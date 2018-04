AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

CANDIDATO SUBE COMO LA ESPUMA

Me da tristeza y creo que hasta rabia cuando veo maquinaria pesada, caliche regado y otro montón de ese mismo material simulando un tope; sobre la avenida principal de mi querido y adorado pueblo de Río Bravo, la avenida “Francisco I. Madero”,

Y más porque todo ello se encuentra frente a la majestuosa “Casa de Ladrillo”, en donde se erige la estatua de uno de los hijos más valiosos que ha dado Río Bravo, JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDÚA, que siempre se preocupó por tener esa arteria vehicular en óptimas condiciones.

El estado deprimente de la avenida principal me hizo recordar mi época de estudiante universitario, en los tiempos que era Presidente Municipal, si no me falla mi CPU personal, GILBERTO SILVA ESPINOZA.

Recuerdo que cuando abordaba el autobús en Monterrey, que me traería de regreso a Suelo Riobravense, los choferes odiaban pasar por la avenida principal que se encontraba toda deteriorada, y lo decían abiertamente ante mi coraje que me tenía que aguantar puesto que era cierto.

Ojalá, ojalá pronto se termine esa obra de drenaje.

A RAÍZ de la grosería en que incurrió en su reciente visita a Suelo Riobravense la candidata del Partido Revolucionario Institucional al senado de la república YAHLEEL ABDALA CARMONA, se habla de que la dirigencia estatal que Titula SERGIO GUAJARDO MALDONADO, le dio una buena reprimenda y hasta coscorrón.

Y es que Yahleel que se dice pronto tendrá un doctorado en su hoja de vida, invitó a almorzar a los reporteros, pero no quiso quedarse a almorzar y prefirió irse a ver tomar cerveza a los Albañiles en su sindicato.

MIENTRAS que Yahleel anda empinada con los reporteros, electorado y todo mundo, el que sube como la espuma es el abanderado a la senaduría bajo la coalición “Juntos Haremos Historia” AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que, en su visita a municipios del Altiplano Tamaulipeco, fue recibido con los brazos abiertos.

Primeramente, fue recibido por los “Tultecos”, visitando su cabecera municipal y sectores populares, donde conversó con ciudadanos, ejidatarios y amas de casa, y analizó con ellos los proyectos que urgen en la región del Altiplano.

Los temas que fueron surgiendo durante la conversación muy amena y tranquila fueron: Abasto de agua, oportunidades de empleo y apoyos al campo.

Luego le tocó al municipio de Jaumave en donde dialogó con simpatizantes, líderes locales y con la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Alcaldía, LORENZA HERNÁNDEZ ZUÑIGA.

Y para cerrar con broche de oro, sus simpatizantes invitaron al prestigiado médico a degustar la famosas y deliciosas “Gorditas de Jaumave”, que supuestamente son las mejores de Tamaulipas, es más son la envidia de “Doña Tota”.

El doctor con esta gira reforzó la influencia del movimiento político y social de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que arrancó con un amplio respaldo en la zona fronteriza, y continuará en los próximos días en el sur del estado.

DURANTE la sesión ordinaria de cabildo número 54, se aprobó por unanimidad la propuesta para obra pública de utilizar el remanente del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, del ejercicio fiscal 2017 para el ejercicio fiscal 2018, por un monto de 975 mil 366.27 pesos.

DORINA LOZANO, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, presentó la propuesta para la optimización de este recurso en la partida presupuestal de Inversión Pública, y solicitó la autorización para la aplicación de los intereses generados de diciembre 2017 a marzo 2018, por un importe de 239 mil 863.99 pesos, dando un total de un millón 215 mil 230.26 pesos.

La aprobación de la distribución del remanente, así como los intereses generados a favor, el excedente (un millón 239 mil 863 pesos) así como recurso municipal (2 millones 52 mil 994 pesos) se aplicarán para finiquitar el excedente de 3 millones 268 mil 224 pesos en diversas obras, como la pavimentación de dos arterias vehiculares en la colonia “Las Alazanas”, donde se registra un excedente de 26 mil 383 pesos.

LA EMPRESA Teléfonos de México fue distinguida con el Galardón “Premios Estrella PROSA” en la categoría de Continuidad como la Mejor Red de Transporte, gracias a la confiabilidad de su red, que permite realizar las operaciones con tarjetas de crédito y débito de las principales instituciones financieras que operan en tiempo real, en México y el mundo.

Y espérense, “TRIARA”, el Centro de Datos de TELMEX, obtuvo el reconocimiento en la categoría de Continuidad como el Mejor Soporte a la Operación, ya que fue el proveedor que más contribuyó con PROSA en la permanencia de su negocio, manteniendo los más altos niveles de calidad y continuidad en el servicio, con esquemas de alta disponibilidad probados para la industria financiera.

Recordar que, desde el año de 1999, PROSA premia a sus mejores proveedores con el galardón Proveedor Estrella, el cual les permite retroalimentar su desempeño, fortalecer la integración y generar cadenas de valor para la satisfacción de sus clientes.

Este año nuevamente ha sido distinguido con el reconocimiento al ser un aliado tecnológico que le permite posicionarse como líder en servicios para tarjetas de crédito y débito en terminales punto de venta en establecimientos, así como en miles de cajeros automáticos RED en todo el país.

La empresa ha desarrollado e invertido en la plataforma tecnológica más robusta del país, lo que le permite soportar la más amplia gama de operaciones, ya que cuenta con el respaldo de una Red con tecnología de vanguardia y el equipo humano mejor capacitado del país, por ello es el mejor socio estratégico en servicios avanzados de telecomunicaciones y servicios de Tecnologías de la información. Los cuales los ofrecen a sus clientes con los más altos estándares de calidad, servicio y confiabilidad y competitividad.

