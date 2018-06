EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Chito’: “auditoría técnica” a ‘Chuchín’

En un endurecimiento radical de su línea de propuestas, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ advirtió que su Gobierno someterá a una “auditoría técnica” la obra pública del alcalde de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA, para impedir que “números maquillados” oculten desvíos presupuestales, “pues se trata de constatar que las inversiones y las especificaciones técnicas de las obras sean correctas”.

A tres semanas de cerrar su campaña como candidato a presidente municipal por la coalición Por Tamaulipas al Frente, GARCÍA GONZÁLEZ reprobó también la actitud desafiante del Delegado de MORENA en Tamaulipas, RICARDO MONREAL ÁVILA, quien emplazó al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA “a sacar las manos” del proceso electoral, so riesgo de promover juicio político en su contra tras que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR gane -sic- las elecciones del 1º de julio.

El ex presidente del Poder legislativo tamaulipeco calificó a MONREAL ÁVILA como “corrupto” y “corruptor”, y enfatizó que el ex gobernador de Zacatecas y Delegado estatal de MORENA, “No tiene autoridad moral para emplazar al Gobernador de Tamaulipas. Él es corrupto y corruptor”, refrendó.

“Fuimos compañeros de bancada en la Cámara de Diputados y no trae nada en el morral como promotor de debates legislativos”, apuntó CARLOS GARCÍA.

En un almuerzo previo a su cuarta conferencia de prensa, el también dos veces diputado federal hizo una evaluación de su campaña e indicó que a la mitad del camino, recorriendo 8 kilómetros en 7 horas diarias, ha visitado 70 de las 538 colonias, 31 ejidos, ha saludado unas 9 mil personas casa por casa y a un total de 20 mil hombres y mujeres en sus diversas actividades.

“AUDITORÍA TÉCNICA”

Parafraseando ‘dime de qué presumes, y te diré de qué careces’, el también ex coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en al Congreso local, aseguró que JESÚS DE LA GARZA “le quedó a deber” a los matamorenses en materia de pavimentación, pues explicó que junto con otras carencias en materia de agua potable, uno de los principales problemas de la ciudad es la falta de pavimentos.

Al mismo tiempo, anunció que durante su Gobierno 2018-2021, se propone pavimentar las calles de Matamoros con concreto hidráulico.

Anunció también que a partir del 1º de octubre -‘y grábenlo’, pidió, ‘porque es otra promesa que cumpliré’-, la entrada a la playa Bagdad será gratuita, al tiempo de lamentar el estado de abandono en la que se encuentra este sitio turístico de los matamorenses, “pese a que es la única de Tamaulipas en la que se cobra por ingresar”.

Dijo que se propone ejercer una Administración eficiente, responsable y transparente, al acusar al gobierno de JESÚS DE LA GARZA de mantenerse en la opacidad, “y de no rendir cuentas respecto a más de 100 millones de pesos de Comunicación Social que nadie sabe dónde quedaron”.

Denunció también que “el campo de Matamoros permanece en el abandono” y citó el caso concreto del centro de salud de Las Bartolinas, que está en ruinas.

“No sé cómo va a terminar el presidente municipal, si con permiso o con licencia, pero si realiza un acto como alcalde, Acción Nacional será el primero en impugnarlo”, citó al precisar que JESÚS DE LA GARZA se mantiene en el limbo.

SIN ASESORES

Y tras lamentar la opacidad en la que opera el Gobierno de JESÚS DE LA GARZA -‘ni siquiera firmó el Convenio con el Instituto para la Transparencia y la Información’-, CARLOS GARCÍA anticipó que “mi gobierno no pagará sueldos tan onerosos como los que tienen los asesores del presidente. Para empezar -apuntó-, yo no tendré tantos asesores… 2 o 3, máximo; entre ellos mi papá, quien no estará en la nómina”, expresó.

A renglón seguido dijo que su Gobierno no re-contratará a ninguno de los asesores de JESÚS DE LA GARZA, “así que tendrán que buscarle por otro lado”.

Sin embargo, dijo que el personal de base del Ayuntamiento -‘es decir, quienes estén dentro de un contrato de trabajo colectivo’-, seguirán laborando para la presidencia municipal en mi Gobierno.

“No así el personal de confianza”.

NUEVAS GENERACIONES

En este encuentro con medios de comunicación, CARLOS GARCÍA presentó un eje central de su plan de gobierno 2018-2021 denominado “Impulso a las Nuevas Generaciones”, que habla de crear las mejores condiciones para la educación de los pequeños Matamorenses, ellos que son el futuro de la ciudad merecen las mejores oportunidades de desarrollo, es por esa razón que se creará el Programa “EMATIC” (Exploración, Matemáticas, Arte, Tecnología, Innovación y Ciencia) para que todos los talentos Matamorenses sean aprovechados y tenga una mejor preparación.

El candidato mencionó que durante su administración habrá más becas educativas y un apoyo mayor, agregándole becas culturales y deportivas, comprometiéndose a gestionar ante el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la construcción del Parque Cultural Matamoros.

En Materia de deporte CARLOS GARCÍA dijo se instalará el “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Matamoros”, un organismo público descentralizado que buscará impulsar y fomentar en los ciudadanos del municipio la practica deportiva y donde se cuente con un presupuesto destinado equivalente del 1.5% del prepuesto total, es decir 20 millones anuales para su funcionamiento.

Dentro de esta rueda de prensa, reconoció la labor de su esposa IVETT BERMEA de GARCÍA frente al programa de la UTM “estadías”, donde los jóvenes salen a partir del 6 semestre a trabajar en empresas de su ramo, y al salir de la carrera universitaria el 90% de los jóvenes que realizaron una estadía salen con empleo. Dicho programa se fomentará para que sea realizado en las demás universidades de la ciudad para el beneficio de los nuevos profesionistas.

MARIO LÓPEZ, “FALAZ”

De otro lado, GARCÍA GONZÁLEZ se burló de las cifras manejadas por el candidato de MORENA a la presidencia municipal, MARIO LÓPEZ, quien difundió haber visitado ya, 200 colonias de Matamoros en su campaña de proselitismo.

“Es falaz”, dijo riéndose el candidato de Por Tamaulipas al Frente, al señalar que para dar crédito a las palabras de su adversario de MORENA, habría que aceptar que está recorriendo las colonias las 24 horas el día.

“Eso es una falacia”, refrendó, sin poder reprimir un dejo de ironía.

Posteriormente, en su conferencia de prensa, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ dijo que los jóvenes tendrán una participación importante dentro de su gobierno.

LAMENTA “CASO CAMORLINGA”

De otro lado, CARLOS GARCÍA lamentó el asesinato del ex líder priista JUAN JOSÉ CAMORLINGA GUERRA, quien presumiblemente fue secuestrado antes de ser bárbaramente asesinado por sus captores.

En el curso de la conferencia de prensa, CARLOS lamentó el deceso de quien fuera también jefe de la Oficina Fiscal.

Por asociación temática, el candidato al Senado por la coalición Por México al Frente, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, dijo ante 10 mil mujeres reunidas en el Polyforum victorense que “Tamaulipas ya se decidió: una vez más se va a pintar de azul gracias a todas las mujeres”.

El abanderado de Por México al Frente, hizo un reconocimiento público a la mujer tamaulipeca por ser el pilar de los hogares y las familias.

“Gracias por formar hombres de bien, gracias por trabajar todos los días por transformar a este gran estado”, expresó GARCÍA CABEZA DE VACA.

Al asegurar que está en peligro el futuro de nuestros hijos y de las nuevas generaciones, manifestó que hoy tenemos la oportunidad de apoyar a un hombre inteligente que reconoce y entiende la importancia de las mujeres, al candidato a la Presidencia de la República, RICARDO ANAYA CORTÉS.

El Senador por Colima, JOSÉ LUIS PRECIADO, dijo que este es el momento para tomar decisiones correctas y no malas como cuando se eligió al actual Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

En su casa, el candidato a la presidencia municipal, XICO GONZÁLEZ, hizo el compromiso de que el 50 por ciento de su gabinete será conformado por mujeres.

MARÍA ELENA FIGUEROA, compañera de fórmula de GARCÍA CABEZA DE VACA, manifestó que es tiempo de las mujeres, que se les reconozca su capacidad e inteligencia.

El candidato a Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, precisó que con el apoyo de MARIO RAMOS, aspirante a la Diputación Federal, gestionarán más beneficios para la mujer tamaulipeca.

En Reynosa, por cierto, las familias del fraccionamiento San Pedro, reiteraron su apoyo a MAKI ORTIZ porque ella es el trabajo y la honestidad que se reflejan en obras públicas y sociales sin precedente en la historia de la ciudad; para lograr esto, solo bastó extirpar del Municipio el cáncer de más de 1000 aviadores de pasados gobiernos, que en total socavaron 350 millones de pesos al año.

Reynosa, expresó MAKI ORTIZ, desde hace muchos años fuera una ciudad con mucho progreso si los pasados gobiernos no hubiesen mantenido a más de 1000 aviadores que sin trabajar solo se dedicaron a cobrar, obstaculizando el progreso de Reynosa, ¡pero eso se acabó!, MAKI les puso el ejemplo de cómo ahora, esta ciudad vea los beneficios de la transformación.

PROPUESTAS Y SELFIES

Posteriormente, MAKI ORTIZ estuvo en una mega brigada en boulevard Margarita Maza de Juárez y carretera a San Fernando, , en la colonia Juárez, en donde la enorme cantidad de automovilistas que transitaron aprovecharon para hacerle llegar propuestas de sus colonias, asimismo se tomaron selfies desde sus automóviles para la foto con su celular ¡y a subirla a Facebook!

Carros y más carros detuvieron su marcha para que en sus laterales o cristales traseros colocaran propaganda y coincidían en una frase: “Para que sepan que le vamos a MAKI”.

Esta mega brigada fue todo un éxito, tanto que los ciudadanos presentes tuvieron toda una contagiosa verbena popular a la cual se sumaron todos cuantos pasaron por allí.

Igual sucedió en la Ernesto Zedillo, donde se aglutinaron vecinos de la Juan Escutia, Delicias y Ampliación Delicias, Paraíso, Revolución Verde y La Azteca, hasta donde llegó MAKI ORTIZ a saludar a sus amigos, quienes le refrendaron entre abrazos, saludos y mensajes, todo su respaldo para continuar en la Presidencia Municipal.

Por asociación temática, comerciantes y tianguistas refrendaron el apoyo a ERNESTO ROBINSON TERÁN, candidato a Diputado Federal por el IX Distrito por la coalición Por México al Frente, al considerar que tiene las mejores propuestas para las familias y el desarrollo productivo.

Los tianguistas de Las Torres expresaron que en NETO ROBINSON tienen a su viejo amigo, que una vez más los visita, por lo que dieron su respaldo de inmediato porque saben que con Neto no solo tienen a una amistad, también un efectivo gestor, que al llegar a la Cámara de Diputado saben que hará mucha labor por Reynosa.

NETO ROBINSON les agradeció estas muestras de simpatías y apoyo que no olvida, que su visita responde a ese afecto que los une desde hace mucho tiempo, y que al llegar al Congreso de la Unión no solo será su voz, también su gestor para que ellos como sus familias tengan una mejor calidad de vida.

Entre otras cosas, NETO ROBINSON destacó que con RICARDO ANAYA, candidato a Presidente de México, con el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, con ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, candidato al Senado y con MAKI ORTIZ, candidata a Presidente Municipal, habrá un trabajo hombro a hombro para traer a la ciudad y la región los programas y recursos necesarios para el crecimiento.

Vuelvo a Matamoros para compartirle que un intenso recorrido realizó ayer durante todo el día, la candidata a Diputada Federal por el IV distrito VERÓNICA SALAZAR VÁSQUEZ, saludando casa por casa a las familias que viven en las unidades habitacionales Infonavit Satélite y San Miguel, quienes la recibieron con agrado y la simpatía de siempre.

VERO SALAZAR acompañada del Diputado Local RAMIRO SALAZAR y su equipo de campaña, llevaron el mensaje de los candidatos a la alcaldía de Matamoros, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA candidato a senador y de RICARDO ANAYA, candidato a la presidencia de la república por la coalición PAN, Movimiento Ciudadano y PRD.

La candidata escuchó con atención y anotó las carencias y necesidades que se tienen en las colonias, las familias pidieron que, al llegar a la diputación, así como a la alcaldía CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ procuren brindar mayor seguridad, mejorar los servicios de alumbrado público, ya que muchas lámparas no sirven, se encuentran apagadas, eficentar el servicio de recolección de basura, mejorar el sistema de distribución de agua potable y mayor pavimentación de las calles.

Mientras que en Nuevo Laredo, esta semana ENRIQUE RIVAS presentará el tercer eje de acción -de cinco- que conforman su propuesta de programa de gobierno, para la próxima administración municipal.

El candidato de la coalición ‘Por Tamaulipas al frente’ -PAN, PRD, MC- mencionó que estas cinco acciones son en materia social y estará presentando una cada semana en lo que resta de campaña.

“Presentamos la primera que es ‘Mujer Total’, donde daremos espacios para que la mujer tenga las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres, tendremos centros de atención para realizar distintas actividades y la construcción de guarderías de 24 horas que sea de ayuda para las mujeres”, mencionó el candidato a presidente municipal.

Señaló que las guarderías son a solicitud de muchas neolaredenses que requieren de un lugar seguro donde cuiden a sus hijos mientras ellas salen a trabajar; refirió casos muy lamentables al verse la mujer en la necesidad de dejar a sus hijos con terceras personas o inclusive solos en el hogar.

RIVAS CUÉLLAR explicó que esta guardería de 24 horas estará instalada en un lugar estratégico y con mayor demanda en la ciudad.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Municipio, dio a conocer que cuadrillas de trabajadores del Ayuntamiento laboran en el boulevard Margarita Maza de Juárez, en la colonia Pedro José Méndez, ralizando labores de bacheo.

Los trabajadores de Servicios Públicos Primarios colocan señalización vial preventiva para advertir a los conductores de vehículos y a los peatones sobre la obra de desarrollo y con ello evitar accidentres en el área.

El trabajo que ejecutan los empleados del Gobierno Municipal para tapar los baches es realizado en ambos sentidos de la avenida mencionada y va cambiando el área delimitada según el avancfe registrado.

Con el objetivo de que todos contribuyan a la integridad de los trabajadores que realiazan obra en la vía pública, Tránsito Municipal y Protección Civil piden de manera continua la atención de los automovilistas para que disminuyan su velocidad en dichas áreas.

Mientras que en Nuevo Laredo, sin contratiempos se realizó este lunes el pago de becas municipales a estudiantes del Sector 1 de educación primaria. Este 5 de junio se entregará el apoyo académico a los alumnos del Sector 23 en el mismo lugar, instalaciones del Polyforum la Fe, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Padres de familia que acudieron por la beca de sus hijos , comentaron que en todo momento el personal de Educación Municipal disipó sus dudas y los apoyaron para realizar de forma rápida y ordenada el cobro del apoyo académico.

El director de Educación Municipal, ANTONIO ARREDONDO recomendó a los padres de familia acudir en la fecha correspondiente de acuerdo al sector escolar y presentar copia de su identificación oficial con fotografía (credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte mexicano).

El día 6 de junio se entregarán las becas a estudiantes del Sector 30. El 7 corresponderá a los alumnos de secundaria general y técnicas. El 8 de junio a estudiantes de medio superior y lunes 11 a los de superior, posgrado y educación especial. Todos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prepara la creación de un Centro de Información Económica, con la finalidad de dar continuidad a los proyectos productivos que se han realizado en zonas como el Altiplano Tamaulipeco.

Al respecto, el Director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), JUAN ANTONIO SERNA HINOJOSA, dijo que el proyecto del Centro de Integración de Información Económica y de Desarrollo, forma parte de los esfuerzos que se hacen en materia de investigación que realizan los 8 cuerpos académicos conformados por investigadores y alumnos de licenciatura y de posgrado.

“El Centro va a integrar toda la información relacionada con los proyectos productivos que se hacen en el estado, como el que se realiza en la zona del altiplano”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.