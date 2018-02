David Ed Castellanos Terán

Chalupas y buenas con la confianza

Se llama “confianza”, en singular, no “las confianzas”, por lo tanto una vez perdida difícilmente se recupera y no se recuperan. En México según La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017) el 80 por ciento de los mexicanos consideró que las corporaciones de Policía locales son las más corruptas.

Las policías de tránsito y vialidad, son consideradas como de las más corrompibles de todas las corporaciones de seguridad pública, incluso, superando a los Agentes del Ministerio Público y Policías Ministeriales. En Tamaulipas durante el 2014 todos los agentes de vialidad fueron acuartelados y sometidos a exámenes de control y confianza; hubo una purga y las Fuerzas Federales tomaron el control de estas dependencias, mandos navales y militares llegaron a las direcciones municipales, el resultado fue favorable en algunos casos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 es la séptima generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y según la federación con este proyecto se da continuidad a las temáticas abordadas en ediciones pasadas, igual sirve para las políticas públicas de seguridad.

Dentro de los objetivos de la ENVIPE se aborda la percepción de los mexicanos sobre la seguridad pública del lugar en donde viven y realizan sus actividades cotidianas. Para medir el grado de confianza en las instituciones y la percepción sobre su desempeño, su periodo de referencia de la información de esta última va de enero a diciembre de 2016 y para el análisis sobre la seguridad pública y desempeño de las autoridades, el análisis abarcó de marzo – abril de 2017; en ambos estudios se entrevistó a la población de 102 mil 52 viviendas en promedio y todos los entrevistados fueron mayores de 18 años.

Respecto a la percepción de seguridad pública a nivel nacional, el 61.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró la Inseguridad y la delincuencia como el problema más grave que aqueja su entidad federativa; el aumento de precios está en segundo lugar con el 36.5%, mientras que el desempleo con 36.3 por ciento se lleva la medalla de bronce y aunque la corrupción no alcanzó podium, la resienten el 29.1 por ciento de los encuestados.

¿Por qué? La comentó lo anterior por la simple pero dolorosa razón de que hoy primero de febrero de 2018 se concretó el fracaso por erradicar la corrupción en la Dirección de Tránsito y Vialidad de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), dos de las instituciones más prestigiadas y reconocidas de nuestro país que durante varios años rotaron titulares en esta dependencia sin obtener resultados convincentes que tranquilizaran a la sociedad, por lo que la alcaldesa María Magdalena Peraza Guerra, respaldada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, nombró al ingeniero civil Omar Hernández Leines, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) como nuevo delegado de tránsito, quien deberá aprovechar su experiencia y cercanía con sus compañeros para acabar con este mal.

Omar Leines, nacido en la huasteca hidalguense, lleva 15 años dentro de la corporación como principal responsable de los trabajos de ingeniería vial y proyectos especiales, conoce perfectamente a la tropa, la sociedad en general lo ubica y los empresarios que mueven los hilos de la política también saben quién es, por lo que deberá manejarse con mucho cuidado; Omar Hernández Leines, también es catedrático de la UAT Centro Universitario Tampico- Madero, tiene los ojos sobre de él e igual lo sabe perfectamente.

Leines, llega a la titularidad de una de las corporaciones más corruptas no sólo de la zona sur de la entidad, sino de todo el estado, esto según la percepción de la ciudadanía que atiborra las redes sociales con quejas de abuso de autoridad por parte de los elementos viales; Leines no se espanta, insisto sabe y conoce del tema, pero hoy más que nunca deberá demostrar que se puede mejorar y convertir la Policía Vial de Tampico en un modelo a seguir en los 43 municipios de Tamaulipas, ya que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pretende formar una Policía Vial Estatal y de esto deben estar conscientes, incluso los casi 100 agentes de tránsito de Tampico, que hoy luego de varios años de estar bajo el yugo, inspección y subordinación de navales y militares han recuperado en su totalidad la dependencia; no se trataba de una guerra entre tránsitos y fuerzas federales, pero la llegada del ingeniero civil podrá ser el inicio de una nueva historia en las corporaciones de vialidad en Tamaulipas, instituciones que a la fecha dejan mucho que desear y lo pone a prueba por si el proyecto del gobernador toma su rumbo ya que el tema del mando único en manos de elementos federales a veces por la falta de criterio social, daña a los sectores productivos que se sienten en ocasiones amenazados por la formación castrense. Omar Leines, tiene la confianza y se sabe de su capacidad ¡enhorabuena!

