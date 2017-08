EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Chuchín’ traza el ‘Retrato Hablado’

A 24 horas de la instalación del órgano auxiliar del proceso interno para la elección del presidente sustituto del Comité Directivo Estatal del PRI, el alcalde de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, se pronunció “por un militante ejemplar, con vocación de servicio hacia los sectores… y conocido, no inventado de la noche a la mañana”.

Además, pidió “una elección ordenada y en unidad”.

DÍAZ DE LA GARZA, uno de los alcaldes tamaulipecos cuya función permite anticipar su reelección en los comicios del 2018, confió también en que “la Asamblea llegue en un ánimo de unidad y que se considere el mejor perfil”.

Cuestionado en torno a la confianza hacia el Delegado del CEN del PRI, JOSÉ MURAT, reveló que él confía en la sabiduría del partido.

Destacó que “hay disposición al consenso”.

Al peguntarle quién de los aspirantes es su candidato, JESÚS DE LA GARZA respondió entre sonrisas que él está trabajando.

Entre tanto, el Comité Directivo estatal del PRI anunció en un escueto boletín de un párrafo, que hoy sábado a las 18:00 horas, se instalará el órgano auxiliar del proceso interno para la elección del presidente sustituto, en una ceremonia a realizarse en el auditorio del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), en un evento en el que aparecerá ante la militancia el Delegado especial, JOSÉ MURAT.

De hecho, con la instalación de este órgano arranca oficialmente el proceso interno para la ‘criba’ de aspirantes, pues se presume que de siete u ocho postulantes al liderazgo, quedarán no más de 3, de modo que los consensos y las declinaciones estarán a la orden del día.

Quienes se mantienen cerca del activismo político, dan por hecho que el voto de los Delegados -que podrían ser no más de 450-, se dividirá entre el ex senador OSCAR LUEBBERT y el ex líder cenecista SERGIO GUAJARDO, quien contiende con el padrinazgo del ex gobernador EGIDIO TORRE.

La opinión política de los líderes sectoriales del PRI será decisiva, pues serán ellos quienes den ‘línea’ a sus Delegados para ejercer su voto a favor de uno de los precandidatos registrados, Aunque-No-Se-Descarta el ‘mercadeo’ de votos, pues recuerde que, aunque se niegue, el ex gobernador EGIDIO TORRE y sus intereses políticos y económicos, están detrás de SERGIO GUAJARDO.

De modo que ¡al alba!

Del resto de los aspirantes, se considera que harán consensos y negociaciones de futuro entre ellos mismos, para declinar a favor de uno de los 2 ó 3 potenciales ‘prospectos’ al liderazgo.

Y de hecho, a partir de hoy sábado se da, de facto, el banderazo de salida a quienes aspiren a contender por el PRI como aspirantes a candidatos a diputados federales, presidentes municipales, síndicos y regidores.

¡Ah!, en esas estábamos ayer por la tarde, cuando el insistente repiqueteo de nuestro celular nos alertó sobre un presunto bombazo en el Hotel ‘El Camino’, propiedad del presidente del Comité municipal del PRI y ex diputado local OMAR ELIZONDO GARCÍA, en cuyas instalaciones se hospedan -y se hospedan desde hace muchísimo tiempo, casi desde que recrudeció la violencia en la frontera-, los Policías Estatales, por lo que las fuerzas armadas ‘acordonaron’ el área, incluyendo las adyacencias a la clínica regional del IMSS, ubicadas a 100 metros del hotel de OMAR, en Hidalgo y Praxedis Balboa, donde manos criminales detonaron el explosivo.

Las primeras versiones hablan de un ‘granadazo’, pero ya se investigaban los hechos para llegar a la realidad.

Obviamente, el hotel fue evacuado ante el temor de más atentados.

El hotel ‘El Camino’, propiedad del presidente del Comité municipal del PRI, es altamente requerido por organizaciones que realizan allí sus Convenciones, pues independientemente de su servicio de hospedaje, dispone de salones para eventos.

Por cierto, en ciudad Madero, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA refrendó su proclama en el sentido de que en materia de seguridad, ni un paso atrás, al encabezar la ceremonia de donación de patrullas por parte de empresarios de la región y los ayuntamientos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira a la Secretaría de Seguridad Pública, acto que constata el compromiso compartido de la iniciativa privada y administraciones municipales con el Gobierno del Estado de Tamaulipas para restablecer la paz en la entidad.

“Es un día importante, donde se da un mensaje muy claro a nuestro propio gobierno, al gobierno federal y aquellos que siguen violentando la ley”, subrayó el mandatario del estado durante el acto realizado en la Primera Zona Naval, en la que también se llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de la zona conurbada.

Destacó la voluntad y confianza de los sectores productivos depositada en las instituciones y el trabajo que realizan para devolver a Tamaulipas su grandeza.

“Mi reconocimiento los empresarios que tuvieron a bien donar estas 3 patrullas y de igual manera mi reconocimiento al alcalde y alcaldesas de la zona conurbada, reconocerles también su generosidad de estas patrullas y por supuesto que son para atender las necesidades de la zona conurbada”, puntualizó.

Anunció que su administración aportará más unidades automotrices de este tipo para fortalecer la seguridad, con el propósito de ir recuperando la confianza, restablecer el orden, la paz y el estado de derecho, “que es algo que anhelamos todos”, precisó.

Vuelvo a Matamoros para compartirle que en la décimo segunda audiencia pública del año, celebrada este jueves en el área verde de la colonia Los Presidentes, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, reafirmó que la vocación de servicio debe reflejarse en buena atención y solución a las demandas ciudadanas, de lo contrario estaríamos fallando en nuestro propósito de ejercer un gobierno eficiente y de resultados.

A la fecha, hemos llegado a más de 3 mil familias de las colonias: Tecnológico, Ampliación Reforma, Villa Las Torres, Integración Familiar, Villa Española, Lauro Villar, Campestre del Río I, Ampliación Solidaridad, Fraccionamiento Valle Real, Lucio Blanco, Roberto Guerra y Los Presidentes, donde se han celebrado estos encuentros.

Al reafirmar el objetivo de su administración de trabajar por el bienestar de las familias, el presidente municipal, resaltó la vocación de servicio del personal de las distintas dependencias municipales que cada semana se dan cita en las audiencias públicas que él preside, y agradeció el esfuerzo que realizan por cumplir con su trabajo, pero de manera extraordinaria por que las demandas de la comunidad se conviertan en casos de éxito.

Reunidos en el área verde de la colonia Los Presidentes, el jefe de gobierno atendió de manera personal las peticiones de los vecinos, quienes principalmente le plantearon la necesidad de mejorar el suministro de agua potable, alumbrado y espacios públicos para prácticas deportivas, dirigidas a niños y jóvenes del sector.

Mientras que en Reynosa, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, invitó a la población a la “Feria de Regreso a Clases 2017”, que ofrecerá alternativas económicas en la adquisición de útiles escolares mediante un esfuerzo del Ayuntamiento de Reynosa, la Cámara de Comercio y la Procuraduría Federal del Consumidor, los días 11, 12 y 13 de agosto pondrán a disposición del público en general, en el centro de la ciudad, un amplio surtido de útiles para el inicio del ciclo escolar 2017-2018.

La plaza principal Miguel Hidalgo será el punto de venta del comercio organizado, donde a partir de las 9:00 horas, hasta las 18:00, durante tres días, se ofrecerán los mejores precios para que más familias ahorren en la compra de material didáctico de sus hijos, en la feria de PROFECO y CANACO, que impulsa la alcaldesa MAKI ORTIZ, con el objetivo de a todas las familias que quieran aprovechar las ofertas.

El gobierno municipal que preside MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, impulsa acciones que tienen como objetivo ayudar a los padres de familia y apoya el interés de la Subdelegación de la PROFECO, a cargo del Lic. ALBERTO MARTÍNEZ CAVAZOS, para que más familias ahorren en la compra de los útiles escolares.

En Nuevo Laredo, por cierto, existen más de seis mil personas que no saben leer ni escribir, por lo que el gobierno municipal, en su compromiso con la educación, firmó este viernes el convenio de colaboración: ‘El Buen Juez’, con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), con el que se apoyará a empleados municipales a concluir sus estudios de primaria y secundaria.

El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, destacó que este gobierno se ha caracterizado por impulsar de manera frontal el tema educativo y como bien se denomina el programa, ‘El Buen Juez’ por su casa empieza, se otorgarán las facilidades a los empleados municipales para que concluyan su educación básica.

El director general del ITEA, ROBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, destacó la labor del gobierno municipal por su apoyo para abatir el rezago educativo que existe en Tamaulipas, donde, de acuerdo a las estadísticas, existen 70 mil personas que no saben leer ni escribir; 300 mil no concluyeron su primaria y una cifra similar no terminó su secundaria.

En la firma del convenio estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, RAÚL CÁRDENAS THOMAE; la coordinadora de personal del municipio, NANCY CURIEL VARGAS; la coordinadora de la Zona Nuevo Laredo del ITEA, VERÓNICA FLORES GONZÁLEZ; los asesores del ITEA HÉCTOR HERNÁNDEZ MOLINA y HÉCTOR IZAGUIRRE CASTRO.

Por asociación temática, le comparto que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA presidió en la capital victorense, la ceremonia de clausura del programa Escuela Tamaulipeca de Verano 2017, en el que el estado se consolidó como ejemplo nacional, al aportar más de la tercera parte del total de escuelas que se abrieron en el país bajo este esquema.

En la escuela primaria Ejército Mexicano, el titular del Ejecutivo Estatal también tomó protesta y abanderó a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, quienes conformarán la delegación que representará a Tamaulipas en la Convivencia Cultural 2017 a celebrarse en la Ciudad de México.

“Está dentro de las prioridades de mi Gobierno seguir impulsando y apoyando todas las acciones que vayan encaminadas a fortalecer la educación de nuestros hijos”, destacó el mandatario al informar que el programa Escuela Tamaulipeca de Verano 2017 se llevó a cabo en mil 78 planteles, con la participación de 2 mil 250 maestros y casi 50 mil alumnos, quienes recibieron 55 mil libros.

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR; el Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Magisterial, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ y autoridades municipales y educativas en general.

Aquí un paréntesis para mencionar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, aseguró que en Tamaulipas no existe alerta epidemiológica por Zika, y que las embarazadas con esta enfermedad se mantienen en monitoreo permanente a través de las consultas prenatales.

Precisó que por instrucción de la secretaria, GLORIA MOLINA GAMBOA, a las 3 mil 500 embarazadas que se atienden en el sistema estatal de salud, se les han tomado las muestras de diagnóstico para este virus, sin excepción, lo que ha permitido detectar 87 casos en el estado.

Señaló que todas ellas, mantienen una evolución normal en el desarrollo de sus productos y una vez que nazcan los bebés, serán monitorizados durante los primeros cinco años de vida a través de las pruebas de desarrollo infantil y estimulación temprana.

GARCÍA BARRIENTOS reveló que se han registrado 14 casos de microcefalia en el estado y según el estudio de cada uno de ellos, ninguno está relacionado directamente con zika.

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, ENRIQUE OCHOA REZA, convocó a los priistas a aprovechar con responsabilidad la oportunidad de discutir los principales temas nacionales en la XXII Asamblea, “porque México nos está escuchando”.

Al presidir una reunión con liderazgos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), subrayó que el mayor interés que hay en el ámbito social se centra en las propuestas concretas de solución a los problemas.

“Tenemos que aprovechar la gran oportunidad que nos damos todos los priistas de discutir en esta XXII Asamblea Nacional los principales temas de interés para el campo mexicano, para las campesinas y campesinos de México.

“Es la oportunidad que nos damos cada tres o cuatro años para discutir los principales temas nacionales. Tenemos que aprovechar con responsabilidad esta oportunidad, porque México nos está escuchando”, puntualizó.

En el lobby del auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede priista y en compañía de la Secretaria General del partido, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, y del Presidente de la CNC, RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ, OCHOA REZA sostuvo que la Asamblea Nacional es la oportunidad de continuar un diálogo abierto con la sociedad.

Destacó que la gran expectativa es que el PRI presente una agenda convincente e inteligente para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos.

Mientras que el Ayuntamiento de Río Bravo, que preside el Lic. JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y el Sistema DIF Municipal que dirige la Sra. ROSALVA VIERA de GUAJARDO, llevan a cabo la “Campaña Anual de Matrimonios Colectivos”, la cual tiene como objetivo legalizar a las parejas, que por diversas circunstancias no han podido casarse, dándoles la facilidad para proporcionarles estabilidad familiar.

“Estamos trabajamos muy de la mano de mi esposo JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, Presidente Municipal de Río Bravo, para legalizar la unión de las parejas, por ello hacemos la invitación para que se inscriban a la Campaña Anual de Matrimonios Colectivos, para pueda brindarle mayor seguridad y estabilidad a sus parejas como a sus hijos, formalizando esta unión”, comentó la Primera Dama del Municipio.

Así mismo ROSALVA VIERA de GUAJARDO agregó que, “Invitamos a las parejas interesadas en legalizar su unión a esta campaña, estaremos recibiendo la papelería hasta el día 29 de agosto, en las

instalaciones del Albergue de Protección a las Mujeres y su Familia,

ubicado en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez, el

tramite es completamente gratuito.

De otro lado, al continuar con la capacitación a personal del Congreso del Estado, se realizó el curso “Formación de Brigadistas”, donde se pusieron en marcha diferentes técnicas, a fin de otorgar protección y asistencia ante cualquier tipo de accidente o catástrofe, garantizando la salvaguarda de quienes estén dentro del edificio.

En el desarrollo de esta actividad, el instructor RAÚL GARCÍA GARZA, auxiliar en la Coordinación General de Protección Civil en Tamaulipas, que encabeza el Ing. PEDRO GRANADOS RAMÍREZ, llevó a la práctica los conocimientos de alrededor de 30 brigadistas del Congreso, reafirmando el uso de extintores, rutas de evacuación, entre otros, siempre siguiendo las recomendaciones pertinentes.

Por último, a partir del período escolar agosto-diciembre 2017, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrecerá a los alumnos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) la oportunidad de cursar en línea cuatro asignaturas del Núcleo de Formación Básica: Inglés Inicial Medio, Inglés Inicial Avanzado, Desarrollo de Habilidades para Aprender y Matemáticas Básicas.

Lo anterior forma parte del Proyecto Núcleo de Formación Básica en Línea impulsado por la administración del Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO a través de la flexibilización curricular, con el objetivo de diversificar las opciones de aprendizaje y que los estudiantes complementen su formación profesional con el desarrollo de competencias digitales del Siglo XXI, cursando asignaturas presenciales y totalmente en línea.

La Secretaría Académica de la UAT a cargo del Dr. MARCO AURELIO NAVARRO LEAL, a través de la Dirección de Educación a Distancia, informó que en una primera etapa se inicia con estas cuatro asignaturas que son comunes para todos los programas educativos de nivel Licenciatura y de TSU que imparte la UAT.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.