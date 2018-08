Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Ciclo lectivo raro, con y sin Reforma Educativa

La Reforma Educativa, si será echada a bajo por el presidente Electo de México, Andrés López Obrador y, la verdad de las cosas es que, los maestros ya no saben si estar de acuerdo o en desacuerdo.

Obvio, tendrá que ser lo primero, porque desde que la Reforma hizo su aparición en el escenario nacional, las críticas fueron muy duras pese a que, el modelo educativo difundido por la Secretaría de Educación y adoptado en las entidades del país, parecía bien aterrizado para lograr mejores resultados en los estudiantes y que, las escuelas crecieran en infraestructura o se modernizaran.

Era un anuncio ya esperado, porque el ganador de las elecciones federales del primero de julio pasado, siempre se refirió al tema educativo muy canteado para los maestros, ya que, la queja generalizada de ellos era en contra de la reforma, porque los ponía a capacitarse más para pasar las evaluaciones concebidas en el documento con el que, el Presidente Enrique Peña Nieto, pensó en elevar la calidad de la educación.

La resistencia al cambio fue inmediata por los reaccionarios de los movimientos sindicales del magisterio, es decir, los del sureste mexicano, que son los rumbos de él.

Hubo queja en el Centro y el norte de la nación, pero, los maestros hicieron la parte que les correspondía en atención a la Reforma y siempre dijeron que era más trabajo para el profesor que está frente a grupo, porque, además de las evaluaciones, habría que tirar el lápiz al doble para la planeación de las actividades que por grupo se llevan a cabo en las escuelas públicas.

No podemos negar que infinidad de profesores estaban en espera de que López Obrador ganara la elección presidencial, para que la Reforma Educativa se viniera abajo, sin embargo, a partir del primero de diciembre, deberá de ponerse en marcha un programa, estrategia o modelo, porque los maestros no pueden quedarse sin una directriz para trabajar con sus grupos y, no porque no lo puedan hacer, más bien, es asunto de conducción y de evaluación de los procesos y de sus resultados.

El hecho de que, los maestros trabajen este semestre con Reforma Educativa e inicien el semestre uno del 2019 sin Reforma, es obvio que dejará huella en el ciclo escolar 2018-2019, situación que también debe de evaluarse, para conocer el impacto de esta transición en la que habrá reversa como medida adoptada en respuesta a un clamor magisterial que a lo mejor es injustificado.

Los otros.

En la Unidad Académica de Trabajo Social, hubo celebración en grande, porque este 21 de agosto, es del Día dedicado a quienes salen de esa institución y se dedican a ver por la sociedad en muchos sentidos y direcciones.

Por la mañana hubo trabajos conferencias con temas relacionados con el Trabajo Social, talleres y se recordó a quienes desde su trinchera dedican tiempo a las personas que requieren apoyo.

Por lo regular, los ciudadanos identifican a los trabajadores sociales, porque son quienes llevan a cabo los estudios socioeconómicos que les permiten tener acceso a servicios, en especial de atención médica, educativa, de programas de apoyo alimentario o bien para jóvenes que aspiran a obtener becas.

El Director de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, maestro César Carranza Avendaño, estuvo al frente de la celebración que culminó con la presentación musical de grupos y alumnos que disertaron frente a cientos de jóvenes que propiciaron una sana convivencia en la el Plantel.

El funcionario señaló que el Trabajo Social ha cobrado relevancia con el paso de los años, ya que, el profesional se ha involucrado con la población que demanda sus servicios y aporta soluciones, porque se trata de llevar bienestar a los núcleos sociales.

Estableció que el Trabajador Social se ha convertido en agente de cambio porque ha llevado ideas de vanguardia a la sociedad, gracias a los conocimientos adquiridos en las aulas.

De nuestra parte, recordamos a uno de los incansables defensores de la profesión del trabajador social, al compañero Luis Miguel Diez Cuán, quien, desde su trinchera como colaborador en medios de información, siempre colocó por delante el papel que juegan los trabajadores sociales en las comunidades del país.

Por otro lado, le diremos que el actor, dramaturgo, escritor, crítico e investigador de teatro, Mario Martínez de Escobar y Ficachi, presentó este martes su libro El Teatro, en el Centro de Convenciones del Centro Cultural Tamaulipas.

El profesional, que es un apasionado de Victoria y tiene infinidad de amistades que le convierten en un tamaulipeco de corazón, es originario de la capital del país y tiene un postgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural, trajo con su libro, un gran mensaje para los habitantes de la zona centro de la entidad, porque puso en perspectiva aquellos elementos que la sociedad no debe de olvidar y de alguna manera rescatar para que la dramaturgia, el teatro y la cultura, abonen al esparcimiento que la sociedad requiere para vivir a plenitud.

El Teatro, es un libro que vale la pena leer, porque es una invitación al nuevo teatro del país y que, conozca de los grandes esfuerzos que organizaciones con una movilización grande en todos los aspectos, tratan de avanzar en las artes.

Desde hace mucho tiempo los Diputados del Congreso del Estado, están convertidos en embajadores de la buena voluntad para alcaldes y organizaciones que solicitan su apoyo, pero, jamás se han metido la mano a la bolsa para apoyar con recursos los programas que realizan tanto ediles como representantes de las organizaciones.

Tampoco tienen capacidad de gestión, porque no hay respuesta en dinero, todo queda en apoyo moral, tipo como sucede en algunas Secretarías del Gobierno, donde se realizan talles y capacitaciones para funcionarios sobre como aterrizar proyectos y acciones a favor de la comunidad, sin embargo, cuando los asistentes preguntan la forma en que les respaldarán para los proyectos que expusieron, se hacen los desentendidos y solo les dan un diploma.

Jamás hay respuesta a las demandas de apoyo presupuestal o de programas que el Gobierno puede realizar en los municipios.

Esta semana el respaldo moral de los Diputados, quienes, lo más que llegan a sacar es un punto de acuerdo, que, dicho sea de paso, no conduce a nada, fue para el sector industrial del sur de la entidad.