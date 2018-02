CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

CANDIDATOS DEL PRI, NO PIDEN SEGURIDAD

—“Vamos de la mano con Dios, no pedimos seguridad”, declararon Alejandro Guevara y Yahleel Abdalá este fin de semana en Matamoros, durante un encuentro de unidad con la militancia priista, en el cual estuvieron presentes, cuadros como Edgar Melhem y Baltazar Hinojosa Ochoa, y Pedro Luis Coronado. El mitin se llevó a cabo, en el edificio sede de la Confederación Nacional Campesina.

Los abanderados al senado de la república, acaban de presidir los primeros mítines de su proselitismo en lo que será, la búsqueda del voto de los tamaulipecos. Al menos en el arranque, ninguno de los dos, abordó el tema de la inseguridad, de manera directa. Ambos recurrieron a la metáfora, en sus discursos, para expresar que: “A nosotros nos duele, lo que a ustedes les duele”.

En el evento de Rio Bravo, estuvieron también los abanderados, por el III Distrito a la diputación federal, Copitzi Hernández y Anto Tovar.

En el caso de Alejandro Guevara difundió un promocional, en el cuyo mensaje asegura que, “El Tamaulipas que quieres, es posible. Es posible cambiar nuestra realidad: soñar, hacer, crecer, unirnos, escucharnos, hablarnos de tú a tú, porque todos estamos en el mismo barco. Y en este barco, todos somos imprescindibles. El Tamaulipas que quieres es posible, hagámoslo tu y yo”.

En Rio Bravo entrevistaron a Guevara Cobos, y una de las preguntas fue:

—— ¿Tiene seguridad de que va a ganar?

—Claro que vamos a ganar, no tengo ninguna duda, responde. ¿En que ostenta su, (anunciado) triunfo?

—-En que llevo cuatro elecciones completamente ganadas, con los mejores resultados históricos que ha tenido Tamaulipas, en cada uno de los Distritos. Esto es lo que te hace decir que eres un hombre exitoso, gracias a que puedes vencer y convencer, uno a uno de los electores que participan en esta región”. AGV se definió como una persona con “lealtad, carácter, actitud, pasión y experiencia”.

Yahleel también fue abordada por los medios. Habló sobre una de sus causas sociales, que aún no ha sido posible, como es la regularización de vehículos, en la frontera, mismo que según dijo, lo “dejamos muy avanzado en diciembre”.

En lo particular, no me pareció muy bueno el mensaje de Yahleel, cuando dijo: “toco las puertas donde las tengo que tocar, para ayudar, y tumbo las puertas donde se a necesario, para que nos escuchen”.

Guevara Cobos aludió a la necesidad de ser leales, como uno de los valores que deben de guiar al priismo de estos tiempos. Dijo que desde los quince años se afilió al PRI, “porque somos los mejores, ¿sí o no?”

Anunció que ya como candidato, vamos a tocar las puertas de los 70 seccionales, porque, “ahí es donde se gana, platicándoles de uno a uno, de persona a persona”.

Guevara hizo alusión, aunque sin llamarlos por su nombre a los candidatos del PAN, al señalar que: “estamos esperando a los candidatos de los otros partidos políticos, porque ahí vamos a tener la oportunidad de presumir, la formación, la capacidad, y la experiencia, pero sobre todo la honestidad y la lealtad que tienen los candidatos del PRI”.

AGC advirtió ante los riobravenses que: “Vamos a luchas muy duro por lo que a ustedes le duele, por quien sea nuestro candidato o candidata a la alcaldía”. Externó su admiración y reconocimiento para el actual jefe político local, Juan Diego Guajardo. Ahí mismo, Guevara reconoció y ponderó los 25 años de militancia de Edgar Melhem Salinas, su competidor interno, que finalmente se quedó en el camino, pero que, se sabe, tiene una gran influencia, entre los votantes de esta región agrícola”.

“ME ENAMORE DEL PRI EN LOS CRUCEROS”, DICE YAHLEEL-

“Yo iba con mi mamá a los cruceros, y mi mamá estaba en la CNOP, siempre hemos sido comerciantes, teníamos puestos en los mercados”, dijo la neolaredense de 35 años, con un hijo que antes de julio, cumplirá los dieciocho.

Fue en este mitin, donde Yahleel expresó algo desafortunado, “porque vamos a hablar las cosas como son”. Me dicen: “como aceptaste andar en todo el estado, la situación está bien difícil, la gente ya no quiere saber nada de política, y menos de tu partido, (el PRI), y les dije que lo aceptaba, porque yo sí creo en mi gente. Tengo un gran defecto o una gran virtud, ya no sé qué es. Siempre digo las cosas, como son, hablo claro, hablo fuerte…”.

Sin hablar sobre el tema de la inseguridad, Yahleel se limitó a señalar: “me duele lo que le pasa a mi país, a mi ciudad, al estado…”.

ALMARAZ, LISTO PARA IR POR LA REELECCIÓN

El Presidente Municipal, Oscar Almaraz Smer, se encuentra listo para participar, por su reelección de un segundo periodo, al frente del ayuntamiento. Su contrincante panista, Xico González, recibe cada vez más muestras de repudio, hasta de los mismos panistas, pues muchos de ellos querían a Soto en la boleta.