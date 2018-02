EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Cárteles en la política

Pitorreo o no, en 1986, cuando ROBERTO LÓPEZ AYALA gana en Miguel Alemán la elección interna como aspirante a candidato del PRI a la presidencia municipal, derrotando en Consulta interna a VIRGILIO RAMÍREZ GUERRA, la voz de la calle acomoda un juego de palabras para celebrar la victoria del Grupo Unidad Revolucionaria, sobre Lucha Social:

“Cali venció a Medellín”, refiriéndose a los cárteles colombianos.

Broma o no, la realidad es que el triunfo de LÓPEZ AYALA interrumpe una década de poder del Grupo Lucha Social en el Ayuntamiento de Miguel Alemán, tras su formación al entrar en decadencia el cacicazgo de ADVENTO GUERRA BARRERA y derivar en 2 vertientes: Lucha Social, liderada por el ex diputado AMANDO BARRERA GARCÍA; y Unidad Revolucionaria, con ROBERTO LÓPEZ AYALA a la cabeza.

Lucha Social, que surgió y se impuso en 1977 al autoritarismo del ex gobernador ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, postulando al profesor AMARO GUERRA RAMÍREZ como candidato a la presidencia municipal -contra la línea oficial a favor de WENCESLAO RAMÍREZ BRENAVIDES-, había ganado ya dos elecciones al hilo con AMANDO BARRERA GARCÍA y FABIÁN OSCAR ‘El Pato’ CANALES LÓPEZ, antes de que el Dr. LÓPEZ AYALA interrumpiera esos 10 años de poder del Grupo.

Por eso en 1989, (en las postrimerías del gobierno de LÓPEZ AYALA y en vísperas de la contienda interna del PRI por la candidatura municipal), el asesinato a tiros del abogado EDUARDO ‘Lalo’ VELA, ‘candidato natural’ a la Sucesión municipal, tiñe de sangre el proceso y siembra de sospechas el escenario político.

VELA, quien era la ‘carta fuerte’ de LÓPEZ AYALA para su relevo, es acribillado a tiros por un comando armado que ingresa a su domicilio y le dispara una ráfaga de metralleta en el cuello, y desaparece con la misma facilidad con la que comerte el crimen.

Su adversario de Lucha Social, MANUEL BALDERAS RAMÍREZ, quien reside a unos metros de la escena del crimen, aparece como el principal sospechoso del artero asesinato.

Pero la investigación lo deja libre de sospechas.

LÓPEZ AYALA cambia de estrategia y su Grupo, Unidad Revolucionaria, postula para la contienda interna al profesor ELEAZAR SALAZAR GARZA, un excelente ser humano pero sin liderazgo político.

Y naturalmente, BALDERAS RAMÍREZ gana la interna y ejerce un gobierno con abundante base social.

Y BALDERAS hereda el poder a otro de su grupo, el profesor JESÚS AMANDO SÁENZ BARRERA, uno de los mejores ediles que ha pisado la escalinata del Palacio municipal de ciudad Miguel Alemán.

Era el primer trienio de la tiranía cavacista.

Y CAVAZOS LERMA gobierno con puño de hierro.

Persigue, reprime, destierra, encierra ¿y entierra?

Y naturalmente, impone.

En ese afán, CAVAZOS LERMA ya había impuesto como candidato a diputado local al muy querido actor del cine nacional ELIEZER GARCÍA “Chelelo”.

Luego lo hizo diputado federal.

Y cuando lo quiso imponer como candidato a presidente municipal, en Miguel Alemán le hicieron exactamente lo que a ENRIQUE CÁRDENAS: lo reprobaron en las urnas.

Fue allí donde surgió el PAN.

Cuenta la leyenda urbana que los propios líderes del Grupo Lucha Social, ahora aliados con Unidad Revolucionaria, rechazaron el proyecto de CAVAZOS LERMA; si bien aceptaron a regañadientes a Don ELIEZAR como candidato del PRI… pero lo ‘reventaron’ en las urnas.

Y para ello ‘fabricaron’ la candidatura del empresario de la radiodifusión SANTIAGO GÓMEZ SGTRINGEL, cuyo proyecto político financió el ex comandante de la Policía Judicial Federal RAÚL ANTONIO ‘El Chupón’ RODRÍGUEZ BARRERA, quien paradójicamente habría de sucederlo en el Ayuntamiento, pero postulado por el PRI.

RODRÍGUEZ BARRERA encabeza el gobierno municipal durante el trienio 1999-2001 y 10 años después, el jueves 1º de noviembre del 2012, es acribillado de una ráfaga de metralleta afuera de su domicilio.

Paradójicamente, al concluir su trienio RAUL RODRÍGUEZ BARRERA prepara al Secretario de su Ayuntamiento, SERVANDO LÓPEZ MORENO para que lo suceda en la presidencia municipal, pero al contender en una interna contra LIBALDO GARZA MORENO, pierde la elección.

Y Lucha Social retoma el poder con LIBALDO.

Y lo refrenda con ALFONSO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, quien se había desempeñado como Tesorero municipal con MANUEL BALDERAS.

ALFONSO encabeza un gobierno de pesadilla y Lucha Social vuelve a perder la presidencia municipal.

Contiende por Unidad Revolucionaria y gana SERVANDO LÓPEZ MORENO.

Y hoy, con ROSA ICELA CORRO ACOSTA, viuda de RAUL ANTONIO RODRÍGUEZ BARRERA en el poder municipal, el ex alcalde SERVANDO LÓPEZ MORENO, también ex Secretario en el Ayuntamiento del difuntito, paradójicamente hoy podría verse las caras en la arena electoral con la ex primera dama -hoy alcaldesa- de Miguel Alemán.

Para acabarla de ‘enredar’, los 2 tienen el mismo origen político, pues SERVANDO y ROSA ICELA son, en su remota raíz, militantes de la misma organización, Unidad Revolucionaria, pues SERVANDO se inició en las filas de su tío, el ex alcalde ROBERTO LÓPEZ AYALA, y ROSA ICELA con su esposo RAUL, cuyo origen está en esas mismas filas.

En otro tema, con un exhorto a seguir cultivando los valores de unidad y la oportunidad de refrendar nuestro hermanamiento, año con año a través de Las Fiestas Mexicanas, el presidente municipal de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, clausuró este domingo la edición número 80 de esta festividad, que es la más importante de la frontera y distingue a Matamoros-Brownsville, como la comunidad binacional, que comparte historia, tradición, cultura y comercio.

Reunidos en el Lienzo Charro San Juan de los Esteros, donde se disfrutó de suertes charras, y escaramuzas, con motivo del cierre de dichas fiestas, el presidente municipal, precisó que esta es también una oportunidad de hermanarnos y de hacerlo todos los días, para que esa fraternidad no la destruya ningún muro. Y agregó, que eso quede claro en Washington.

En el evento el jefe de gobierno estuvo acompañado de su esposa BLANCA TREVIÑO de DE LA GARZA, presidenta del Sistema DIF Matamoros; PATRICIA SOLÍS de PÉREZ, presidenta del comité de Fiestas Mexicanas; OTTO VAN MAERSSEN, cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, la Corte Real de estas fiestas, así como integrantes del Cabildo, entre otras personalidades.

En su mensaje, agradeció el esfuerzo de las integrantes del comité organizador, que preside PATRICIA SOLÍS, así como la buena disposición de las asociaciones de charros, La Costeña, Villa de Matamoros y San Juan de los Esteros por su participación ya que dan realce a estas fiestas.

A todos muchas gracias por hacer de esta fiesta, toda una tradición, y además es un gusto llegar a los 80 años de esta celebración, de manera ininterrumpida.

Por último, el presidente municipal agradeció a los invitados especiales, FERDINANDO VALENCIA, PEDRO FERNÁNDEZ y RAÚL BRINDIS, así a las autoridades de la vecina ciudad de Brownsville, por la buena voluntad para compartir con el pueblo de Matamoros y viceversa, lo que confirma la hermandad que une a nuestras ciudades.

En Reynosa, mientras tanto, el director de Medio Ambiente del Gobierno Municipal, ELIACIB LEIJA GARZA, en coordinación con la Dirección de Limpieza Pública, y del Vivero municipal, llevó a cabo una intensa tarea de recolección de llantas y saneamiento de un predio en la colonia Emiliano Zapata.

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a cargo de su Secretario, EDUARDO LÓPEZ ARIAS, está contribuyendo con acciones semanales en las que participan familias de los funcionarios y empleados, además de voluntarios que se agregan a las jornadas de limpieza.

Por más de 30 años el lugar ha sido usado por personas que no miden el daño y peligro que representa a la población aledaña, principalmente, ya que se encuentra en plena mancha urbana.

La quema y foco de infección que ocasiona este lugar, fueron determinantes para que la dirección de Medio Ambiente, de la SOPDUMA, procediera a notificar, a apercibir, y en su caso sancionar a quiene3s sean sorprendidos utilizando estos predios y se dio aviso a Seguridad Pública, a fin de que realice rondines de vigilancia.

Este sábado se recogieron más de 350 llanas y se advirtió a todo vecino que no tiren basura, ni escombro y también que notifiquen a las autoridades que cuando vean alguna actividad clandestina e incluso se investigue a quién es el propietario, para que, de acuerdo a la ley, se haga responsable de la restauración y saneamiento del lugar, porque Limpiar nuestro municipio Es Proyecto de Todos.

De otro lado, le participo que en Nuevo Laredo, habitantes de la colonia150 Aniversario, recibieron los beneficios proporcionados por el gobierno municipal a través del programa ‘NLD Siempre Contigo’, los cuales contribuyen a la economía de las familias más vulnerables.

En la Escuela Primaria ‘Eutimio Rodríguez Caballero’, fue donde el presidente municipal ENRIQUE RIVAS destacó que este programa tiene como objeto mejorar las condiciones de vida para los neolaredenses, además de cubrir las necesidades básicas de los habitantes del sector en cualquier día de la semana.

“Es importante que la actividad de gobierno no se quede nada más de lunes a viernes en un horario determinado, hoy sábado los que estamos aquí pudiéramos estar aprovechando el día en otra cosa, sin embargo, es tanto nuestro compromiso que decidimos venir a trabajar, traerles una ayuda y un beneficio”, expresó RIVAS CUÉLLAR.

Los asistentes acudieron a los módulos de servicios que les llevó el gobierno municipal para realizar trámites o recibir alguna asesoría en dependencias como COMAPA, Secretaría del Ayuntamiento por mencionar algunas, además de recibir apoyo alimentario y cortes de cabello a quien lo solicitara.

Al evento acudieron la regidora del sector, SILVIA FERNÁNDEZ GALLARDO; secretaria de Bienestar Social, ALMA ROSA CASTAÑO; secretaria de Cultura y Deporte, IRMA GLADYS COSS; director del Sistema DIF, ANUAR KASSIM TERÁN y la mascota de los Tecolotes de los Dos Laredos.

Cambio de orientación temática para mencionar que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, presidió en ciudad Madero el izamiento de la insignia patria monumental en el asta de 75 metros de altura, y abanderó y tomó protesta a 85 escoltas de diferentes niveles educativos y a 5 de organizaciones sociales, en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera.

En el acto realizado en el Parque Bicentenario “El Tamaulipeco”, el Ejecutivo Estatal reconoció el trabajo que realiza la Marina Armada de México y el Ejército Mexicanos para recuperar la paz y la tranquilidad.

“Instituciones que son parte del gran todo que representa nuestra gloriosa enseña nacional, símbolo de orgullo amor y compromiso con la patria”, enalteció.

Expresó su reconocimiento a la Secretaría de Marina y al Almirante Secretario Vidal FRANCISCO SOBERÓN SANZ, así como al General SALVADOR CIENFUEGOS CEPEDA, Secretario de la Defensa Nacional, por el trabajo realizado en el estado para recuperar la paz y tranquilidad.

Dijo que desde el inicio de su gestión como gobernador, refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano con nuestras fuerzas armadas, instituciones que colaboran decididamente con los tamaulipecos para recuperar la grandeza de nuestra entidad.

“Aquí en Tamaulipas se respeta a nuestras fuerzas armadas, aquí en Tamaulipas se reconoce su lealtad, valor y patriotismo, aquí en Tamaulipas el gobierno que orgullosamente encabezo, reconoce, agradece y trabaja de la mano con las mujeres y hombres que ofrendan su vida por la patria y su bandera”, reiteró.

Lo acompañaron el Vicealmirante, FROYLAN JIMÉNEZ COLORADO, Comandante de la Primera Zona Naval y el Coronel de Infantería, JOEL VEGA GAZCA, Comandante del 11 Batallón de Infantería en Tampico; los presidente municipales de Madero, Tampico y Altamira, así como funcionarios de los 3 órdenes de gobierno.

Antes de que se me pase, le comparto que el Sistema DIF Tamaulipas que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, a través del voluntariado de este organismo lleva a las familias el programa Abrazando Familias”, bajo la estrategia de impulsar la convivencia familiar y promover la solidaridad hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante actividades recreativas como festivales artísticos, juegos de lotería, sorteos, concursos y dinámicas, entre otros.

Este sábado integrantes del voluntariado del DIF Estatal, llevaron a las familias del Ejido Loma Alta del Municipio de Victoria, diversos apoyos como parte de las 86 acciones que promueve este organismo y que buscan el fortalecimiento y la unión familiar, para mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos, reforzando el tejido social, siendo éste uno de los objetivos principales que se buscan para un Tamaulipas en paz.

“El día de hoy, venimos a romper esquemas a través del programa “Abrazando Familias”, trayendo a las instituciones públicas a cada ciudad, a cada poblado, a cada ejido, en los lugares donde existen necesidades básicas de nuestras comunidades tamaulipecas” dijo la Directora General del DIF Tamaulipas, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA.

Por cierto, en un ambiente de fiesta deportiva se realizó la inauguración de la Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil de taekwondo en el Gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI.

Ante la presencia de atletas, entrenadores, jueces y padres de familia se realizó el acto protocolario a cargo del Director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano quien reafirmó el objetivo de lograr posicionar al estado en un mejor puesto en el medallero nacional.

“Me da mucho gusto verlos aquí reunidos, movidos por un mismo fin, representar a Tamaulipas, esto nos motiva mucho a seguir gestionando a favor del deporte, a tomar decisiones mucho más inteligentes, al final eso es lo que puede catapultar a Tamaulipas para que sea un referente nacional”.

Serán más de 400 atletas los que se mantendrán en acción en el tatami durante este fin de semana donde tratarán de obtener un boleto para el evento regional que se desarrollará en Monterrey Nuevo León, del 6 al 8 de abril.

Las delegaciones participantes son Nuevo Laredo, Victoria, Matamoros, Mante, Madero, Altamira, Reynosa y Jaumave.

Entre las autoridades que asistieron al evento estuvo el Director de Fomento al Deporte, ROMUALDO SALAZAR, el Presidente de la Asociación de Taekwondo, MORTIZ VON NACHER y el Delegado de Bienestar Social, CLAUDIO GARZA JIMÉNEZ.

Por último, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ constató los avances de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) y refrendó el compromiso de fortalecer los proyectos del plantel impulsando la calidad, capacidad y competitividad educativa que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el norte del estado.

Acompañado por la Directora de la UAMRA, ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ; del Secretario de Administración de la UAT, VÍCTOR HUGO GUERRA GARCÍA; por personal directivo y docente, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ recorrió la institución y visitó diferentes instalaciones que promueven programas, proyectos y servicios en los laboratorios de Análisis Clínicos, Farmacología, Ingeniería de Procesos, entre otras áreas.

También se reunió con la planta docente donde se explicó el trabajo de investigación y posgrado; y las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se fomentan en cuatro cuerpos académicos, uno estos, el de Ciencias de la Salud que está Consolidado a nivel nacional y con vigencia indefinida.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.