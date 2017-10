Tendencias

Oscar Contreras Nava

Camina Gobernador por Altamira

La rapidez con que la secretaria de Gobernación anunció la “declaratoria de emergencia por inundaciones” es una señal más de que el gobierno federal apoya a Tamaulipas y es sensible ante las inundaciones atípicas que se presentaron el pasado fin de semana en Altamira y afectaron a más de 10 mil familias.

Con la declaratoria de emergencia los afectados podrán acceder a la reparación y entrega de enseres domésticos, que perdieron durante la inundación y esperamos que muy pronto les entreguen los recursos, para que recuperen esa parte de su patrimonio que perdieron tras la contingencia.

Sin embargo, esta es una valiosa oportunidad para que el gobierno estatal lleve a cabo una investigación sobre lo acontecido en los fraccionamientos Villas de Altamira y Las Flores, ya que esta inundación atípica y las que se han presentado en años anteriores, pudieron evitarse si las autoridades del municipio nunca hubieran dado los permisos para construir esta zona donde antes había una laguna.

Es necesario que descubran a los culpables y no precisamente para que los pongan en la cárcel, sino para que los detecten y den a conocer quiénes son, porque algunos podrían estar buscando alguna candidatura para participar en las próximas elecciones y no es posible que los partidos los apoyen, porque ya se ha demostrado, con estas inundaciones, que no están preparados para estar al frente del gobierno municipal o en el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, es urgente que los casi mil niños de la escuela primaria “Francisca Gómez Segura” y del Jardín de Niños “Matías S. Canales” recuperen sus clases, ya que pudieran perder este año escolar y esto se puede impedir si los trasladan a otros espacios donde podrían recibir sus clases, para que el costo social no sea tan alto.

Sin duda que las lluvias atípicas seguirán presentándose por todo el estado, ya lo hicieron en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y ahora le tocó al municipio de Altamira y con ello, nos damos cuenta que esto es parte de la condiciones que los humanos hemos generado por no cuidar nuestro medio ambiente, por lo que será necesario que tomemos conciencia que nuestros días con climas normales se acabaron y será necesario que aprendamos a convivir con estas nuevas condiciones meteorologías.

Por otra parte, sí la rapidez con que actúo la secretaria de Gobernación nos sorprendió al emitir la “declaratoria de emergencia por inundaciones”, es importante destacar que esto es resultado del interés y preocupación que mostró el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para encontrar las soluciones más adecuadas a esta situación y esto lo pudieron constatar las familias en el recorrido que realizó por esa zona habitacional de Altamira.

En fin, los retos que presenta el clima atípico son muchos y muy variados, pero los gobiernos y los ciudadanos tenemos que estar preparados para enfrentarlo, para convivir con lo que provocan y no lamentarnos por lo que nosotros mismos hemos generado. Así de simple.

Para finalizar, el ex diputado priista, Eduardo Hernández Chavarría, tiene más de una década buscando la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Tampico, pero la anterior clase política en el poder nunca lo dejó llegar, es más nunca escucharon sus peticiones a pesar de que siempre salía bien calificado en las encuestas.

Sin embargo, Hernández Chavarría nunca ha necesitado del PRI para trabajar con la ciudadanía, para gestionar sus demandas ante el gobierno o apoyar sus peticiones de educación, salud o alimentación, siempre busca cómo ayudar a los que menos tienen y esto es una muestra de su vocación para el servicio a la comunidad.

Su interés por ser candidato a la presidencia municipal de Tampico ha tomado un nuevo camino y se rumora que la busca por el PAN, pero se sabe que tiene muchos competidores esta posición y sería algo extraordinario –atípico- que Hernández Chavarría fuera el representante del Albiazul en esta próxima elección y cuando se le pregunta lo único que hace es reírse y hasta carcajearse, como si el rumor lo hubiera soltado él y tuviera un efecto positivo.

Por lo que ya veremos si en los próximos días da un mensaje –sin reírse- y define su situación para que sus simpatizantes y seguidores no los confunda con este rumor que ha dejado correr y sí los panistas lo aceptan pudiera convertirse en verdad.

Apunte final. Cuando Felipe Calderón se enteró que Diego Fernández de Cevallos sería el negociador del PAN ante el Frente Ciudadano por México, para tratar de poner a un candidato panista a la presidencia de la República que represente esta alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano, supo que su esposa Margarita no tendría posibilidades para obtener la candidatura.

Así que mejor decidieron hacer el escándalo para salirse de Acción Nacional y esto al parecer tiene una doble intención, porque fractura a este partido político, ya que muchos panistas no seguirán dentro de sus filas y con esto el PRI ganará con José Antonio Meade y a Felipe y Margarita les irá mucho mejor. ¿Será? Pronto lo sabremos…

