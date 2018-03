AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Campañas de lodo y fango

El PAN, ¿A recuperar Mante?

La lista de los listos “Pluris”

Nadie de los candidatos postulados a los diferentes cargos de elección popular necesita venderse como lo que no es, ni prometer lo que no van a cumplir.

Y es que entre los candidatos tanto a la presidencia de la República como al Senado, a las diputaciones federales y alcaldías hay algunos abanderados que parecen lo que no son y otros sin entrañas, expertos en mentir y en impulsar “guerras de lodo y fango”.

La política se supone que es cosa seria, pero no es así, realmente, en la actualidad esa actividad está demasiado denigrada aunque ciertamente es muy bien pagada con el dinero del pueblo.

Sería muy bueno que esos personajes de los diversos partidos políticos que a partir del día último del mes en curso inician sus campañas a excepción de los candidatos a las alcaldías que arrancan en mayo- a la hora de pedir el voto, lo hagan mostrando los resultados de una prueba de control de confianza, así como de antidoping, declaración patrimonial, declaración fiscal, un documento de cero conflictos de intereses, comprobantes de rendiciones de cuentas en caso de quienes hayan ocupado a algún cargo público y, desde luego, hasta una prueba de salud mental. De verdad porque existe cada “loco” que aguas!!.

Y es que como ya lo dijimos anteriormente, la política está muy denigrada, tanto así que una buena mayoría de ciudadanos están decepcionados y se hacen una pregunta, acompañada por una respuesta- ¿Por quién voy a votar?. No hay por quién, todos son los mismos. Tan malo el pinto como el colorado. ¿Será cierto?.

Mire usted mi estimado lector lo que dice el Arzobispo Primado de México CARLOS AGUIAR RETES. “En el muy complejo electoral que se vive están polarizadas las posiciones, Además hay dimes y diretes que oferta de propuestas”.

“Lo que el electorado realmente necesita es saber lo que piensa cada candidato sobre cómo va a gobernar”.

El Arzobispo, quien desde el pasado 6 de febrero está al frente de la iglesia católica en la ciudad de México hizo un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República a no denigrarse y ofrecer propuestas para resolver los problemas.

De igual manera señala que los candidatos deben buscar la manera en la que los ciudadanos participen más al emitir un voto reflexionado y razonado.

Otro Cardenal, pero de Guadalajara, JOSÉ FRANCISCO ROBLES ORTEGA, había pedido en un convivio a los representantes de los medios de comunicación a no dar espacios al fango y al lodo que se origina en las campañas electorales.

“Los ciudadanos no queremos ver eso, ni nos interesa”.

Las “guerras de fango y lodo no resuelven nada, al contrario ahondan los sentimientos de venganza, división, confrontación en los grupos de la sociedad, y los ignorantes siguen aumentando y los que tienen que dejar su familia, su tierra, siguen aumentando”.

Y después hizo esta pregunta- ¿por qué sí en el discurso de propuesta política utilizan como bandera política a los pobres, porque pasan periodos y periodos de servicio político? y siguen estando en su misma condición sino es que ” más graves de despojo, de subdesarrollo de los pobres”.

Por eso, expresó “les digo a ustedes (representantes de medios de comunicación) que deberán tener esa sensibilidad, los que somos ciudadanos comunes a veces no podemos analizar, pero ustedes tienen una visión de hacer ese análisis, de poner en evidencia los intereses auténticos, genuinos pero también los intereses oscuros para ayudar a la sociedad que forme su criterio”. Para en un momento dado vaya con entera libertad y con plena conciencia a depositar su voto.

Y es que tienen razón, lo que hemos observado en estos días a nivel nacional, pero también en nuestro estado, en la región y hasta en el municipio son dimes y diretes y muchos cuestionamientos sobre la forma en que fueron seleccionados los candidatos a senadores, a diputados federales y también a los candidatos para las 43 alcaldías de nuestro estado, donde realmente no se dieron procesos internos democráticos.

Lo único que se provoca con todo esto es que un gran número de ciudadanos opten por sumarse al abstencionismo, al no encontrar las opciones de un cambio real que buscan.

Lo cierto es que también los políticos no acaban de entender que son electos para servir al pueblo, y no para servirse de él.

DEL ARCHIVERO…

Finalmente, el PRI concluyó su lista de candidatos pluris tanto al senado como a la cámara de diputados y qué cree usted mi estimado lector???.

Pues que la integran amigos, compadres, ahijados, sobrinos, cuñados, amantes, familiares y todo tipo de personajes allegados a la cúpula tricolor en el poder, pero también al propio candidato presidencial JOSÉ ANTONIO MEADE. Queeeee bonita familia, como diría POMPÍN IGLESIAS. Pero obviamente no solamente sucede en el PRI sino también en el PAN, PRD, MORENA y otros tantos partidos políticos que engañan a los electores.

En cambio, ya fueron registrados ante el INE los candidatos tanto al senado como a las diputaciones federales por Tamaulipas.

Aunque los registros se hicieron en la capital del país, a algunos de los candidatos a las diputaciones federales como son los casos de TINO SÁENZ COBOS, del PRI, y del Profesor, NARCIZO BARRIENTOS TORRES, del PANAL, hicieron su respectiva notificación ante el INE local.

Nos comentan que durante el registro del buen TINO SÁENZ COBOS, el pasado sábado por la mañana en el INE local, algunos achichincles del líder cenecista hicieron uso de la prepotencia con representantes de medios de comunicación.

Esta situación lamentable la debe de considerar el propio candidato tricolor a la diputación federal por este VI Distrito Electoral SÁENZ COBOS, pues no le viene nada bien en estos momentos en que está por iniciar su campaña política y donde no las tiene todas a su favor, por lo complicado que se pone el panorama con la presencia de VICENTE VERÁSTEGUI como candidato del PAN a ese mismo cargo de elección popular, así como también el cuestionado ex alcalde de Mante, Dr. HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, abanderado de la coalición PES, MORENA, PT.

Otro cuestionado galeno y ex alcalde, pero de Xicoténcatl, que también participa en esta contienda electoral en busca de la diputación federal por este VI Distrito Electoral, es JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ, abanderado del Partido Verde.

No se sabe qué le estén tirando tanto HÉCTOR LÓPEZ como ANDRÉS PICASSO, pero de que ya andan tendidos en la región, eso que ni qué.

Pasamos al municipio de González, donde parece que la contienda por la presidencia municipal se va a poner interesante.

Por un lado, el alcalde panista GUILLERMO VERLAGE BERRY, quien va por la reelección, y quien parece tener el apoyo mayoritario de la gente de ese vecino municipio.

Obviamente que el respaldo y apoyo de la gente de González, se lo ha ganado a pulso por su trabajo y dedicación a mejorar en muchos aspectos su territorio.

El PRI, ratificó como su candidata a la alcaldía a la maestra GRISELDA ORDAZ, quien ha tomado la situación muy en serio y que está decidida en realizar un papel fundamental como representante de las mujeres.

MORENA, se dice que el candidato a la alcaldía es JUAN RAFAEL “EL CACHO” OSORIO GARZA, quien ya fue presidente municipal, pero quien a la fecha está siendo apoyado por ex panistas y ex priistas.

En cambio, me llamó mucho la atención que cuando don KIKO ELIZONDO en su calidad de dirigente estatal del PAN vino al Mante a decir que MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS sería el candidato de ese partido a la alcaldía local, dijo que es quien garantiza el triunfo electoral por ser puntero en todo tipo de encuestas, pero también que con él como candidato del partido azul se recuperaría la plaza de Mante. ¿Quéee?.

Se le olvidaría a don KIKO que el PAN es gobierno actualmente en Mante???. Fue sin duda una falta de respeto para el actual alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

Nos llamó poderosamente la atención que un periodista de la capital del estado, escribió que el PAN recuperará en la próxima elección la plaza de Mante. ¿Qué les pasa?.

Por último, cerramos esta columna con el comentario en el sentido de que en la lista de los listos “pluris” candidato al senado y a las diputaciones federales por el PRI va como candidata suplente al senado en el número uno doña MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN “PALOMA”, quien actualmente es diputada federal por Tampico, y quien ha sido duramente cuestionado no solamente por aprovecharse de su buena relación con el ex Secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONGO para colocar familiares en cargos públicos sino también porque como legisladora federal ha hecho poco o casi nada por ese bello puerto.

Doña “PALOMA” es suplente de doña CRISTINA RUIZ MASSIEU, actual secretaria general del PRI nacional, pariente de don CARLOS SALINAS, y quien seguramente en caso de ganar la elección su partido, ocupará un cargo en el gabinete de PEPE MEADE.

Otra tamaulipeca que figura en la lista de los candidatos pluris, pero a la diputación federal en la circunscripción segunda, pero en la número cuatro de esa lista y como titular es MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Ella, es hija de MANUEL RODRÍGUEZ, quien fuera Secretario de Obras Públicas en la hermosa administración estatal del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ. ¿Qué tal?.

lerma2002@hotmail.com