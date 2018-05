AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Candidatos devaluados

Los trancazos por las alcaldías

Respaldan obreros y cañeros a Ismael

Quisiéramos creerles, sus palabras suenan bien, lo mismo que algunos de sus mensajes, muchos de ellos saben endulzar el oído. Son los candidatos a los diversos cargos de elección popular en juego los que siguen en campaña política, más los candidato a las 43 alcaldías tamaulipecas que habrán de iniciar sus respectivas campañas a mediados de este mes de mayo. A todos ellos los veremos hasta en la sopa.

Muchos de ellos hablan de luchar por los ciudadanos, de gestionar programas y recursos que generen empleos, desarrollo y una mejor seguridad para nuestro estado y también para nuestros municipios.

Los independientes al igual prometen buscarán velar por los intereses de todos, no de unos cuantos.

Lo cierto es que la posición de un político o candidato a lo que sea, en estos momentos está tan devaluada que darles el beneficio de la duda es demasiado. Su credibilidad es bastante raquítica.

La mayoría de la sociedad los ve como iguales. No pueden quitarse el mote ese de que- todos son iguales o como dice el dicho- tan malo el pinto como el colorado y de mentirosos, aunque en la actualidad es claro que mucha de esa sociedad agraviada se cobra las facturas en las urnas.

Es muy raro ver que uno de esos políticos o candidatos se salven de la quema popular, de la crítica y de los señalamientos, pues cuando lograr entrar a la nómina, se caracterizan por servir a otros intereses y no precisamente a los de los ciudadanos, terminando con marcas de corrupción.

Lamentable realidad y así seguirá mientras los ciudadanos los tengan en ese concepto, aunque ciertamente no todos son iguales, pues sí existen políticos comprometidos con su gente, políticos que se caracterizan por servir y no por servirse, pero lamentablemente también es que cuando están en el poder, se olvidan de los compromisos y de las promesas que le hicieron a los ciudadanos, y después de conocerlos con una mano adelante y la otra atrás, nos presumen relojes caros, prendas de marca, vehículos lujos y propiedades por todas partes, además de los que cobran por ir a levantar la mano y dormir a llenar en la curul.

Cuando están en el poder, también se caracterizan por no regresar a donde les dieron el voto y la confianza.

Pero ese tipo de políticos parece que no tienen vergüenza, pues se avientan de nueva cuenta al ruedo para pedirle el voto a la sociedad y subir otro escaño en su carrera personal, prometiendo hasta lo que no por conquistar un voto, auto- inmolándose, fingiéndose mártires de la democracia y a punto de provocar lástima para ganar en las urnas.

Ya lo hemos escrito muchas veces en este espacio. Se supone que la política es cosa seria. Para payasadas están otros escenarios. Y algo que deberán de tener muy en cuentas es que los electores no son tondos. Mucho cuidado con subestimarlos. Por favor señores políticos, que sus mentiras no lleguen a tanto. Basta con algo muy sencillo: que hablen con la verdad, que tomen en cuenta la terrible situación de crisis y de inseguridad que se vive por todas partes.

Hoy los debe motivar a no prometer lo que no van a cumplir, a no decir tantas mentiras y a ser mejores o de perdido menos malos. Conste que nadie quiere un mundo perfecto o color de rosa, pero ya no le echen más sal a tanta herida.

DEL ARCHIVERO…

Para el alcalde de ciudad Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA El Día del Niño y el Día de las Madres, son fechas importantes y de unidad familiar.

Para su gobierno, esas fechas merecen respeto y por tal motivo encabezó ambos festejos en los terrenos de la feria.

Lamentablemente por ser un año político, existen mentes perversas que trataron de boicotear el evento del Día de las Madres, subiendo en cuentas falsas de redes sociales que la celebración del Día de la Madre se efectuaría en el Auditorio Municipal, cuando la información oficial marcaba los terrenos dela feria.

Por fortuna, el Ayuntamiento aclaró a tiempo esa información y el dicho festejo se pudo efectuar en los terrenos de la feria.

Tal vez no tengan mamá esas mentes perversas que trataron de echar a perder la fiesta para las mamás del Mante.

En cambio, con éxito se efectuó en el municipio de Ocampo el certamen de belleza Señorita Ocampo 2018.

Y es que en el llamado vergel tamaulipeco, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO y su esposa MARGARITA COMPEAN no han dejado de trabajar en beneficio de la sociedad.

Desde el inicio de esta administración municipal se ha caracterizado el trabajo por la unidad familiar, de tal forma que la mayoría de la población permanece contenta y satisfecha por los logros y avances que hoy se registran en Ocampo en todos los aspectos, en deporte, en cultura, en educación, en salud, en vivienda, en obra pública y en otras muchas cosas de las que el vergel tamaulipeco carecía.

La mayoría dela gente no quiere experimentar en el próximo proceso electoral y prefiere dar continuidad a un gobierno que ha sabido ganarse el respeto, la confianza y el respaldo, pues los hechos hablan más que las palabras.

Otro municipio que seguirá siendo territorio del PRI, es Nuevo Morelos, donde la señora MARISELA NÁJERA CEDILLO recibe el respaldo ciudadano para ir de nueva cuenta por la alcaldía, donde anteriormente ya dio excelentes resultados.

La constancia y el trabajo, son su principal carta de presentación, por lo que es claro que en ese municipio, el PRI seguirá estando en el poder.

En cambio, en Llera MARTHA PONCE está a punto de poner de tatitas a la calle al actual alcalde HÉCTOR “EL SAPO” DE LA TORRE VALENZUELA.

Y es que el alcalde independiente dejó de hacer muchas cosas en este gobierno, pues se dedicó más a la grilla, buscando el apoyo para su reelección, que en dar resultados.

Doña MARTHA PONCE, es candidata del PAN a la alcaldía de Llera, y es impresionante el respaldo popular que está teniendo su proyecto político.

El PAN, seguirá siendo gobierno en Xicoténcatl y en Gómez Farías, pues todo parece indicar que tanto la señora NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI como PACO LÓPEZ no tienen rival político con peso suficiente como para ganarles la elección.

Es más fácil que por ejemplo en Xicoténcatl, el candidato del PES a esa alcaldía GERARDO ALVARADO SANTILLANA se la aproxime electoralmente al PAN que el PRI, pues de plano en el tricolor las cosas no pintan nada bien rumbo a la elección del 1 de julio.

En el Mante y en diversos municipios de la región cañera, el candidato a Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA está reviendo fuerte respaldo ciudadano a su proyecto político.

Organizaciones cañeras, obreras y campesinas se le han sumado.

Los azucareros, los obreros de la CTM, los cañeros de la CNPR, y CNC del Mante, como de Nuevo Morelos, y también de Xicoténcatl respaldan a ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

En este sentido, el candidato a Senador por la coalición Por México Al Frente se ha comprometido a defender a los productores cañeros hasta lograr que reciban beneficios de programas y recursos que les permitan elevar su producción de caña.

Reconoció GARCÍA CABEZA DE VACA que está región cañera requiere de mayor compromiso del Gobierno Federal para que los productores puedan mantenerse y seguir aportando beneficios para sus respectivas familias.

ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA hizo el compromiso de gestionar más recursos para impulsar más programas de financiamiento para la adquisición de maquinaria e insumos que permitan mejorar la productividad.

