dirigentes estatales de cada uno de los partidos políticos con presencia y registro ante el Instituto Nacional Electoral y aquí en el IETAM, se han puesto a trabajar, afinar las futuras estrategias para ser competitivos, pero sobre todo formar frentes y donde la idea es sacar buena votación en la próxima jornada electoral.

También hay que decirlo porque no, de estos mismos partidos algunos van en coalición, frentes o alianzas que en unión hacen la fuerza y se garantiza más la victoria, aunque se dice por ahí que hay pleitos internos en los partidos políticos, pero seguramente se tienen que digerir porque solos no hace nada y unidos jamás los vencerán, por lo que se está logrando ya y cohesionando en bien de sus ofertas.

Vale la pena decir que el que no trabaja no llegará, el electorado en Tamaulipas está muy definido hacia sus partidos, líderes, grupos regionales. Claro habrá efectos nuevos, tal vez MORENA en la frontera y en la zona conurbada, pero en el resto del Estado la suerte ya se está desde el 2016 PAN; no habrá más novedades, se espera que el INE haga bien su tarea para que todo se lleve a cabo con transparencia, en paz y en buena lid.

Cabe destacar que entre los cambios en el orden de las fuerzas políticas podría verse en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Morena como segunda fuerza; en otros veremos a los independientes también como segunda fuerza; el PRI en algunos también como segunda fuerza, sobre todo a nivel municipal y el PAN se mantendrá como primera fuerza en todo Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- En el 2016 el PAN por primera vez llegó al Palacio de Gobierno. Los priistas que salieron del poder muchos de ellos siguen en el tricolor con apoyos y programas federales y no les conviene cambiar de partido; pero en el caso de MORENA, los recién llegados se están jugando el tener un buen respaldo a pesar de los votos que puedan aportar, por lo que ahí no hay nada seguro para nadie. De los que andan por ese partido que ya sabemos quiénes son los traidores, desleales y malquerientes se van a chamuscar y no habrá reversa hacia donde aterrizar.

De lo anterior se desprende que los ayuntamientos serán muy raros los casos que se dé un cambio de colores. Va a seguir la inercia de lo que pasó en el 2016, no habrá más sorpresas, sólo tal vez en los municipios pequeños como en Padilla, San Carlos y uno que otro de la ribereña, por citar algunos ejemplos. Todo cambio a la llegada de la alternancia con otros partidos llevan su tiempo, no son automáticos, así que quien cambie de partido que aprenda esperar. Hay que hacer fila.

2.- Por cierto, saludamos el martes por la noche en una tienda comercial de Victoria, al encargado de despacho de la Secretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, joven destacado que ha demostrado ya su capacidad en varios asuntos importantes; él nos comentó la agenda de la semana. Qué bueno que los altos funcionarios siguen tratando a todos por igual y con confianza, esto acerca a la ciudadanía con el gobierno en turno y así nos sentimos todos de una misma familia, sin distancias y con los mismos derechos, donde hay que convivir y ayudarnos entre todos. El funcionario andaba en las compras de la casa, sencillo y amable.

3.- La Secretaria de Educación de Tamaulipas, que dirige el Dr. Héctor Escobar Salazar, informa que la recepción de solicitudes se amplía al día 4 de mayo de 2018, para quienes desean solicitar un cambio de adscripción o permuta para el ciclo escolar 2018-2019. Esto es para el personal con funciones docentes, técnico docentes, de dirección y supervisión, así como de apoyo y asistencia a la educación, pueden llenar la solicitud y consultar los criterios en el sitio: http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/convocatoria-cambios-de-adscripcion-y-permutas-2018-2019/

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com