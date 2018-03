La@Red

CAMPAÑAS CON MÁS DIMES Y DIRETES QUE PROPUESTAS: APM

Cuánta razón tiene el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguilar Retes, el que hablando claro y sin rodeos al ser entrevistado dijo sobre del proceso electoral 2017-2018 que está en marcha, que lo que los electores necesitan es saber que piensa cada candidato de cómo va a gobernar, pero remarcó que hay más dimes y diretes que oferta de propuestas.

Dejando entrever que le está dando puntual seguimiento al proceso electoral en el que se elegirá al próximo presidente de la república en las elecciones del domingo Primero de Julio, el recién nombrado Arzobispo Primado de México instó a los candidatos a no denigrarse y ofrecer propuestas enfocadas a resolver los problemas. Hizo hincapié en la necesidad de que buscar la manera en la que los electores participen más al emitir “un voto reflexionado y razonado”.

Remarcó que con lo que se ha vivido es suficiente de denigrarse unos a otros, por lo que se deben ofrecer las concretas maneras de cómo piensan resolver los problemas del país, para que participe la mayor parte de los ciudadanos yendo a votar. Luego hizo notar que es muy complejo el proceso electoral que se vive y precisó que “están polarizadas las posiciones”.

Agregó que los candidatos deben establecer “un diálogo ciudadano” para que se atiendan las necesidades de cada región del país y fortalecer no solo el proceso electoral, sino también para que el próximo gobierno cuente con el apoyo de la gente.

En cuanto a la violencia que se está dejando sentir en todo el país, el Arzobispo Aguilar Retes dijo que se debe atacar la impunidad, sancionar cuando se cometa un crímen, así como reconstruír el tejido social a través de la familia y la educación.

Luego comentó que las instituciones son perfectibles, por lo que la Iglesia Católica está dispuesta a colaborar “para ofrecer caminos y se atienda a la población en temas ante situaciones que atenten contra su dignidad”.

Sobre de la alternancia dijo que el que se dé o no dependerá de los votos. Sin embargo hizo hincapié en que las alternancias son normales es una democracia, “eso lo hemos vivido, gracias a Dios nos pareció posible en el 2000 y tenemos que acostumbrarnos”.

Sabedor de la gran cantidad de paseantes que cada Semana Santa aterrizan en Tamaulipas y particularmente en Ciudad Victoria, por ser la capital del estado, el alcalde de los victorenses, Oscar Almaraz Smer, enfocó las baterías del Municipio a la rehabilitación, mantenimiento y limpieza de centros vacacionales, parques y albercas municipales, además de estar preparando diversas actividades culturales, recreativas, deportivas y musicales, que podrán disfrutar los paseantes y los residentes locales del 26 al 31de marzo.

Adelantó que entre los grupos considerados para presentarse en el San Marcazo y el Tronconazo destacan los Corceles de Linares, Desafío, Chicos del Barrio, Húnikos de Linares, Vayvén del Amor y 10 más. Pero hizo hincapié en que también habrá actividades recreativas, payasos, juegos interactivos, pintura infantil, memorama, pesca en el laguito, entre otros.

Almaraz Smer dijo que paralelamente se están llevando a cabo trabajos de bacheo, limpieza, pintura, rehabilitación de juegos infantiles, bancas y asadores. Además de venir sosteniendo reuniones de trabajo con los representantes del ejido La Libertad, para ver los avances en las acciones que se realizan además de termas de protección civil.

No se podrá quejar Florentino Aarón Sáenz Cobos del respaldo que le diéron los priístas y simpatizantes del partido al presentar su solicitud de registro como candidato del Revolucionario Institucional a la diputación federal por el sexto distrito con cabecera en Mante, pero creemos que el triunfo todavía no lo lleva en bolsa ya que uno de sus adversarios con la bandera de MORENA va a ser el otrora Secretario de Salud y ex alcalde de Mante, Héctor López González, el que empezó su carrera política como dirigente estatal del MNJR del PRI. Son dos agujitas.

Como que el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, no está dispuesto a aceptar a pié juntillas el fallo del INE que lo sacó de la jugada como candidato independiente, por no haber logrado reunir los 866 mil y pico de votos requeridos por éste instituto para otorgarle su registro como tal, ya que le fueron invalidadas más de 300 mil firmas. Pero como luego dicen en el nombre lleva la fama y como tal se apersonó ante el presidente del INE, Lorenzo Córdova, para insistir en su registro, ya que se especula que Margarita Zavala también trampeó.

La reacción de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el que abiertamente está en contra de la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto y está llamando a revertirla y afrontar los procesos legales, económicos y técnicos que esto implica, nos trae a la mente el gran temor de los veracruzanos cuando en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios fué instalada la primera Central Nuclear de Laguna Verde de generación eléctrica en México.

Creemos a sus ya casi 84 años de edad, que va a cumplir el próximo Primero de Mayo, Cárdenas Solórzano debe de entender que con los avances tecnológicos que se están registrando en todas las áreas a nivel mundial, en la búsqueda de nuevos mercados y ser más competitivos cada vez, la industria del petróleo que le heredó a México su señor padre, Lázaro Cárdenas del Río, se tiene que adaptar a los nuevos modelos de desarrollo, lo que lleva aparejado el crecimiento de la producción, por lo que a 80 años de la expropiación petrolera se hace urgente la modernización de PEMEX. El Cuatemochas puede estar seguro que los mexicanos nunca olvidaremos quien fué su padre.

Hace poco más de 30 años conocimos a Mercedes del Cármen Guillén Vicente, conocida también por “Paloma”, era diputada local y presidenta de la Comision de Gobernación y Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado, siendo Abraham Rubio el líder camaral. Desde entonces hasta ahora se ha mantenido prendida de la ubre presupuestal ocupando diferentes cargos del estado y la federación.

A sus 64 años de edad que va a cumplir el próximo 5 de junio doña Paloma, por cierto hermana del tristemente célebre Comandante Cero del dizque Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nuestras antenas nos reportan que en éste proceso electoral va como suplente de la candidata a senadora por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, la que además de ser su gran amiga también es su comadre, la que por cierto va en el primer lugar de los plurinominales.

Vaya nuestra felicitación para la Facultad de Odontología de la UAT por haber obtenido los primeros cuatro lugares al participar en el Décimo Congreso Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Odontología, que se llevó a cabo recientemente en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El director der la Facultad, Dr. Juventino Padilla Corona, presentó estos logros al rector José Andrés Suárez Fernández, en el marco de la reciento Expo Orienta UAT 2018 celebrada en Tampico, donde destacó que los proyectos ganadores del primer lugar son producto del trabajo de investigación y tésis de posgrado que se desarrolla en las especialidades de Periodoncia, Odontopediatría, Prostodoncia y Ortodoncia. Y vamos por más.

