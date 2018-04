T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CHUCHO” NADER SUPERA A MAGDA PERAZA EN TAMPICO.

DE ACUERDO a lo enmarcado por empresas consultoras de amplio prestigio en México, se establece que en el escenario político porteño, el connotado empresario JESÚS “CHUCHO” NADER de la Coalición “Por México al Frente”, supera en porcentajes por amplio margen a la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, “septuagenaria” que, por obviedad ha perdido miles de bonos, por haberse convertido en una genuina “mitómana”, porque la maestra, lejos de atender con atingencia y perseverancia las promesas que hizo al pueblo durante la pasada campaña electoral, dedicó su tiempo a otros tipo de menesteres que son de su interés personal, dejando a la deriva los compromisos que contrajo con las familias que creyeron y confiaron en ella.

Y POR ESTA RAZÓN fundamental, la alcaldesa Peraza Guerra, ha caído estrepitosamente del ámbito político, porque la gente de Tampico que, “la tenía en un pedestal”, se ha mostrado decepcionada”, porque la Presidente Municipal, junto a un grupo de políticos que están a su entero servicio, “han obrado por atender lo que más le importa y conviene” y por ello, la mentora , hoy en día, ya está sintiendo en carne propia, el desprecio y rechazo de la gente que tenía fe y confianza en ella.

POR ELLO, les comento que, al desarrollarse las encuestas en los cuatro puntos cardinales de Tampico, el resultados de las mismas, ya ubican a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, muy por debajo de la sólida aceptación que ante las familias del puerto, está teniendo el empresario JESÚS “CHUCHO” NADER, de quien diremos ha logrado una muy buena aceptación entre la sociedad tampiqueña, porque desde “los espacios públicos y trincheras”, donde ha tenido la oportunidad de servir a la gente, ha sabido responder con marcado interés a las familias de los diversos estratos sociales, pero más a las que menos tienen, cuya cuestión ha sido muy evidente.

HAY QUE SEÑALAR que, las casas encuestadoras que han emitido resultados que favorecen al empresario JESÚS “CHUCHO” NADER, dejan claro que el hoy Candidato a alcalde por Tampico, mantiene un espacio político preponderante, lo que viene a confirmar que, las familias del puerto, YA NO CREEN EN MAGDALENA PERAZA y “están viendo como mejor oferta política, al ya mencionado empresario”, el que por su parte, repito y reitero, ha mostrado buenos deseos de servir a su pueblo y por tal razón “la comunidad porteña, viene inclinando la balanza”, hacia quien hoy muestra sinceros deseos de apoyar en todos los proyectos posibles a las familias del puerto jaibo”.

REZA EL ADAGIO que, “nada es para siempre” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque en el marco de los hechos, la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, “ya está terminando su ciclo político en Tampico”, cuya cuestión ella misma la ha arreciado, porque “le ha ganado el hambre al dinero que no es suyo” y por tanto, “la maestra ya no cuenta con el arraigo y el cariño que años tuvo de la gente”, cariño y respeto que ha perdido, principalmente, por su marcada ambición y voracidad, pero sobre todo por haberse olvidado de las familias que creían en ella, esa es la realidad a la que hoy enfrenta la Presidente Municipal de Tampico.

POR SU PARTE, el ex Secretario de Administración del actual Gobierno estatal y destacado empresario del puerto JESÚS “CHUCHO” NADER, por años ha venido trabajando con atingencia y marcada perseverancia, con el fin de seguir llegando día a día hacia la gente de todos los rincones de Tampico, lo que ha venido logrando, gracias a que lo ejercido por él, lo ha hecho sin pretender recibir nada a cambio y por ello, hoy que gran parte del pueblo le Tampico, le ha tributado su apoyo para que vaya el primero de julio por alcaldía porteña, Nader, ya se encuentra en pos de tan valioso propósito político, porque el servir es su deseo y por esta causa fundamental, “no quitará el dedo del renglón”, para junto al pueblo llegar a la Presidencia Municipal e instrumentar las mejores estrategias de trabajo y servicio para que, “Tampico tenga el tan ansiado cambiado radical que mucha falta le hace”.

ESTABLECE EL REFRÁN que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y vaya que en esto, no ha equivocaciones, de cuyo tema es de lo que hoy en todos los rumbos de Tampico más se habla, porque aducen que “nunca se pensó que la maestra Magdalena Peraza”, ESTUVIERA CAYENDO TAN BAJO, debido a que, está consciente de que, “si no aprovecha hoy el espacio que tiene como Alcaldesa, ya no tendrá más oportunidades” y por ello, la mencionada SEPTUAGENARIA, “se ha venido dedicando a lograr para ella, beneficios en grado superlativo, cuyos temas irán saliendo poco a poco a la luz púbica, porque gente del mismo Ayuntamiento del puerto, patentizan que, DOÑA MAGDA, hoy que es alcaldesa, “ha traído el cuchillo o el arma punzo-cortante muy bien afilado” para agenciarse TODO LO QUE SEA DE PROVECHO PARA ELLA Y SU GENTE y por esta razón evidentemente, se ha olvidado de los compromisos que en la campaña pasada contrajo con la ciudadanía y por este motivo, “le ha venido fallando criminalmente a las familias de Tampico”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx