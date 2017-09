EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdV, I Año: “Logros en seguridad y eficiencia”

En la entrega de su Primer Informe ante el Congreso de Tamaulipas, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, destacó los avances logrados en el rubro de seguridad pública y eficiencia administrativa, que han contribuido a recuperar la confianza de los sectores sociales y privados impulsando el desarrollo económico del estado.

En la sede del Poder Legislativo de la entidad y acompañado del Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, como representante del Presidente de la República, ENRIQUE PEÑA NIETO, GARCÍA CABEZA DE VACA hizo un recuento de los avances en materia de seguridad, bienestar social, salud, educación, desarrollo económico, deportes y eficiencia administrativa.

Dijo, que las acciones emprendidas en el tema de Seguridad Ciudadana, uno de los 3 ejes del Plan Estatal de Desarrollo, han derivado en el avance del estado en el Índice de Paz México, escalando 9 posiciones en comparación con el año pasado.

“Ante ustedes, reitero el enorme compromiso que tengo como gobernante. No habrá tregua contra los violentos, mi gobierno actuará con firmeza y determinación. Estoy convencido de que juntos ganaremos esta lucha, lograremos pacificar a nuestro estado”, apuntó GARCÍA CABEZA DE VACA.

Destacó que gracias a acciones como el fortalecimiento de los índices de control de la Policía Estatal, su capacitación, la creación de las Unidades de Proximidad y de Auxilio Carretero y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, se ha logrado generar la confianza que se perdió con la falta de compromiso de pasadas administraciones.

Es por ello, que en tan solo los primeros 8 meses del 2017 se lograron crear 29 mil empleos, más del doble de los generados en el 2016 y la mayor cantidad desde hace 16 años.

En materia de Inversión Extranjera Directa, Tamaulipas recibió de Octubre a Junio de este año, más de 1,228 millones de dólares, alrededor del 5.5% de lo captado por todo el país en el mismo periodo

“La recaudación local y la reingeniería financiera permitió que importantes calificadoras como Fitch Raitings y HR Raitings elevaran la calificación crediticia de negativa a estable”, dijo el mandatario después de subrayar que gracias al Decreto de Austeridad establecido a principios de este año, se logró un ahorro de 680 millones de pesos que han sido destinados a estrategias orientadas a bienestar social.

GARCÍA CABEZA DE VACA agradeció el compromiso de los Poderes Legislativo y Judicial, además de las autoridades federales y municipales y de las Fuerzas Armadas, en las estrategias implementadas por su administración para regresar la paz y el desarrollo al estado.

Por su parte, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, señaló que todas las iniciativas que el Ejecutivo ha promovido ante la actual Legislatura, se han procesado de manera oportuna, y la mayoría han sido aprobadas por unanimidad, es decir por todas las fuerzas políticas representadas en este Poder.

Asimismo, a nombre de sus compañeros Diputados, reconoció el exitoso desempeño de la Señora MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por su labor sensible y humanitaria en favor de las familias que más la necesitan, misma que acudió a este importante acto junto a sus hijas, para acompañar al Gobernador del Estado.

El legislador CARLOS GARCÍA, dijo que se revisará con detenimiento los alcances de sus acciones y los resultados informados, cumpliendo así con el mandato constitucional y con el compromiso político que se tiene con la sociedad tamaulipeca.

En otro tema, ni el PRI, ni ningún otro partido político que acuda a la contienda electoral del 2018, podrá darse ahora el lujo de designar como “compañero -o compañera- de fórmula” a ilustres desconocidos que solo figuren en la boleta como pago a facturas pretéritas, o se les nomine en función del cuatachismo o compadrazgo.

Dada la circunstancia inédita que encaran los partidos políticos, hasta los suplentes de regidor Tienen-Que-Ser personajes de la vida social y política que sumen votos.

El PRI, bajo el liderazgo de SERGIO GUAJARDO, vuelve a su origen retórico pero también a su vieja práctica de repartir cargos y candidaturas como “cuotas de poder” entre sus sectores y organizaciones estructurales, por lo que la entrega del 50 por ciento de posiciones a la mujer, en función de la muy manoseada Equidad de Género, deberá pasar primero por la “aduana” del liderazgo estatal.

Igual el 30 por ciento de los jóvenes.

El “palomeo” de candidaturas de mujeres y jóvenes, debe llevar el VoBo de sus liderazgos estatales.

Y por supuesto, de los nuevos “factores de decisión” tricolores, ahora que los priistas Ya-No-Son-Gobierno-En-Tamaulipas.

En el PRI, para ser más específicos, las aguas quedaron revueltas después del fiasco de su elección estatal, pues SERGIO GUAJARDO parece no tener estatura ni autoridad para imponer disciplina en sus filas, como sucede con el “caso Reynosa” donde OSCAR LUEBBERT parece que sacará su candidato -o candidata-, por encima de la opinión política estatal.

Y quizá, si mucho nos apuran, quizá hasta antes de la emisión de la Convocatoria para el registro de aspirantes, pues en aquella frontera parece estarse cocinando un “guiso” de esta tesitura.

Igual parece estar ocurriendo en Nuevo Laredo, donde los grupos políticos, ahora enriquecidos con la participación del ex presidente estatal priista, RAMIRO RAMOS SALINAS, empiezan a darse hasta con la cubeta en aras de controlar el Comité municipal.

Si YAHLEEL logra esa posición, bastará con que en el 2018 lleve como “compañero de fórmula” a DANIEL PEÑA o TREVIÑO o RAMÓN GARZA BARRIOS, para pegarle un susto al PAN, si los azules optan en las municipales por SALVADOR ROSAS.

En lugar de RIVAS para la reelección.

En Reynosa, LUEBBERT debe buscar un buen “compañero de fórmula” para su candidato -o candidata- a la presidencia municipal, para legitimar su proyecto y “amarrar” a los sectores productivos de la sociedad civil a su propuesta.

¿En quién piensa OSCAR?

Por supuesto que no la tiene fácil.

A juicio nuestro, OSCAR no tarda mucho en ser atenazado por las pinzas del poder.

LUEBBERT debe estar preparado para una eventualidad de este tipo, pero los “expedientes oscuros” armados por sus propios compañeros de partido -y que reposan en las gavetas de la General de Gobierno-, podrían jugar un papel decisivo en su contra, de cara a los comicios del 2018.

¿Y Tampico?

¿A qué juega MAGDALENA PERAZA, cuando el Tercer Piso optará por alguien menos visto que la maestra?

Mientras que en Matamoros el tema empieza a complicarse, pues CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ no parece dispuesto a ir al sacrificio, si el PAN lo presenta como candidato a la Sucesión Municipal, dado que Don JESÚS ‘Chuchín’ DE LA GARZA cada vez “amarra” más su compromiso social con los sectores más decisivos de la Heroica.

¿Y Río Bravo?… los desatinos del alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO empiezan a asfixiar su proyecto, pero todavía tiene allí la mano de EGIDIO TORRE para rescatarlo rumbo al 2018, Aunque-No-Para-La-Reelección, sino para ir por el III distrito federal electoral, abriendo cancha para RAÚL GARCÍA VIVIÁN en la alcaldía, quien parece ir en caballo de hacienda.

De otro lado,

¿Quién iría como compañera de fórmula del candidato del PAN al Senado de la república, si el nominado es el todavía Secretario de Bienestar Social?

Si el candidato es -como se espera- GERARDO PEÑA FLORES, ¿quién sería su compañera ideal para figurar en la “fórmula”?

Todavía no se especula sobre el particular, pero ¿qué le parece la todavía Directora estatal del DIF, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, quien ya lleva hilvanadas varias victorias en el ámbito electoral, una de las cuales -la más sonada, quizá- ocurrió en el 2006, cuando derrotó en las urnas a la ex dirigente estatal del sector campesino priista, LUPITA FLORES VALDEZ?

¿LYDA MADERO?, ¿MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH?

En Reynosa, por cierto, aunque hay sectores del PRI que todavía visualizan a MARÍA ESTHER CAMARGO como potencial candidata a presidenta municipal, otros que otean el horizonte de corto plazo No-La-Descartan como “compañera de fórmula” de BALTAZAR HINOJOSA/EDGAR MELHEM como candidata a Senadora.

¿A quién le va usted?

En Reynosa, por cierto, el vistoso y llamativo arreglo del Súper-Edificio de la avenida Morelos y Monterrey, como Oficina de Enlace Legislativo del diputado JESÚS MARÍA ’Chuma’ MORENO IBARRA, seguramente se convertirá a vuelta de año en Oficina de precampaña de ‘Chuma’ como aspirante a candidato del PAN a la Sucesión municipal.

Ese mismo edificio fue utilizado eficazmente como cuartel de campaña del ex presidente municipal, JOSÉ ‘Pepe’ ELÍAS LEAL, uno de cuyos principales operadores, OSCAR ALEXANDER LÓPEZ parece estar retirado del activismo, no obstante que su hijo, el muy activo Arq. ALAN ALEXANDER.

Pero mañana profundizaremos sobre el particular.

En Matamoros, entre tanto, por segundo año consecutivo el gobierno municipal entregó en tiempo y forma los proyectos ejecutivos para la asignación de recursos, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación, -PEF-, informó el presidente JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

Señaló que está en puerta el proceso de asignación de recursos, y para lo cual la administración que preside se preparó con oportunidad para presentar todos los proyectos ejecutivos de obras para nuestra ciudad, esperando un presupuesto que nos permita seguir creciendo.

Al igual que el año pasado, estaremos muy pendientes del proceso de asignación de los recursos, porque son muchas las necesidades de muchísimos municipios de nuestro país, por lo que queremos que Matamoros reciba un monto importante para mantenerla en pie y seguir haciéndola competitiva.

Puntualizó que está comprobado que haciendo más competitiva a la heroica Matamoros, rinde resultados muy positivos, por ejemplo, mencionó que este año hemos crecido en generación de empleos y se invertirán más de 117 millones de dólares en infraestructura para el sector industrial como resultado de las acciones y crecimos también en generación de empleos.

Por asociación temática, la presidenta municipal de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, acompañó al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en la presentación de su I Informe de Gobierno, al que también acudieron los Gobernadores CARLOS MENDOZA DAVIS, JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, ANTONIO ECHEVERRÍA GARCÍA, CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, así como el ex gobernador de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE y los Senadores:

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, FERNANDO HERRERA ÁVILA, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, SALVADOR VEGA CASILLAS, JAVIER LOZANDO ALARCÓN, , ANDREA GARCÍA GARCÍA y SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO.

El Gobernador CABEZA DE VACA fue acompañado también por presidentes municipales, mandos militares y representantes de gobiernos estatales y de la ciudad de México.

Vuelvo a Nuevo Laredo para informarle que en su visita a Ciudad Victoria con motivo del Primer Informe del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, tuvo un acercamiento con el Secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, para hacerle saber la problemática que viven algunas familias de Nuevo Laredo afectadas por las inundaciones causadas por las recientes lluvias.

El secretario encargado de la política interna del país, OSORIO CHONG, informó al alcalde RIVAS CUÉLLAR, que ya ha girado instrucciones para activar los mecanismos de ayuda en apoyo a la ciudadanía afectada de Nuevo Laredo

Lo que nos recuerda que, debido a la gran cantidad de desechos que el agua de lluvia arrastró hasta el arroyo de la colonia Francisco Villa, personal del municipio procedió a su limpieza y retiró 42 metros cúbicos de basura para mejorar la corriente del agua y evitar así, que se desbordara el afluente.

HÉCTOR VÁZQUEZ, jefe de mantenimiento de Arroyos, Vados y Canales, mencionó que una cuadrilla de siete personas iniciaron las labores desde las siete de la mañana de este jueves.

Con ayuda de una retroexcavadora limpiaron el arroyo a la altura del paso vehicular Prolongación Eugenio Aguirre y la calle Miguel Trillo.

Se retiraron tres camiones de 14 metros cúbicos de basura, maleza y hasta muebles.

HÉCTOR VÁZQUEZ también mencionó que hay personal dedicado al desazolve de cinco guardaganados en las colonias Nueva Era y Matamoros.

De los guardaganados han retirado un camión y medio de 14 metros cúbicos de basura, llantas y partes plásticas de carros.

Gobierno municipal exhorta a la ciudadanía a tirar la basura en los botes o contenedores, para evitar que los desechos terminen en los drenajes y los tapen causando inundaciones.

Por último, las acciones implementadas por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, fortalecen el tejido social y al mismo tiempo las mejores condiciones para el desarrollo y la formación integral de la juventud.

Así lo destacó el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, tras expresar su reconocimiento al ejecutivo estatal por su Primer Informe de Labores que rindió en el Palacio Legislativo del Estado.

Entrevistado al respecto, dijo que la Universidad ha estado atenta a los programas de trabajo que impulsa el Gobernador desde todas las dependencias estatales, para refrendar los vínculos y la colaboración que se requiera a fin de contribuir al desarrollo de Tamaulipas.

De igual manera felicitó el trabajo que ha dirigido FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para asegurar la paz y el progreso, el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad de nuestro estado.

Apuntó que en esos objetivos, se destacan las acciones que contribuyen a fortalecer el tejido social a través de la calidad de la educación, la cultura y el mejoramiento de espacios para el desarrollo y la formación integral de la niñez y la juventud, como así lo muestra al detallar en su informe el trabajo que están haciendo las instituciones del Gobierno estatal.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.