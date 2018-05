PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Candidatos malos, resultados peores

< Maky y JR, la lucha cerrada

< Pesan más candidatos que el partido

1.- Muy difícil de predecir el desenlace electoral en los 43 municipios, lo que antes funcionaba dentro de la operación política hoy tiene las posibilidades de un bolado, es decir 50 % que sí y 50 % que no. En 2018 no hay estructura que valga, ni poder mediático, ni el del dinero, ni tener la bendición del No. 1 del estado, ni del Mesías, tampoco servirá gran cosas tener fama de “invencible” porque los tiempos y las circunstancias han cambiado.

En este momento actores políticos y espectadoras se cuestionan ¿qué tanto podrá impulsar el nombre de López Obrador a sus candidatos municipales y federales en Tamaulipas? Algunos le apuestan a las siglas de AMLO, tanto así que hay candidatos que en lugar de hablar de sus propuestas y quienes son ellos, prefieren referirse a su líder, a reforzar su campaña. Es el caso de Américo Villarreal Anaya, candidato a senador que se ocupa más del tabasqueño que de sí mismo.

En Matamoros donde Carlos García González se fue a trabajar su proyecto con demasiada anticipación, desde el 1 de febrero, las tendencias no son principalmente favorables, pero la expectativa en principio era de que llevando la bendición desde Cd. Victoria eso iba a ser suficiente. El problema de “Chito” es que le falta baño de pueblo, lleva sobre sus hombros fama de prepotente e insensible lo dice Juan Pueblo y el señor está a tiempo para reorientar su actitud.

No es que Jesús de la Garza Díaz del Guante hubiera hecho una administración de excelencia, no, sino simplemente es un caballero, con don de gentes, así de sencillo. Y esos son los dos principales contendientes, uno del PAN y este último del PRI. Aquí MORENA no pinta.

Definitivamente pesa más la imagen personal que las siglas, a Chuchín parece no alcanzarle el descrédito de las siglas tricolores y lo mismo ocurre en Victoria con los candidatos a diputada federal por el V Distrito, Alejandra Cárdenas y a la alcaldía Oscar Almaraz, tienen mayor pesos sus actos personales que el deterioro sufrido por el PRI en los últimos tiempos.

En Tampico la fama de “invencible” de Magdalena Peraza Guerra está desgastada tras 5 años de gobierno, un periodo de tres y el actual de 2 años; pero sobre todo frente a un Chucho Nader que parece haber aprendido de sus anteriores derrotas, no hay que olvida que dos veces intentó y perdió la elección a alcalde.

En esta ocasión Nader supo aprovechar los apoyos del “centro”, sumar a los azules tampiqueños que estaban distantes, y a una gran parte de priistas descontentos; además de la estructura política administrativa que el gobierno azul instaló en la zona sur al crear dos secretarías relacionadas con los intereses productivos de la región como son Turismo y Pesca.

Dios dice “Ayúdate, que yo te ayudaré” y lo mismo ocurre con la voluntad política del primer panista de Tamaulipas, de ahí que muchos a pesar de tener la bendición del No. 1 no lograron crecer y otros la sumaron a su trabajo y actitud obteniendo resultados.

En Reynosa también se instaló el gobierno panista con soluciones de política social, prácticamente el gabinete en pleno estuvo durante meses atendiendo las necesidades de la gente. Se hizo un gran trabajo desde la estructura estatal, se apoyó directamente a la administración de la hoy candidata Maky Ortiz, con inversiones, patrullas, jornadas asistenciales y muchos actos más, todo esto de gran impacto en las colonias populares donde se encuentra la mayor parte de los habitantes.

2.- En este punto fronterizo, el más poblado de Tamaulipas el oponente más fuerte del PAN, no es el PRI, el Dr. Serapio Barragán apenas si se menciona. El segundo elemento en discordia es el candidato a Presidente Municipal por MORENA, JR José Ramón Gómez Leal al que le adjudican las encuestas un alto porcentaje de aceptación, pero sus simpatizantes son de la clase alta y media de Reynosa, basta con leer a sus seguidores del face, jóvenes y mujeres preferentemente.

En Reynosa no está nada escrito sobre todo porque por ahí cabalga una estructura priista la de Oscar Luebbert que parece estar adormilada, esperando un mejor momento y puede inclinar la balanza

LES FALTA BAÑO DE PUEBLO.- En Madero el candidato panista que busca la reelección, Andrés Zorrilla es tan poco simpático para los ciudadanos como Carlos Chito García para los matamorenses, veremos si la bendición del centro les alcanza para salir adelante en sus respectivos proyectos.

Ayer le dieron calor los empresarios a Zorrilla, los de su mismo círculo, luego de que quedara descalificada la candidatura de la carta “morenista” en la persona de Adrián Oseguera Kenior, suponiendo sin conceder que efectivamente quede fuera de la contienda el candidato de López Obrador el abanderado azul trae una fuerte corriente en su contra.

Maestros “gordillistas” y militancia morenistas constituyen un bloque fuerte, consistente, difícil de vencer y el PRI con Julio César Barrientos está emprendiendo una cruzada intensa, sumando a las diferentes orneadas de priistas que gobernaron la urbe petrolera, pero no se puede percibir desde ahora que tanta respuesta puede haber.

La circunstancia es que el PAN no la tiene fácil a pesar de su posición ventajosa de ser partido en el gobierno; el PRI ganará donde sus candidatos tengan peso propio, las siglas Tricolores hoy ni les beneficia ni les perjudican sino todo lo contrario, parafraseando a don Manuel Bernardo Aguirre; y Morena o López Obrador no son el abracadabra mágico que proporcione a los candidatos aptitudes o virtudes que no tengan.

Hoy en día la principal aportación es la del candidato, el partido, las organizaciones, ya sea sociedad civil o gremios son instrumentos pero el principal capital es el humano, como en toda empresa.

En la inversión privada puede haber dinero, maquinarias, mobiliario, tecnología, etc. pero si no tiene recursos humanos capaces y conocedores del tema irán al fracaso, ocurre lo mismo en política.