AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Campañas desangeladas

El alcalde Leal Guerra muy activo

Convence el proyecto de Ismael

Celebran Día del Niño en Ocampo

La UAT y la colecta de juguetes para la niñez

No hay otra explicación, pero ciertamente lo que vemos actualmente en este proceso electoral federal son campañas políticas desangeladas que no han prendido el ánimo y la efervescencia de otros años, y para colmo, mucha gente ni siquiera sabe la fecha correcta en la que habrán de emitir su voto.

Y es que el hartazgo de la ciudadanía contra la impunidad, la corrupción y lujos en que viven funcionarios y líderes de los partidos políticos PRI, PAN, entre otros, ha provocado la falta de interés por acudir a los eventos proselitistas de los candidatos a los diversos cargos de elección popular, y más aún cuando ni siquiera se caracterizan por traer propuestas, pero sí, en cambio- guerras de declaraciones, de dimes y diretes que no aportan nada bueno a la situación de crisis económica y de inseguridad que se vive en todo el país.

Muy lamentable y preocupante debe ser para los candidatos y para las propias autoridades electorales que la mayoría de la población permanezca ajena e indiferente a los mensajes y actos realizados por los políticos contendientes.

Pero además, en el caso de las propias autoridades electorales (INE), no ha desplegado tampoco una campaña intensiva de promoción al voto, como si hubiese interés en que la ciudadanía no acuda a votar el próximo 1 de julio a efecto de renovar la presidencia de la República, Jefe de Estado y de Gobierno de México, alcaldías, diputaciones de mayoría, diputaciones plurinominales y senadores.

Efectivamente, lo que vemos es que existe un hartazgo de la ciudadanía porque cree erróneamente que todos los partidos políticos son igual que el mar de corrupción que el PRI, y más aún cuando ven personajes surgidos de este instituto político pasarse como si nada a las filas del PAN, del PRD, del Partido Verde y a MORENA, esta última organización política de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que ciertamente sigue siendo la esperanza de cambio para muchos mexicanos, pero que también, hay que decirlo, ha provocado decepción y desilusión al aceptar en su partido, y más aún, en las candidaturas diversas a personajes emanados del PRI, y de otros partidos políticos, machados por la corrupción. Para muchos ciudadanos, el proceso electoral actual representa un verdadero “cochinero”. Poco son los políticos y candidatos que se salvan de la quemazón y de las críticas ciudadanas, es decir, los que no cuentan con manchas de impunidad y de corrupción y que no tienen “cola” que les pisen.

Y también hay las voces que hallan en la escasa cultura política de la generalidad de los mexicanos, las razones de la indiferencia. Las más críticas se van directo contra las figuras de los contendientes, cuyo bajo perfil y falta de propuesta, sumado a un poco de todo lo anterior, no motiva una mínima simpatía fuera de los partidos y facciones.

De tal forma que los candidatos no están interesando a los ciudadanos para que se acerquen a escucharlos, con el agregado de que la sociedad no quiera “guerra sucia”, no quiere descalificaciones ni que se falten al respeto unos a otros, cuando la situación que vive el país sigue siendo de crisis económica y mucha violencia como para seguirle abonando a estos males que parecieran no tener remedio.

Mayo será un mes clave en este proceso electoral, pues dentro de dos semanas, los candidatos a las alcaldías arrancan sus respectivas campañas, y ya veremos qué cosas buenas le pueden aportar a este desangelado proceso electoral, pues de lo contrario lo que se augura es un elevado abstencionismo que podría llevar a la Presidencia de la República y a los cargos de elección popular en juego, a los candidatos que tengan mayor estructura partidista y la sepan mover el día de los comicios.

Sea lo que sea, el divorcio entre políticos y sociedad es evidente y las campañas, al menos en su primer mes, no logran salir del sopor, lo cual debe causar preocupación entre los partidos y candidatos que sueñan con que van a ganar, sin descartar tampoco que el efecto ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se haga presente en las votaciones del 1 de julio, algo así como cuando el guanajuatense VICENTE FOX en el 2000, donde mucha gente salió a votar, aunque no participó en las campañas. Bueno, ya después ese supuesto gobierno del cambio resultó ser todo un fiasco.

DEL ARCHIVERO….

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, candidato presidencial de la coalición “Junto Haremos Historia” de Morena, Pes y PT, estará realizando una gira de proselitismo político este próximo 2 de mayo en ciudad Mante, Tamaulipas.

No es la primera ocasión que el político tabasqueño visita la urbe cañera, pues ya lo ha hecho en varias ocasiones.

Y aunque los militantes de los partidos políticos que forman esta coalición han estado haciendo las invitaciones al público en general para acudan al evento de LÓPEZ OBRADOR que se desarrollará en la plaza principal Plutarco Elías Calles de Ciudad Mante, la realidad es que hay expectación entre muchos ciudadanos que en definitivo se la volverán a jugar con el tabasqueño por la Presidencia de la República por tal de darle en la máuser a lo que suelen llamar PRIAN.

En cambio, quien parece no convencer a su familia ni amigos a que se unan al proyecto del candidato presidencial PEPE MEADE, es el gobernador Chiapas, MANUEL VELASCO, pues su abuelo, FERNANDO COELLO PEDRERO, y cuando menos dos de los más cercanos del mandatario verde RUTILIO ESCANDON, quien ahora es candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, es también candidato a Senador por dicha coalición, es decir, están y la juegan con todo y por todo con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Mucho se ha dicho que MANUEL VELASCO, apoya a PEPE MEADE, pero su abuelo y cercano amigos mandan señales fuertes por todo Chiapas en el sentido de que están con el político tabasqueño.

En temas locales, quien parece que no le aporta nada bueno al proyecto de LÓPEZ OBRADOR, es el candidato a diputado federal por este VI Distrito Electoral, con cabecera en Mante, Dr. HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ.

El ex alcalde, sigue recibiendo muestras de rechazo al menos en su natal ciudad cañera, donde no lo pueden ver ni en pintura por haber dejado endeudado al municipio.

Lo que de plano nada tiene que ver con el reto que en días pasados le lanzó al candidato a senador por el PRI, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, el candidato panista VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, en el sentido de que él, estaría dispuesto a realizarse la prueba del Antidoping, siempre y cuando el candidato a Senador se realice una prueba hormonal.

Al respecto se dieron reacciones diversas, pero mientras ambos se deciden a realizarse dichas pruebas, continúan con sus eventos de proselitismo político.

VICENTE VERÁSTEGUI, sigue recorriendo los municipios del VI Distrito Electoral, tratando de convencer al electorado de que su proyecto es la mejor opción a elegir el próximo 1 de julio.

En cambio, GUEVARA COBOS recorre el territorio tamaulipeco y vuelve a lanzar el reto a los candidatos al senado de la República, de otros partidos políticos para que le entren a un debate.

El candidato del PRI al Senado de la República, señaló que el contraste de ideas y perfiles es vital en cualquier proceso electoral y también para abrirse al diálogo con la gente.

“La ciudadanía merece un debate de alto nivel, de propuestas, y este mecanismo es ideal para que la sociedad pueda contrastar de qué lado está la experiencia, las mejores propuestas pero sobre todo, que tengan claro cómo se van a llevar a cabo”, dijo tras asegurar que sólo la fórmula que encabeza junto a YAHLEEL ABDALA CARMONA, tienen la experiencia necesaria para legislar.

Por su respectivo lado, el también candidato al Senado de la República de la coalición Por México Al Frente, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA anunció la gestión de programas de apoyo para que los deportistas tamaulipecos eleven su nivel de competencia y reciban estímulos para cursar una carrera universitaria.

Reconoció la importancia de que los niños y jóvenes de Tamaulipas reciban todo el apoyo para que pongan en alto el nombre de nuestro estado.

CABEZA DE VACA, subrayó que forma adicional, se trabajará con mayor fuerza en la recuperación de espacios públicos para que los tamaulipecos tengan donde practicar sus disciplinas deportivas.

La campaña política de ISMAEL, avanza y obtiene buena respuesta por parte de familias tamaulipecas que lo ven como una buena opción a elegir el día de las elecciones.

En más temas locales, le comentamos que tal y como estaba planeado, el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA participó este domingo en el 12 torneo de pesca de la guapota, el cual fue organizado por el club de pesca regional “Valle del Bernal A.C.”, mismo que se desarrolló en el canal lateral a la altura del parque Alameda, y donde contó con la participación de más de 300 personas entre niños y adultos.

En este torneo de pesca participaron de igual forma GUILLERMO SAINZ MANZUR, MARTIN PELAYO, entre otros directivos del Club de Pesca, donde al final de evento se hizo entrega de premios y diversos regalos para los participantes.

El Dios Tláloc, le permitió al alcalde LEAL GUERRA no solamente el desarrollo de dicho torneo de pesca que se efectuó a temprana hora del domingo sino también el festejo del Día de Niño, el cual se efectuó en los terrenos de la feria, donde se hizo acompañar por su esposa la maestra JUANITA LARA DE LEAL, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento.

En esta fiesta para los niños mantenses hubo regalos, inflables, show infantil y muchas otras sorpresas.

Por cierto, en el vecino municipio de Ocampo, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO y su esposa MARGARITA COMPEAN GARCÍA no podían de ninguna manera dejar pasar esta importante fecha del Día del Niño, por lo que encabezaron un evento al respecto que se desarrolló en el auditorio municipal, donde los niños y niñas del vergel tamaulipeco se divirtieron con juegos inflables, concursos, bungee, dulces y con la participación de un show infantil cómico musical.

Tanto el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO como su esposa MARGARITA COMPEAN, en su calidad de presidenta del Sistema DIF Ocampo, se han caracterizado por impulsar y fomentar siempre la convivencia familiar.

Y a propósito del Día del Niño, pero ya para cerrar nuestra columna Agenda Política, le informamos la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), concluyó con la campaña “Manos Universitarias: responsabilidad, compromiso, ayuda”, organizada para recaudar juguetes entre la comunidad académica y estudiantil, y que serán distribuidos entre la niñez tamaulipeca este día 30 de abril.

Luego de la entrega simbólica de juguetes por parte de maestros, estudiantes y funcionarios de la administración central, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, destacó la importancia de las campañas universitarias que están enfocadas al altruismo y al beneficio social.

