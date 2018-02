Tribuna

Por Javier Terrazas

Capirotada partidista

Los actores de la boleta electoral para las 43 alcaldías de Tamaulipas se están perfilando.

Los partidos políticos con registro empiezan a presentar sus cartas para el juego electoral.

Aunque algunos que no tenían cuadros competitivos, están abriendo las puertas a la ciudadanía o bien tomando de otros partidos.

Obvio que no a la fuerza, sino que les han abierto las puertas para que se registren, mostrando con ello sus debilidades internas.

El partido que está acaparando ese tipo de aspirantes “brincatrancas”, es MORENA.

En especial está recibiendo a cuadros políticos que pertenecían al PRI o al PRD.

También el Partido Encuentro Social que va en alianza con MORENA, está sirviendo de puente, pues el dirigente estatal Rigoberto Rodríguez Rangel, es un ex priísta.

Mientras que el ex dirigente nacional de MORENA y actual precandidato presidencial, Andrés López, todos los días cuestiona a al PRI y al PAN, tildándolos de ser lo mismo y representar a “la mafia del poder”, por otro lado les abre la puerta.

En las ciudades de Reynosa y Tampico, está sumando a familias dinerosas que mueven sus piezas del ajedrez para colocar como precandidatos a sus integrantes.

Cuando el PRI no les permitía las “cuotas de poder”, por debajo del agua se iban con el PAN, como ocurrió en las recientes elecciones de Tamaulipas.

Hoy con el PAN en poder, sin las concesiones que les daba el tricolor antaño, buscan como regresar a las miles del poder, por lo que tienden puentes con MORENA.

No le extrañe que se formalicen las nominaciones como candidatos a presidentes municipales de Reynosa y Tampico, de Rigoberto Garza Faz y Miguel Manzur Nader.

El primero hijo del ex alcalde por el PRI de Reynosa, Rigoberto Garza Cantú y el segundo, yerno de otro ex alcalde del PRI por Tampico, Alvaro Garza Cantú.

También juega desde hace meses en ese equipo el ex alcalde y ex dirigente tricolor Fernando Azcárraga López, familiar de los ex recalcitrantes tricolor dueños de Televisa.

Esas son las alianzas “con los buenos priístas” que está armando el enemigo de la “mafia del poder”.

Este sábado, se espera que en ese partido se den algunos acuerdos para las Diputaciones Federales y antes del 18 de febrero tendrán que estar completas las candidaturas a los Ayuntamientos.

Por el lado del PAN, también se están dando candidaturas externas que no cuajan muy bien en la militancia.

Ayer se registró el ex candidato “independiente”, Xicoténcatl González Uresti, más bien renegado priísta, como prospecto para alcalde de Victoria. Y recibió algunas muestras de rechazo por algunos grupos de panistas.

En el caso del PRI, se espera que el próximo lunes 5 de febrero se emita la convocatoria y con ello empiecen las manifestaciones de intención de participar, de manera oficial.

Así es que en el curso de la semana entrante, podrán definirse los 43 candidatos priístas y aquellos que queden inconformes, todavía podrán correr en algunos casos al PANAL, PVEM e incluso a MORENA, aunque ya se hayan cerrado los prerregistros.

De hecho ayer abandonó las filas del PRI la tampiqueña Rosa María Muela Morales, a quien sin muchos méritos personales, encumbraron como Diputada Loca y luego dirigió el Instituto de la Mujer de Tamaulipas.

Ahora, por conveniencia, como lo hizo en el tricolor, emigra para donde cree tendrá mejores oportunidades de “huesos”. Obvio, azuzada por su promotor Fernando Azcárraga.

Se cocina pues, la capirotada de candidaturas en el PAN, MORENA y el PRI. A ver cual tiene mejor vista, estructura y sabor.