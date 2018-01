T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CHUCHÍN DE LA GARZA DE MAL EN PEOR”……!

CON TODO y que los actuales alcaldes del PRI, tienen de su lado el privilegio de buscar la reelección para este 2018, tal como lo ha versado el Presidente estatal tricolor Sergio Guajardo Maldonado, hay algunos ediles priistas que, por el mal trabajo social ejercido en los pueblos que gobiernan, “están fuera de esta importante posibilidad política”, detalle que nos lleva a pensar que, si el PRI pretende o proyecta reivindicarse, hoy este partido, está ante la ineludible obligación de analizar de manera meticulosa “la selección de sus abanderados a las alcaldías”, al grado de que el mismo dirigente del Revolucionario Institucional, en una marco de honestidad, ya ha descartado para la reelección a los alcaldes de Valle Hermoso, Miquihuana y Camargo, respectivamente. Sin olvidar que el Presidente Municipal matamorense “CHUCHÍN” DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE “ha ido de mal en peor”. Y por tal motivo, también está siendo considerado en este lamentable esquema político interno.

LOS MATAMORENSES, pensaron que De la Garza Díaz del Guante, haría un papel político preponderante, pero desgraciadamente, hoy al paso de un año y meses de administración, “Chuchín” ha dejado mucho que decir y que desear, porque literalmente, el edil del aquel puerto fronterizo, no ha respondiendo con atingencia y perseverancia a lo prometido en campaña y peor aún “tiene a Matamoros sumido en la vil desgracia financiera”, porque se aduce que, “a diario lo abruman los cobradores” y estos regresan por donde llegaron, porque simplemente, Chuchín no les paga y esto, es debido a que el señor de la Garza, “desde mediados del pasado 2017, se gastó el millonario presupuesto anual”, gracias a que “paga salarios exorbitantes” a una terrible plaga de aviadores, asesores políticos, compadres, familiares y toda una serie de recomendados, cuya cuestión este alcalde, difícilmente podría desmentir. Y por esta razón fundamental “Matamoros se encuentra en el más completo de los abandonos en obra pública”, porque simple y llamante, no se vislumbra el avance del que tanto pregona Chuchín de la Garza.

POR EJEMPLO, sería importante que Chuchín, en un marco de honestidad informe cuanto le paga a sus asesores entre ellos los ex alcaldes MARIO ZOLEZI y a su hermano Humberto, pero que también diga cuanto le paga a HOMAR ZAMORANO AYALA y cuanto brinda como sueldo por sus servicios de asesoría al victorense ALEJANDRO OSTOS, de quien por cierto, sabemos cobra en varios municipios de Tamaulipas como asesor político, cuyos sujetos oportunistas por cierto, perciben salarios superiores a los cien mil pesos mensuales.

SIN OLVIDAR QUE a Mundo Lozano Rendón, de quien se dijo “fue despedido aparentemente” de la Dirección de Comunicación Social, el Gobierno municipal de Matamoros le sigue pagando el jugoso salario, aunque “este sujeto de baja caterva moral no trabaje”. Sin olvidarnos también de todos los indebidos actos consumados por DORTEO “Tello” MONTES quien paga puntualmente los 30 mil pesos a su esposa Maribel, así como a los portales de su propiedad y a la gente con la que, “tiene nexos o tratos comerciales en lo oscurito”, cuyas cuestiones habremos de confirmar una vez que en esto intervenga la Auditoría Superior del Estado.

Y POR ESTA y otras razones más, el alcalde CHUCHÍN DE LA GARZA, “ya no haya la puerta” y en esencia ya no sabe qué hacer con tantos pendientes económicos, porque incluso “a los medios de comunicación locales con los que tiene tratos publicitarios”, desde noviembre de 2017 no les ha pagado” y lo peor para los colegas es que, “no hay fecha para cuando pagarles”, cuya cuestión me parece una incongruencia e irresponsabilidad, porque los servicios informativos-publicitarios al edil ya se le prestaron, pero este MITOMANO ALCALDE sigue sin pagarles, eso la verdad es una ingratitud de este petulante alcalde matamorense.

Y SI EL PRI, pese a la terrible etiqueta de irresponsable, mala paga y de malandro, apoya CHUCHÍN, tengan la plena certeza de que DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, “será un presa fácil para sus adversarios”, porque el hoy repudiado alcalde de Matamoros, está dejando una imborrable huella de MALA REPUTACIÓN POLÍTICA.

PARA CONCLUIR, les diré que si el PRI estatal sigue viendo a CHUCHÍN como su mejor oferta política en Matamoros, creo que está a tiempo de enmendar el camino, como ya lo ha hecho SERGIO GUAJARDO MALDONADO en el vecino municipio de Valle Hermoso, en Camargo y Miquihana.

Por hoy es todo y hasta mañana.

