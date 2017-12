T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN NUEVO LAREDO RIVAS TIENE TODO PARA GANAR.

CHUCHÍN EN MATAMOROS “NI DE CHISTE TRIUNFA”.

EN REYNOSA DOÑA MAKI, “ESTA FUERA DE JUEGO”.

ROSY CORRO EN ALEMÁN, “DECEPCIONÓ Y ESTÁ OUT”

EN RIO BRAVO LA DISPUTA EN EL PAN INTERESANTE.

A COMO SE CONTEMPLA el escenario político en la frontera, podremos ver que, “los que tuvieron la oportunidad de consolidarse con sus pueblos y buscar la reelección a través de los partidos que los llevaron a las alcaldías”, hoy varios personajes políticos fronterizos, “están prácticamente descartados”, unos por la desmedida ambición al dinero ajeno y otros por “sentirse los non plus ultra”, cuyos preceptos por obviedad, son los que, “abrieron más los ojos a los organismos políticos”, para hacer a un lado a los alcaldes que le han fallado de manera cruel a los pueblos que aun gobiernan.

PUES LOS EDILES de esta línea fronteriza tamaulipeca que, “pensaron tener todo en sus manos”, para hacer lo que se les pegara la gana, hoy varios de ellos, ya se han percatado que, de (Ipso facto) o de hecho, “no aparecerán en las boletas electorales del 2018”, cuyo tema a algunos de estos “ya los trae con los pelos de punta”. Los que si piensan “aprovechar el tiempo que les queda al frente de los Ayuntamientos que presiden para amasar fortuna”, tengan la certeza que, en el corto plazo, “habremos de verlos huyendo de la Justicia”, porque sépase y entiéndase que, en las ciencias exactas “los números no mienten”. Y aunque maquillen sus cuentas públicas, esto en esencia de nada les valdrá y “sino, pal baile vamos”.

EN NUEVO LAREDO, les diré que, allá la verdad, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, por el preponderante trabajo político-social que ha venido desarrollando con atingencia y perseverancia en bien de su pueblo, el PAN, partido que lo llevó a la alcaldía, sin duda, estará tributándole el apoyo solidario para que, “sin baranda RIVAS, vaya por la reelección en el 2018”. Esto, a pesar de lo que hagan o digan los integrantes, “del engranaje publicitario”, los que ante la sociedad Neolaredense, han perdido la credibilidad que decían tener.

Y PESE a que estos, como fieles amigos de Carlos Canturosas, insistan en deteriorar la imagen de RIVAS CUÉLLAR, difícilmente podrán lograrlo, porque la misma sociedad, se ha percatado que, “esa gente, era la que le estaba haciendo daño a las familias de Nuevo Laredo”. Todo porque ellos, estando Canturosas en el poder político municipal, hacían lo que les daba su regalada gana, “pero eso afortunadamente ya es historia. Y por cuanto a los del PRI, estos allá hacen lo propio, “pero sin tener a cambio las esperadas reacciones de la ciudadanía”, porque la comunidad Neolaredense, la verdad, les ha perdido terriblemente la confianza que por años tuvieron”, eso, por los obvios y terribles saqueos financieros que consumaron a mansalva, cuando los tricolores fueron gobierno. Y por esta razón “RIVAS TIENE TODO PARA VOLVER A GANAR”.

EN MIGUEL ALEMÁN, ha sido decepcionante el trabajo político y social de la alcaldesa ROSY CORRO, una bella mujer que pensamos haría un extraordinario papel en bien de su pueblo, comunidad que es la parte medular de la frontera chica, pero lamentablemente, esta respetable dama, en su primer año de ejercicio administrativo al frente del Ayuntamiento, está dejando huellas de triste abandono, cuyo tema lo comentan con desagrado las familias de colonias y ejidos de esta pujante población, las que creyeron y confiaron en ROSY, pero a ROSY, con todo respeto, el progreso de Alemán, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente. Pues eso en los hechos, es lo que se refleja y se plasma.

HAY QUE señalar que cuando alguien trabaja con el interés de servir “los hechos brotan o emergen ante los ojos de todo mundo”, pero la verdad, Miguel Alemán, está para llorar y morir, “porque no hay el reflejo fiel de la obra pública preponderante”, que se esperaba hiciera con marcado empeño la edil Rosy Corro, cuyo detalle, ha generado que el PAN, partido que la llevó a esa importante posición política, difícilmente pueda refrendarle el apoyo para la reelección por la alcaldía en el 2018, todo porque ROSY, en esencia no se ha ganado esa posibilidad y por ello, ya surgen los nombres “de otros panistas de real camiseta azul” entre ellos, el de RAMIRO CORTEZ, el Biólogo ex edil que si dejó una huella imborrable de fecundo y creador trabajo de bien a su pueblo. Mientras que los del PRI en este territorio de la ribereña, “no traen casi nada, como para hacer buen ruido político”. Por lo que aquí “ROSY ESTA OUT” y otro albiazul, será sin ddua el que vaya por la Presidencia Municipal de este municipio.

EN MATAMOROS, hay quienes apuestan “cien contra una” que JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE (CHUCHÍN), “no volverá a ganar la alcaldía ni de chiste” y si el PRI lo postula para que vaya en pos de la reelección en el inminente 2018, “este mitómano edil será presa fácil”, para sus adversarios, porque a Matamoros lo tiene entre la inmundicia social y en muy marcado abandono y por este tan lamentable motivo, las gentes de las colonias reclaman al edil “por qué las engañó y porque les dijo que habría de trabajar por ellos” y por ende, el incumplimiento de Chuchín, es lo que ha venido marcando un candente rechazo de la gente hacia éste irresponsable Presidente Municipal matamorense, el que balbuceó tanto que, todo mundo creyó que estaba trabajando en bien de su pueblo, pero en la realidad este alcalde, ha hecho todo lo contario, pues así lo enmarcan los hechos y pues el tiempo es el que sobre este tema “os dará la razón”.

DE LA GARZA, hasta antes de ser alcalde de Matamoros, era una figura pública de alto metraje y consecuentemente tenía una posición política de magnifico nivel, eso era evidente, pero ahora que es Presidente Municipal, al paso de un año como administrador de su pueblo, “CHUCHÍN” le ha fallado de manera cruel e inmisericorde a las familias de su querida comunidad, “las que, por doquier ven con tristeza” como está de abandonado Matamoros, por tener calles en pésimas condiciones por donde circules, y esto no es más que la obvia falta de servicios públicos. Todo porque CHUCHÍN, ha preferido gastarse el dinero del pueblo en otros tipo de menesteres, como el pagarles muy bien “a aviadores”, otorgándoles además jugosas compensaciones, TAN SOLO POR TENER LAS ETIQUETAS DE ASESORES como son los casos de los ex alcaldes HOMAR ZAMORANO AYALA y MARIO ZOLEZI, además de ALEJANDRO OSTOS y HUMBERTO ZOLEZI.

Y TAN MAL ANDA CHUCHÍN en lo financiero, que aún es fecha de que no les paga a los medios de comunicación los meses de octubre, noviembre y diciembre, todo porque en el área de comunicación, siguen incrustados “LOS GANDAYAS DE MUNDO LOZANO Y TELLO MONTES, los que cruelmente tratan a los compañeros reporteros, a los que este par de vivales, “traen a puras vueltas y mentiras”. Y eso la verdad no se vale, pero en fin, seguiremos pendientes de esto que ocurre allá en la tres veces Heroica Matamoros.

EN REYNOSA, “la Mitómana alcaldesa” MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍGUEZ, sigue dando mucho que decir, porque simple y llanamente esta señora “ES UNA MUJER QUE NO CONOCE LA VERGÜENZA”, incluso desconoce los conceptos de la honestidad y las buenas costumbres y digo que es deshonesta, porque MAKI, lejos de reconocer que Reynosa “no está en un lecho de rosas”, porque tiene calles y avenidas de todos los sectores populares totalmente destrozadas, cuyas vías de circulación vehicular, se encuentran plenamente intransitables.

PERO MAKI, “cual vil mujer mentirosa”, COMO UNA BURLA PARA LAS FAMILIAS DE REYNOSA, se anuncia como una alcaldesa eficiente y distinguida nacionalmente, cuya adulación, repito, ES UNA FALTA DE RESPETO A ESTE PUEBLO que le dio el voto para que lo gobernara con real eficiencia y honestidad, pero al paso de un año de Gobierno, MAKI, no ha llevado por buen sendero y destino a esta pujante comunidad reynosense, la que, “hoy en día, en infraestructura social, está peor que como la dejó PEPE ELÍAS LEAL”, ex alcalde, al que Maki no ha denunciado penalmente, pese a haberle dejado a Reynosa en condiciones netamente deplorables, cuestión que no ha hecho, ni lo hará MAKI, porque ella, ahora es la que tiene a Reynosa peor que antes. Pues “los hechos son los que hablan por sí solos”. Y si lo duda la invitamos a recorrer la ciudad, para llevarla a que constate en qué condiciones reales están las calles de Reynosa. “para que no le siga mintiendo el pueblo”.

Y LO QUE NO CONCIBO, es como MAKI ESTHER, lejos de andarse adulando y diciéndose “la mejor alcaldesa de la frontera y que su gobierno está entre los mejores 20 a nivel nacional”, esta señora, debería dedicarse a trabajar con atingencia y perseverancia y naturalmente, “atacar de fondo los problemas que padece Reynosa”, por la evidente falta de obra pública, eso es lo que ella debería hacer, pero no lo hace, porque el pueblo A LA CALDLESA, “le vale UNA PURA Y DOS CON SAL”, con reza la canción.

HAY QUE destacar que Reynosa, cuenta con un presupuesto anual formidable, eso todo mundo lo sabe, pero lo triste y lamentable es que, “los recursos públicos” no están siendo distribuidos honestamente, donde deben ser derramados, porque aducen que “la ambición de MAKI, DE SU ESPOSO CARLOS PEÑA Y SU HIJITO CARLITOS PEÑA ORTIZ, es desmedida y si esto es cierto, “porque no nos consta”, tarde que temprano ESTO, SALDRÁ A LA LUZ PÚBLICA y será entonces cuando ya veremos a “MAKI Y SU FAMILIA”, andar huyendo de la justicia y sino “pal baile vamos”. Y por esta razón “MAKI PARA EL 2018 ESTARÁ FUERA DE LA JUGADA ELECTORAL”.

EN RÍO BRAVO, el tema por la alcaldía en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) se contempla interesante, pues los aspirantes al principal escaño político de este municipio, son gentes con grandes valores de alto rango, porque si hablamos del Gerente de COMAPA Ing. RAÚL GARCÍA VIVIAN, éste desde el importante organismo operador, ha venido demostrando interés firme y solidario por servirle a las familias de este pujante municipio riobravense, porque la tarea pública que realiza desde su responsabilidad oficial, la ejerce con marcado empeño y encono, cuya cuestión la refrendamos, porque es lo que se ha venido contemplando, desde el primer instante en que García Vivian, asumió al quehacer público, que hoy ejerce pensando en el bienestar de las familias de Río Bravo. Y Por tal motivo el Gerente de COMAPA, está muy fuertemente en el ánimo de la gente de todos los estratos sociales para el año 2018, llevarlo a la silla presidencial de esta comunidad fronteriza.

CON RESPECTO a la Jefa de la oficina Fiscal del Estado ROXANA GÓMEZ, esta mujer ya cuenta con una identidad política importante entre la sociedad, pues fue aspirante a Diputada Local y “aunque no logró el espacio público”, si dejó demostrado tener conque dar la batalla para ir por la alcaldía riobravense, sin olvidar que ROXANA, muy independientemente de atender con atención y esmero a los riobravenses con los servicios de la Fiscal del Estado, a través de los programas implementados por el Gobierno de Tamaulipas, también participa a través de una fundación “buscando llevar el bien a quienes más lo necesitan”, en las colonias y núcleos ejidales de esta ciudad. Y por tanto le diré que, “no la pierdan de vista”.

Y QUIEN en el mismo entorno político, ha empezado a sonar fuerte para ir por la Presidencia Municipal de Río Bravo, es nada menos que el Ing. ENRIQUE ALCORTA ADAME, profesionista del que diremos “conoce a su pueblo Río Bravo, “como la palma de su mano”, y aunque él, no ha dicho esta boca es mía, hay quienes aducen que, el ING. ALCORTA, pudiera darnos la sorpresa, porque debe entenderse que en política, nada es imposible, pero además, el también delegado de ITAVU en el municipio, ha venido trabajando a carta cabal y esté teniendo una muy marcada cercanía con las familias que han venido acudiendo a esta dependencia, para recibir los beneficios que la misma ofrece a las familias riobravenses. Así es que el Ing. Alcorta Adame, por su identidad con la gente, ya se le ubica en una posición política preponderante rumbo al año electoral 2018.

Por hoy es todo y hasta mañana.

