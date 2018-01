EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV: “Un estado libre, de paz y seguro”

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA convocó a construir desde el rubro de la salud un estado en paz, libre y seguro, durante un encuentro con personal de enfermería de la zona norte de Tamaulipas, con motivo del Día de la Enfermera y el Enfermero 2018.

“Eso es lo que hoy en día queremos construir en Tamaulipas, un Estado donde cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, porque esa será la herencia para nuestros hijos y nietos: un estado en paz, libre, seguro, un estado con un sistema de salud adecuado, pero sobre todo, uno donde nuestros hijos se puedan sentir orgullosos”, manifestó el mandatario tamaulipeco.

Ante más de mil profesionales del cuidado de la salud reunidos en el Parque Cultural Reynosa, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA entregó reconocimientos a 20 enfermeras y enfermeros de diferentes unidades de salud y hospitalarias de los municipios de San Fernando, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Río Bravo.

Destacó su entrega, profesionalismo, calidad humana y permanente actualización en favor de la preservación de la salud de las familias tamaulipecas, además los reconoció como la columna vertebral del sistema de salud estatal y pilares de la política de bienestar social establecida en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016- 2022.

“En el Tiempo de Todos, las enfermeras y enfermeros cuentan con nuestra mayor admiración y más grande reconocimiento, contribuir al cuidado y la mejora de la salud, con calidez, con calidad, es una labor invaluable que solo un grupo privilegiado de profesionales como ustedes puede brindar”, agregó GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por cierto, el Gobernador CABEZA DE VACA sostuvo un encuentro en Casa Tamaulipas con representantes del magisterio de la entidad, en el que reiteró su propósito de trabajar de manera conjunta por fortalecer la educación en el estado, y convertirla en el pilar fundamental de la reconstrucción del tejido social.

Durante el encuentro, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo la disposición de las y los maestros de la entidad en contribuir a la recomposición del tejido social, como lo ha pedido el mandatario tamaulipeco desde el inicio de la administración.

Al encuentro asistieron también representantes del Comité Ejecutivo Seccional.

“La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación, por eso mi gobierno ha insistido en que en la reconstrucción del tejido social es prioridad inculcar los valores y que la mejor herencia que podemos dejar es un estado en paz, próspero, educado, por eso quiero trabajar de la mano con todos ustedes para hacer este sueño realidad” dijo el Gobernador.

“Los maestros estamos contentos de estar con un hombre que representa una institución a quien apreciamos y necesitamos para seguir fortaleciendo la educación como se ha hecho hasta ahora, y si usted quiere lo mejor para Tamaulipas, nosotros le ayudamos a que lo haga más grande”, dijo el líder sindical, al titular del ejecutivo estatal.

En el marco de este encuentro, el magisterio reconoció la labor del Secretario de Educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR y del Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERASTEGUI OSTOS, porque son los mejores aliados y el puente para solucionar las demandas de los maestros.

Esta oportuna alianza CABEZA DE VACA-Sección 30 [por la Educación de los niños -es decir, por el futuro de Tamaulipas-], se da justo en tiempos electorales, pero No-Vemos-Cómo podría tener una significación política aplicable a la entidad, dado que ELBA ESTHER GORDILLO (si acaso tiene todavía alguna influencia sobre el SNTE), se le menciona como aliada de MORENA, no de RICARDO ANAYA ni JOSÉ ANTONIO MEADE, aunque en un análisis reciente nosotros la identificamos como una “nueva adquisición” del PRI-Gobierno [junto con el ex gobernador de Coahuila, RUBÉN MOREIRA], para sumar a los docentes al activismo político a favor de PEPE TOÑO MEADE.

¿Usted qué opina?

Por cierto, aunque no les escamoteamos mérito -¡ni mucho menos!- quizá todavía no sea tiempo de externarles reconocimiento pero el espaldarazo del magisterio a los Secretarios General de Gobierno y de Educación, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, quienes están haciendo bien su chamba, cobra en estos tiempos significado político, a juzgar porque uno y otro siguen siendo mencionados para las candidaturas del PAN a diputados federales por los distritos IV y VI, con sedes en Matamoros y Mante.

Aunque el reconocimiento bien podría ser ambivalente:

Se les encarta, pero también se les descarta.

Juzgue usted.

Por lo demás, en efecto, Tamaulipas está a unos pasos de las Grandes-Definiciones, pues la elección de candidatos, en el PRI y el PAN, dará a ver hasta dónde los priistas se sacudieron el lastre del ex gobernador EGIDIO TORRE, mientras que, por el PAN, se verá a las claras si MARGARITA ZAVALA sigue pesando en el ánimo local, o bien si los poderes locales desdeñaron aquella aventura y se suman a la institucionalidad y su origen ideológico, respaldando con todo a RICARDO ANAYA, que es lo que supone este espacio.

Y en lo que respecta a MORENA, la visita de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR -prevista para esta mañana en la emblemática Laguna del Carpintero- disipará especulaciones respecto a quién sí y quien no [de los líderes políticos tamaulipecos], se sumó a ese movimiento, que definitivamente será el último de AMLO por ligar la Presidencia de la República, pues aunque LÓPEZ OBRADOR no se considera viejo -“lo que pasa es que estoy muy corrido en terracería”-, la realidad es que ya no le da para ir por una cuarta oportunidad… si pierde esta.

Por los horarios de las visitas de RICARDO ANAYA y LÓPEZ OBRADOR, no nos es posible entregarle a usted un resumen de lo más importante, pero el lunes le haremos la reseña.

¡Ah!, la ‘grilla’ interpartidistas ‘contaminó’ al gremio periodístico y ahí tiene usted que en Reynosa, los colegas adheridos a la Unión de Periodistas Democráticos -o lo que queda de ella, después de lo que fue en los tiempos de ALBERTO GUERRA, JOSÉ ÁNGEL SOLORIO, ‘BOCHO’ LÓPEZ GUTIÉRREZ, FERNANDO ACUÑA y otros grandes del periodismo tamaulipeco-, entró en una fase de ebullición por el cambio de la Delegación Reynosa, cuyo proceso interno ‘polarizó’ a la raza periodiquera en dos facciones.

Una la encabeza JAIME AGUIRRE; la otra, PACO ROJAS, los 2 muy buenos cuatitos que merecen una oportunidad de darle nuevos bríos a ese organismo gremial.

JAIME ya fue líder, y no lo hizo mal.

De hecho, manejó la UPD con mucho profesionalismo y le imprimió un calorcito que nos hizo recordar sus tiempos en los que dirigió la Regional Aduana, por lo que muchos colegas les gustaría regresar a aquella UPD, que sesionaba con mayor frecuencia, tenía desayunos y comparecencias, amén de los programas que puso en marcha JAIME.

Del lado contrario, estaríamos por ver el desempeño de PACO ROJAS como líder del magisterio.

PACO es un humanista con amplio reconocimiento social por su altruismo, pero también con muchas medallas como profesional del periodismo, de modo que los 2 tiene méritos y derecho de ocupar la dirigencia.

“El Güero” ELIGIO, quien ya fue presidente de la UPD y la dirigió con la pasión y el entusiasmo propios de su carácter activo y optimista, brega al lado de JAIME, mientras que otros compas, como MIGUEL TURRIZA y SETH ROJAS, se la juegan con PACO.

¿Cuál es su ‘gallo’?

A propósito de periodistas: aquí en cortito le anticipo que la víspera de las campañas partidistas por las diputaciones federales y presidencias municipales, Va-A-Provocar algunos cambios y reacomodos en vocerías institucionales, de modo que, ¡agárrese!, porque a partir de la semana que entra empezarán a verse cambios.

No le digo dónde porque después ya no tendría chiste, pero los precandidatos están por contratar jefes de prensa para sus campañas.

Ojalá y no se equivoquen, pues la “importación” de ‘operadores de prensa’ que llegan con fama de muy cuerdas, suelen transformarse al final en remedos de dictadores que solo vienen a dividir al gremio y a crear una cáfila de incondicionales, de modo que más vale que tengan buen ojo al elegir, para no crearse enemigos dentro del propio gremio.

A propósito de precandidatos, en Reynosa la posibilidad de que RIGO GARZA FAZ entre a la contienda despertó corazones y alentó esperanzas de operadores que están a la espera de esta oportunidad para desplegar una gran actividad frente al 1º de julio.

Los ”riguistas”, que no son pocos y que ya están listos para ir al escenario, solo esperan la voz de arranque para ‘tapizar’ Reynosa con su activismo.

En contraparte, expertos en asesoría y mercadotecnia de alto ‘kilataje’, empezaron a dialogar con ERNESTO ‘Neto’ ROBINSON, quien después de su experiencia electoral del 2016, sigue en posición de “listos” para ir por una segunda oportunidad.

Los seguidores de ROBINSON creen que esta, la del 1º de julio, es su “Oportunidad-De-Oro” para suceder a MAKI ORTIZ en la presidencia municipal.

Pero todo dependerá de lo que defina el IETAM en materia de Equidad de Género.

A partir de allí se escribirá una nueva historia.

¡TÍRENLE UN HUESO A SAMPAYO!

De otro lado, deje compartirle que el ‘autodestape’ de DANIEL SAMPAYO como potencial aspirante a candidato del PRI a la alcaldía de Matamoros, nos hizo recordar al difuntito JOSÉ CORRAL MATA, quien inventó una fantasmagórica Unión de Colonos Populares [de las que se estilaban antes como herramienta de control político de los habitantes de las periferias], para tener “presencia” política.

Pues bien: cada 3 años, CORRAL MATA se aparecía en el PRI para registrarse como aspirante a candidato: pagaba lideresas de colonias, elaboraba pancartas y luego hacía presencia en el PRI.

Al final, se hizo tan recurrente esa “estratagema”, que los mismos priistas ya sabían que JOSÉ CORRAL buscaba una regiduría para sus gentes.

Y este símil entre DANIEL SAMPAYO y CORRAL MATA deriva del mismo truco: “alza la mano” para que lo vean, luego se presenta a “negociar” lo que sea… así sea la comandancia de veladores de la colonia Sección 16.

Es decir, no sorprende.

Más bien, causa risa.

¡Tírenle un hueso a SAMPAYO!

En otro tema, le comparto que el Gobierno Municipal que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregará el hoy sábado 13 de enero, el “Premio Municipal del Deporte 2017”, para reconocer a los deportistas reynosenses destacados como Equipo Municipal del Año, Atleta del Año Deporte Adaptado, Entrenador del Año y Atleta del Año.

Será en el Parque Cultural Reynosa, cuando a las 11:30 horas, se dé a conocer a los ganadores de tan importante galardón; deportistas que han destacado a nivel local, estatal, nacional e internacional y que dignamente han representado al Municipio.

Los ganadores de la presea en cada una de las cinco categorías, fueron elegidos por un jurado compuesto por los Consejeros del Instituto Municipal del Deporte, que dirige el profesor JORGE LUIS ANDULZA PÉREZ, quien junto con la alcaldesa MAKI ORTIZ, hará entrega de dichos premios

Lo que nos recuerda que la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Reynosa, puso a disposición de toda la población, cuatro puntos de recolección de Árboles de Navidad naturales, con el objetivo de que sean triturados para convertirlos en compasta y evitar que se conviertan en basura sin utilidad.

De acuerdo a las instrucciones giradas por la alcaldesa MAKI ORTIZ, el programa de acción de Árboles de Navidad Naturales que se ejecuta a partir del día 8 de enero hasta el 6 de febrero, cuenta con centros de recepción en el Auditorio Municipal del fraccionamiento Vista Hermosa, y tres más en los estacionamientos del Centro Comercial Plaza Real, del boulevard Miguel Hidalgo; Mi Tienda del Ahorro, de Jarachina Norte, y Bugambilias, que funcionan diariamente, de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

En otro tema, Nuevo Laredo, se convierte en una de las 10 ciudades de Tamaulipas en contar con el programa federal ‘Plataforma Cinema México Digital’, el cual se llevará a cabo en Estación Palabra los sábados a las 3 de la tarde a partir del 13 de enero.

MÓNICA PARRA, jefa de Estación Palabra, mencionó estar muy contenta por iniciar este nuevo proyecto, pues es una plataforma de video bajo demanda que distribuye el Instituto Mexicano de Cinematografía.

“Somos una de las 10 ciudades en Tamaulipas que tiene el honor y la oportunidad de ofrecer cine de gran calidad a la comunidad de manera gratuita. Vamos a programar en forma de cineclub las proyecciones de películas, destacadas por tema de acuerdo a fechas, festividades y otros”, señaló la servidora pública.

Explicó, que ya cuentan con una pantalla de 75 pulgadas instalada en uno de los salones para taller y definieron que los días de función serán sábados a las 3 de la tarde.

La plataforma está integrada por películas de cine mexicano, cortometrajes, de arte, familiar e internacional. Por lo que este sábado, iniciarán con la proyección de ‘Cilantro y Perejil’ del ciclo ‘Nuevo Cine Mexicano’ y filmada en 1995.

“También tenemos la oportunidad de abrir funciones a la comunidad en general, si alguna institución educativa está interesada en dar una clase a partir de alguna película, se puede dar la función siempre y cuando se tenga un aforo de al menos 20 personas”, dijo MÓNICA PARRA.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abierta la convocatoria de becas de movilidad estudiantil que ofrece a los jóvenes la oportunidad de cursar un semestre en la Universidad de Texas Valle del Río Grande ((UTRGV por sus siglas en inglés).

La convocatoria tiene como fecha límite para la recepción de solicitudes el próximo 25 de febrero; está dirigida a estudiantes de Licenciatura y aplica para todas las áreas del conocimiento.

Los aspirantes deberán reunir como requisitos generales: más del 50 % de los créditos aprobados en su carrera; ser un alumno regular; tener un promedio mínimo de 8.5; y contar con la certificación B1 del idioma inglés.

La beca de movilidad estudiantil tendrá cobertura para el semestre agosto-diciembre 2018 y consistirá en apoyar a los estudiantes durante su estancia en la UTRGV donde deberán cursar como mínimo tres materias del programa académico elegido.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.