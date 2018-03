T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CHUCHO NADER, SERIO PELIGRO PARA DOÑA MAGDA PERAZA EN TAMPICO

SI ALGUNOS GRUPOS Políticos del Puerto Jaibo, pensaron que la contienda del Primero de Julio por la alcaldía de Tampico “estaría fácil para doña Magdalena Peraza Guerra”, hoy el escenario político electoral pinta diferente, porque hay quienes opinan y hasta consideran que JESÙS “CHUCHO” NADER NASRALLALH, un connotado empresario del puerto Jaibo, “está convertido en el más serio peligro político para la alcaldesa”, de la que dicen “esta ya tendrá que irse a su casa”, porque evidentemente su ciclo político ya está por terminar..

LA MAESTRA PERAZA, “es una mujer gallona”, es incluso “una señora de esas que le atora a todo”, y de las que, “se enfrentan con agallas” a quien se le ponga enfrente, eso siempre ha sido la mentora, pero en la realidad de hoy en día, se aduce que, la alcaldesa del Puerto Doña MAGDA PERAZA, ya ha perdido innumerables bonos entre el contexto ciudadano, porque en primer lugar, ha descuidado a la gente que le dio su voto y confianza para que fuera la Presidente Municipal de Tampico, generando con ello, un marcado clima de indignación e inconformidad entre las familias que creían en ella, cuya cuestión “ya es un secreto a voces entre la gente del pueblo” y por esta razón fundamental, hay la obvia versión de que, “Magda ya no es garantía de triunfo” y más ahora que como contendiente o adversario tiene a un CHUCHO NADER que anda con todo, “para destronar del impero jaibo a la septuagenaria”.

CHUCHO NADER, es un férreo político que le gusta servir y vaya que desde los espacios o trincheras donde ha tenido la oportunidad de hacerlo, ha sabido responder con atingencia y perseverancia a las demandas de la sociedad del puerto, motivo por el cual Chucho, ya tiene una muy marcada aceptación entre los grupos políticos locales, como de igual forma entre las asociaciones civiles y desde luego entre la gente de todos los estaros sociales, porque él, ha mantenido una valiosa y muy clara cercanía con las familias humildes, principalmente, “empapándose de todo lo que le hace falta a Tampico” y por ello, la gente ya demanda un cambio y en eso “Chucho Nader, esta más puesto que nunca”.

Y SI HABLAMOS de doña Magda Peraza, esta señora con todo respeto, “ya ha caído muy bajo”, porque ésta, aparte de que no ha cumplido ni una tercera parte de las promesas que hizo cuando anduvo en campaña, se ha distanciado de las familias porteñas proletarias, porque incluso, a muchas de ellas, les saca la vuelta y hasta se muestra crudamente indiferente, llegando al grado de “poner oídos sordos” a los reclamos populares, reclamos a los que lamentablemente, la maestra no ha respondido, ni responderá. Porque simple y llanamente “La Mentora, no ha tenido la capacidad, ni la altura”, para cumplirles las promesas que tanto pregonó, haría para tener un Tampico realmente próspero, pero nada de lo prometido ha logrado cumplir doña Magda.

HAY QUE señalar que, recientemente doña Magda Peraza Guerra, fue evidenciada por la regidora del PRD AMÉRICA SANDOVAL, al ponérsele al descubierto una bodega repleta de víveres, víveres que no envió a los damnificados, encontrándosele también una gran cantidad de regalos para niños y otras muchas cosas más que debió entregar a la gente necesitada de las colonias y no lo hizo, postura cruel, adoptada por la alcaldesa de Tampico, de la que diremos “ya no tiene al pueblo de su lado”, porque repito y reitero que esta señora, por sus malas acciones, se ha ganado en gran parte el repudio de la sociedad porteña.

EN CAMBIO JESÙS “CHUCHO” Nader Nasrallah, ha tenido muy marcado acercamiento con familias de numerosas colonias de Tampico, como el caso de la Guadalupe Victoria, donde los vecinos de ese amplio sector, nos hicieron saber que, el hoy aspirante a alcalde por Tampico, por su firme convicción de servir, se ha ganado el cariño y el respeto de la gente y también se ha ganado la confianza ciudadana por la serie de acciones benéficas que Chucho, “ha tributado desde las trincheras donde ha tenido la oportunidad de servir” y eso habla, del porque Chucho, según la gente del puerto jaibo, se perfila como el viable a ocupar la silla que actualmente ostenta la Maestra Magda Peraza Guerra, la que lejos de haber respondiendo con interés y empeño de servir a las familias porteñas, ha mostrado una clara irresponsabilidad política.

PARA CONCLUIR, es importante citar que, “al interior del mismo PRI, hay gente molesta en grado superlativo”, cuya inconformidad, será otro agravio más al que tendrá que enfrentar la Mentora MAGDALENA PERAZA, porque en el PRI, se han quedado muchos tricolores en el camino, “todo por favorecer a quien la gente del puerto Jaibo, ya no ve con buenos ojos”.

PATRICIO KING LÒPEZ REPUIDADO CACIQUILLO DEL VERDE ECOLOGISTA

POR OTRA Parte, es necesario mencionar qua si como en Tampico, aducen que “ya vomitan a la Profesora Magdalena Peraza Guerra”, acá por Victoria, otro al que también vomitan y repudian, es nada menos que, “al caciquillo de cuarta” del Partido Verde Ecologista PATRICIO KING LÓPEZ, el que por ser prácticamente el dueño de este organismo político en Tamaulipas, ya se ha anotado como candidato a Senador de la República, cuya actuación “del cacique pueblerino”, la verdad es lo que genera corrupción entre los partidos, postura que va en contra los ideales democráticos que, tanto se pregonan en nuestra querida República Mexicana.

PUES EL líder estatal del Verde Ecologista Patricio King López, ha venido haciendo uso y gala de esta bandera política, no para hacer brillar al partido, sino para “AMASAR FORTUNA” es decir todo el dinero posible para él, su familia y para “los cotlapaches” más cercanos, es decir los que le siguen la corriente, para hacer la ronda política y “seguir agandayando” todo lo que se pueda, como el caso de la próxima elección del primero de julio de la que, “algo de provecho”, habrá de sacar al referido sujeto de marras Patricio King López, al que no deberemos perder de vista.

