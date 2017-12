Tendencias

Chucho será candidato

Después de que los ex alcaldes Diego Alonso Hinojosa y Arturo Elizondo sugirieron que César Amor fuera el candidato del PAN a la presidencia municipal de Tampico, esto provocó cierta alarma en el PAN estatal y el escenario político para Chucho Nader cambió por completo.

Así que sus posibilidades de obtener la candidatura a la alcaldía de Tampico han desaparecido, porque el PAN de Kiko Elizondo lo que quiere es ganar en el puerto y Chucho no garantiza el triunfo electoral.

Sin duda que Nader tiene militancia, experiencia y lealtad con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pero esto no es suficiente, ya que existen ciertas diferencias con los ex alcaldes porteños y esto no le ayuda en nada por la desconfianza que le tienen.

Todo indica que Nader ya lo sabe, pero aún no se lo ha dicho a sus simpatizantes en el puerto, de tal manera que le sigue echando porras, porras y más porras, pero esto ya no le ayuda en nada.

Quedando claro que los principales actores del panismo en Tampico no lo quieren como candidato, lo conocen muy bien y saben que tiene muchos negativos entre la gente y su sobrada actitud no le beneficia para ganarse simpatías entre los que mandan, porque es muy prepotente, petulante y fantoche.

Por ello, el PAN de Kiko Elizondo no se arriesgara y las posibilidades de Germán Pacheco, César Amor y Antonio Heredia han crecido, por lo que esperaran a que salgan los nombres de los candidatos federales, para luego dar a conocer quién es el elegido por Tampico y los demás municipios de Tamaulipas. ¿Cómo la ven?

Por cierto, a otro personaje de la política local que se le cayó el circo fue nada menos y nada más que al doctor Xico, quien tenía casi asegurada su candidatura a la presidencia municipal por Victoria, pero el asunto del género se atravesó y ahora nos dicen que será una mujer la encabece a los panistas en la capital.

Y por lo que vemos, Elba Valles ni Lydia Madero tampoco lo serán. Así que las posibilidades de Cecilia del Alto López aumentan, ya que en muy poco tiempo entendió lo que busca y quiere establecer su Jefe Político en el estado.

Es importante comentar que Cecilia no tiene experiencia política ni electoral, pero tendrá el apoyo del PAN de Kiko y eso le será suficiente para enfrentarse electoralmente contra Oscar Almaraz, quien se perfila por el PRI para reelegirse.

En fin, Matamoros, Tampico y Victoria son los tres municipios que el PAN buscará quitárselos al PRI en las próximas elecciones y esto solamente lo pudieran lograr con buenos candidatos como lo es Carlos García González en Matamoros, quien le sabe a este asunto de los votos y con esto garantiza dar una buena pelea electoral hasta lograr el triunfo. Ni más ni menos.

Para finalizar, Héctor Martín “El Guasón” Garza González, coordinador en el norte del estado de Morena, se registró en la ciudad de México como aspirante al Senado de la República por Tamaulipas y escribió en su cuenta de Facebook:

“Lo hago con respeto y reconocimiento a mis compañeros de Morena. Es por Tamaulipas, por México y prometo ser fiel a los principios de los tamaulipecos y ser un protagonista del cambio verdadero en Tamaulipas y de Andrés Manuel López Obrador”.

Y lo que falta ver es si Américo Villarreal Anaya o Felipe Garza Narváez también lo hacen y están dispuestos a luchar contra El Guasón por esta posición electoral. ¿Cómo la ven? ¿Se registraran? Pronto lo sabremos…

Apunte final. Después de que los Verdes habían declarado que se la jugarían solos en esta contienda electoral, ahora vemos que volvieron a mentir porque se han unido al PRI como siempre lo han hecho y para salvarse de no caer en el precipicio electoral.

Así que Jesús El Gordinflón González Macías ha vuelto a resurgir y ayer estuvo junto con sus cómplices en la presentación de la Plataforma Electoral Verde 2018-2024 en la ciudad de México y donde se dio a conocer que irán en la elección a presidente de la República con el tecnócrata Pepe Meade, quien “se puso la verde” y van juntos por el 2018.

Con esto, los verdes de Tamaulipas, nos confirman aquello que dicen “que más pronto cae un hablador que un cojo”. ¿Qué les parece?

