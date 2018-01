T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CHUMA, NETO, RIGO Y SERAFÍN…..”LOS AMARRADOS”

A COMO se contempla el escenario político-electoral por la alcaldía Reynosa, quienes aparecen como “los probables amarrados” para el principal espacio público de esta ciudad son: Jesús Ma. Moreno Ibarra “Chuma” por el PAN, Ernesto “Neto” Robinson Terán por el PRI, destacando por MORENA los priistas Rigoberto Garza Faz ex Diputado Local y Serafín Gómez Villarreal ex Gerente General de COMAPA, aunque estos connotados políticos del PRI, hasta el momento “no han dicho esta boca es mía”, mencionándose aparte al síndico Alfredo Castro Olguín y Juan Manuel Rodríguez Nieto por el PRD, e incluso algunos independientes que, ya se la vienen rifando cual nobles caballeros, al menos es lo que se ha venido comentando de manera incisiva en las filas de los referidos partidos políticos, detalle que ya ha despertado muy marcado interés de los actores y sus grupos por participar en la contienda electoral del próximo Iro. De Julio de este naciente año 2018.

INCLUSO aseguran que, ya hay un número considerable de decepcionados priistas que, “van que vuelan” a las filas independientes e incluso a las de PAN y MORENA. Cuyo tema es altamente preocupante para el partido de los tres colores, motivo por el que, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, por su calidad de líder estatal, tiene que venir lo más pronto posible a Reynosa, a evitar que “la gran manada se salga del corral”, pero eso, con toda certeza, “ya no tiene vuelta de hoja”, porque los inconformes priistas, están decididos a abandonar las filas del Revolucionario Institucional, cuestión que sería muy lamentable.

PUES ADUCEN que todo lo anterior es por la descarada imposición de GUSTAVO RICO DE SARO como Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Porque éste, siendo gente del equipo Lueberiano, va a hacer todo lo que Oscar Luebert Gutiérrez le ordene y eso, la verdad ya no están dispuestos a soportarlo, cuestión que, de plano ha generado un extremo clima de inconformidad al interior del priismo reynosense, pero en fin, veremos y diremos.

SIN EMBARGO, la fuerte figura de Ernesto “Neto” Robinson, sigue en el ánimo de la gente de las colonias y ejidos de Reynosa y por este motivo, ES NETO, quién sin temor a equivocarme, habrá de ser el abanderado priista a la Presidencia Municipal de Reynosa.

CON RESPECTO al PAN, aquí las cosas están manejándose con marcada sensibilidad política y sutileza, para evitar herir susceptibilidades, cuestión por la que, los panistas, bajo un claro clima de unidad, vienen trabajando bajo sus normas y estatutos internos para definir el respaldo a quién será su abanderado a la Presidencia Municipal de Reynosa y si se habla que el Diputado Moreno Ibarra “Chuma” es la mejor carta, de eso no se tiene la menor duda y por tal motivo, hay la certeza de que Chuma” aunque callado, sigue haciendo su trabajo legislativo y el de gestión para bien de la sociedad que lo llevó a ocupar un escaño importante en el Congreso de Tamaulipas. Y por esta razón fundamental, las mayorías albiazules, vienen coincidiendo en que Chuma es quien deberá ir por la alcaldía reynosense.

AHORA BIEN, en las mismas filas del PRI, se comenta de que, el ex Gerente de COMAPA Reynosa Ing. Serafín Gómez Villarreal, por su capacidad y su marcada identidad con la gente en todos los rumbos de Reynosa, puede estar siendo uno de los invitados por MORENA, para ir por la Presidencia Municipal, como de igual forma, dicen ocurre, con el ex Diputado RIGO GARZA FAZ. Y si bien es cierto que ambos tricolores, pudieran aceptar tal invitación, eso obviamente, debilitaría al PRI Local, pero lo que si es cierto es que, hasta hoy, “ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer”, respecto a la invitación de la gente de AMLO.

ASI ES QUE, veremos muy de cerca a Serafín Gómez y a Rigo Garza, para saber si deciden irse o quedarse en las filas del PRI, organismo político que por años, ha sido el establo de ambos. Pero no hay que perderlos de vista, porque en cualquier momento “uno de los dos tricolores, podrían darnos la sorpresa y vaya que ambos Taren con que dar la batalla y hasta poder triunfar y convertirse en Presidente Municipal de Reynosa.

FINALMENTE, les diré que en el PRD, se menciona de manera incisiva que, el síndico Alfredo Castro Olguín, y el ex regidor Juan Manuel Rodríguez Nieto, podrían ser prospectos a la alcaldía Reynosa y la Diputación Federal, perlo también se comenta que ambos no tienen posibilidades a esos espacios públicos, porque en la pasada campaña apoyaron a candidatos del PAN; pero si ALBERTO SÁNCHEZ NERI, es un verdadero traidor porque en la elección para Gobernador en el 2016, este sujeto de baja caterva moral, apoyó más a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA que al propio aspirante, perredista loco de Jorge Alberto Valdés Vargas, porque en todo momento, ambos estuvieron al servicio del repudiado ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, así es que Olguín o Rodríguez Nieto, podrán aparecer como abanderados a cargos públicos y “sino pal baile vamos”.

