Cambios y renuncias

Por José Luis Castillo

Desde la llegada de la titular de la Secretaría Salud, Gloria Molina Gamboa, las renuncias de varios funcionarios de primer nivel están sobre su escritorio, hay quienes se han hecho los agachones y “nadan de muertito” para permanecer pegados a la nómina, fingiendo responsabilidad o trabajo, con tal de permanecer dentro del presupuesto, como tantas otras veces lo han hecho, sin ningún problema.

Aun cuando presume de una muy alta relación con los que toman las determinaciones en la administración estatal, Gerardo Garza Córdoba, responsable de recursos humanos en la Secretaria de Salud, es uno de los que ya tienen listas sus maletas, porque sabe que no pertenece al equipo de trabajo de la nueva funcionaria y su desempeño ha sido gris.

No son pocos los errores que el aún responsable del área a cometido, como el hecho de retenerle los salarios a los trabajadores que a pesar de estar en sus centros de trabajo, “por instrucciones” o “malos entendidos”, como él lo llama, el punto es que les retiene sus cheques, por unos días a los empleados, para después, simplemente terminar con un “disculpe usted”.

Por cierto, por andar en esa “cacería de empleados”, el titular de recursos humanos ha dejado crecer un serio problema y en más de siete ocasiones, ha hecho dar vueltas a la dependencia a los trabajadores de los hospitales civiles, infantiles, generales y empelados de salud de todo el estado, quienes esperan la entrega de 635 nombramientos base.

La titular del área de la salud tiene experiencia en la función pública y refiere que da un recorrido por las instituciones médicas para tener un diagnóstico más apegado a la realidad, en sus oficinas centrales, le esperan una serie de nombramientos, no tiene, ni asistentes, ni secretario particular, los anteriores ya hicieron lo debido, renunciaron y se fueron.

La nueva responsable del área de salud, debe saber que dentro de su equipo de trabajo hay traidores, incluso empelados con antecedentes penales, que ahora desempeñan una responsabilidad, ahí mismo y quieren hacer como que nada pasa para ganarse un nombramiento, incluso quienes al punto ebrio chocaron en el pasado vehículos oficiales.

Aunque la franqueza y carácter de la nueva titular de salud, le permite distinguir entre los aduladores y los que verdaderamente trabajan, los ciudadanos esperan resultados, verdaderos cambios, no más de lo mismo, pero sobre todo, eficiencia e inteligencia para no dejarse engatusar, menos endulzarse los oídos con el “canto de las sirenas”, porque créalo, no le faltan acomedidos.

Por cierto, reconoce que los salarios de los más de 22 mil trabajadores de la salud en algunos casos, son muy precarios y también reconoce que han sido varias las reuniones con los responsables del sindicato de salud, con quien incluso habló de la reorganización de personal, ¿otra vez?

El desabasto de medicinas en las unidades de salud y los hospitales, también lo sabe, aunque promete que se resolverá pronto, es de opinión que ello, está en manos de la secretaria de administración.

Por lo pronto, Francisco García Juárez, ya prepara la llegada de un experimentado estratega al área de Comunicación Social de la dependencia, a fin a su plan de trabajo, pero sobre todo cumpliendo con las líneas y directrices de un proyecto del gobierno de los “vientos de cambio”, no de un proyecto personal… Veremos y diremos.

Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal ha dado rienda suelta a sus pretensiones de ser candidato en próximo año, ¿a qué?, a lo que sea, por lo pronto, ya en los domicilios particulares inicio con la distribución de propaganda con el pretexto de dar a conocer los teléfonos de emergencia, la verdad el ex alcalde, no tiene llenadera.

Pero mientras ello pasa, el trabajo que realiza Enrique Rivas Cuellar, difícilmente le permitirá Cantú Rosas hacer algo en el terreno electoral, puesto que la simpatía y actividad del alcalde, va más allá de volverse a relegir, también tendrá mano para determinar quienes serán los candidatos el próximo año y sobre todo contaran con su aval para obtener el triunfo.

Rivas Cuellar no descansa, sabe que el tiempo apremia, por ello en el programa municipal, se reunió con los habitantes del sector viveros, en donde dio entrada a gestiones y resolvió la problemática planteada por los habitantes de esa zona.

