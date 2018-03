            < Campañas políticas sólo para ricos

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En MORENA, la especialidad de la casa es incorporar a sus filas a expriistas; si son hijos de exgobernadores mejor, de tal manera que Américo Villarreal Anaya, candidato a Senador de Tamaulipas no será la excepción, ahora está por caer en las redes del partido rojo Tonatiuh Rivera, hijo de Carlos Rivera Aceves quien gobernó Jalisco como sustituto de Guillermo Cosio Vidaurri.

En esa clase de operaciones se encuentra en este momento el partido de López Obrador, por eso es el instituto político más rezagado en oficializar sus candidaturas porque está “trabajando” las conciencias de militantes del Tricolor, y también del PAN, que al no lograr la candidatura deseada en sus partidos de origen, son sumados al proyecto del Peje, con el aliciente, de que AMLO se mantiene como puntero y esperan que eso contribuya a impulsarlos electoralmente.

Y en esas indefiniciones están José Ciro Hernández Arteaga, expriistas, luego alcanzó (en 2016) diputación local bajo las siglas del PAN y como no le otorgaron la candidatura a la alcaldía de Altamira, donde se reelige Alma Laura Amparan (de Hernández Llanos), está dispuesto a sumarse a MORENA siempre que lo hagan candidato a alcalde, claro si es que antes no le ofrecen un incentivo mejor su jefe (¿o exjefe?) político, Juvenal Hernández Llanos.

Y en las mismas están Ramón Garza Barrios, que aún no se sabe si jugará el balón municipal o el de la diputación federal en Nuevo Laredo; en Victoria todo indica que el candidato a la alcaldía será Eduardo Gattas Báez, pero no hay nada oficial; o en Tampico, que al parecer Rosa María Muela siempre no será la candidata para el municipio, que “disque” por la cuota de género, pero no vemos a ninguna mujer en los primeros 12 municipios más poblados.

Sólo el candidato a alcalde para Reynosa está definido, no así la diputación federal aunque hay quien asegura que está destinada para Rigo Garza Faz. En fin, MORENA puede esperarse hasta el último momento, eso sería a finales del presente marzo, puede ser hasta el día 29 si es que figura en algún puesto público, o antes si logra acomodar sus piezas. También habiendo designado los candidatos, podrá (como cualquier partido) cambiarlos en el mes de abril por así convenir a sus intereses y dentro del marco de la ley.

La cuestión es que MORENA presenta grandes rezagos en candidaturas, no sólo en Tamaulipas, sino en cuando menos 12 entidades del país, que son las mismas donde no ha logrado ganar en los procesos electorales anteriores.

FALSO EL MEME ADJUDICADO A SLIM.- Y a propósito de MORENA, el yerno de Carlos Slim el también empresario Arturo Elías Ayub, Director de Alianzas Estratégicas de Telmex, twiteó que es totalmente falso el meme que adjudican a su suegro, en el cual había convocado a no votar por el PRI, porque “es equivalente a contratar nuevamente a un empleado que te acaba de robar”.

La lógica dice que efectivamente ningún empresario serio, que hace negocios con el sector público (y Slim es de los grandes constructores de este país) se atrevería en este momento a pedir un voto a favor o en contra de ninguno de los tres candidatos presidenciables, porque a final de cuentas con el que gane, sea rojo, verde o azul, tendrá que sostener una relación de negocios.

Incluso la COPARMEX con todo su pasado y presente panista, su bien definida inclinación a favor de Ricardo Anaya no se manejaría en esos términos insultantes. En fin va el comentario para esclarecimiento de quienes se tragaron el anzuelo.

CAMPAÑAS CARAS.- Los mecanismos creados para financiar a los candidatos a diferentes puestos de elección popular, que incluyen spots sin costo en los diferentes medios electrónicos (radio y televisión) son recursos que de alguna manera buscaron democratizar el acceso a los puestos de elección popular, sin embargo los topes de campaña muestran sumas que no están al alcance del ciudadano común.

Reynosa es la plaza más cara, resulta que cada uno de los candidatos a presidentes municipales del partido que sea, podrán gastar hasta 19 millones 737 mil 387 pesos. Ese es el tope que les fijó el IETAM de acuerdo a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero todos sabemos que hay infinidad de gastos, muchos que no son comprobables y se ejercen en una contienda.

Tampico llega casi a 10 MDP el límite y Victoria a 9 millones 596 mil 889 pesos; en poblaciones menos pobladas como Madero y Altamira, podrán ejercer respectivamente 6 millones 642 mil 520 pesos y 6 millones 265 mil 787 pesos. Son cálculos que no tienen mucha lógica, porque en el caso de la urbe petrolera la superficie a recorrer es menor, en cambio Altamira tiene una extensa superficie rural, con comunidades desapartadas, pero el tema es que cualquier hijo de vecino no puede soñar con aspirar a realizar una campaña política sino tiene el capital suficiente.

Además, en los últimos años las campañas políticas se han encarecido mucho porque las famosas estructuras requieren de un mantenimiento permanente, son los operadores los que van a movilizar a los electores el día “D”.

Cuando el PRI de antaño hablaba de tener “aceitada” la maquinaria priista se refería no sólo a capacitación y promoción para animarla, sino al financiamiento quincenal que requiere y que sólo desde las bondades del presupuesto se puede financiar.

Por eso las lealtades políticas son muy frágiles, el mejor postor las fractura o las compra, o ambas cosas. Porque Usted sabe, al igual que la canción de José Alfredo Jiménez, “el cariño comprado, ni sabe quererte, ni puede ser fiel”.

EN CORTITO: Anote Usted, es un hecho sin precedentes: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictaminó que la Procuraduría General de la República debe bajar y eliminar de sus cuentas oficiales el video que difundió de Ricardo Anaya visitando sus instalaciones, el argumento es que afectó la equidad de la contienda. De paso la autoridad electoral formuló un llamado a los gobiernos (de los estados y municipios) para no intervenir en el proceso electoral, en aras de no vulnerar la democracia…El municipio de Díaz Ordaz realiza preparativos para conmemorar el 50 Aniversario de su Emancipación y lo hará con una gran fiesta popular. El próximo sábado 24 por la noche se presentará la Sonora Dinamita en la plaza principal; el domingo 25 tendrá lugar una cabalgata y el lunes cierra con una ceremonia cívica.