RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Carlos Slim para Presidente…

Sorpresivamente el empresario Carlos Slim Helú, salió en defensa de los mexicanos, a quienes los convocó a mantener la unidad, apoyar la inversión mexicana, a volcarse a la economía interna consumiendo los productos que aquí se producen y a apoyar al Presidente de México, para defender los intereses nacionales.

Slim Helú, Presidente vitalicio de Grup Carso, se suma al respaldo que los Gobernadores, Senadores, Diputados Federales, dirigentes de partidos políticos y que empresarios han brindado al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para defender al país y a los mexicanos del panorama adverso que está pintando y que advierte con implementar el Presidente Estadounidense Donald John Trump.

Los mexicanos aplauden y apoyan la decisión del presidente mexicano de no ir al diálogo con Trump y funcionarios de Estados Unidos, pues no hay condiciones para ello y no las hay, porque mantienen su postura de construir el muro que, según ellos, pagarán los mexicanos e incrementar los impuestos de ex portación en un alto porcentaje.

El mandatario de Estados Unidos, deberá reconsiderar su postura, pues políticos, intelectuales y empresarios, entre otros, califican de ilógica y nociva su política exterior, la cual al final de cuentas perjudicará enormemente a su país, por la falta de mano de obra y productos mexicanos caros.

Esta sorpresiva aparición de Carlos Slim, ofreciendo una conferencia con la prensa para defender a México y solicitar la unidad a los mexicanos, hace pensar que alguien lo motivó a hacerlo pensando en un proyecto político.

Si este supuesto, es real, no dude que próximamente Slim Helú, se lanzará al ruedo político para participar en elecciones constitucionales, como candidato, obviamente, del PRI.

Y vaya que le otorgaría un gran espaldarazo al PRI y con muchas posibilidades de ganar la Presidencia de México.

Slim, es el hombre que necesita el PRI, para representarlo como su candidato a la Presidencia de la República, pues en políticos improvisados ya no creen los mexicanos y es una persona que no pensaría en corrupciones, ya que tiene mucho dinero.

El empresario sería quien podría ganar la elección al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y a cualquier candidato que postule el PAN y es la persona que requieren los mexicanos para resolver los grandes problemas que enfrenta nuestro país.

Por su poder económico, al ser actualmente el hombre más rico de México y el cuatro más rico del mundo, así como la quinceava persona más poderosa del orbe y un gran profesionista, cuenta con la capacidad suficiente para contrarrestar las severas medidas anunciadas por el Presidente Donald John Trump, contra México y los mexicanos.

Carlos Slim, quien nació en la ciudad de México el 28 de enero de 1940, es profesor, ingeniero civil y aficionado al fut bol, beisbol y al automovilismo y amante del arte, consideró que él serviría más desde el sector empresarial.

A continuación le doy a conocer el siguiente mensaje que se difunde en las redes sociales y que, según da Carlos Slim a todos los mexicanos:

No debemos asustarnos por las amenazas de Trump a México. No las puede llevar a cabo por estas razones:

Si pone el impuesto del 30 por ciento a lo que México le vende, México puede hacer lo mismo.

Estados Unidos le vende más a México, de lo que nosotros importamos.

Ponerle el 35 porciento de impuestos paralizaría miles de negocios proveedores de México en USA.

No puede regresar millones de mexicanos, porque se paralizarán cientos y miles de negocios que emplean mexicanos y demostrado está trabajan mejor que los estadounidenses.

Estas dos medidas y si se le ocurren más, México puede contestar de la misma manera y Trump, aunque parezca no es tonto, y nadie le va a permitir paralizar a su propio país.

No puede embargar las remesas, porque México embargaría las empresas multinacionales que sacan utilidades de México a Estados Unidos. Ánimo compatriotas, no hay que temerle al populismo ni de allá ni al de acá.

Por último y cambiando de tema Oscar Almaráz Smer, Alcalde de Victoria, continúa con su intensa actividad, para hacer de la capital tamaulipeca una ciudad limpia, tranquila y en donde todos los días se generen empleos, desarrollo y bienestar de las familias.

Almaráz Smer, sigue impulsando y promoviendo estilos de vida sanos, a través de la práctica del deporte, fomento de valores, además de acercar eventos culturales, artísticos y recreativos a los largo de ciudad Victoria.

Correo: jrdelasota@hotmail.com