AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Club de gobernadores: hora de rendir cuentas

En marcha el proyecto “M” de Mateo Vázquez

La grandeza del Mante, su historia y su gente

Ciertamente, lo que vemos es que por doquier brota pus en el sistema político mexicano, sobre todo el Gobierno Federal y en muchos gobiernos estatales. Es increíble el grado de descomposición y deterioro interno que muestran las instituciones, pero también los partidos políticos.

Los días recientes, hemos visto las detenciones de ex gobernadores corruptos en diversos países del extranjero. Es obvio que sus fechorías no las cometieron solos. Eso es lo peor, porque seguramente revelarán los nombres de sus cómplices aunque en muchos de los casos ya son investigados.

La Presidencia también destila mugre y pus. Obligado por las críticas externas, cediendo ante la evidencia de las informaciones que rebelan más corrupción y el tráfico de influencias en beneficio de constructoras amigas y de familiares, ENRIQUE PEÑA NIETO tiene que ir por más “peces gordos”, incluso hasta por los de su propia casa para que su gobierno y las instituciones de aplicar la justicia tengan una verdadera credibilidad ante la sociedad.

La gangrena podrida que recorre el cuerpo político del país se manifiesta grave, tan así es que por ejemplo en el Estado de México, la candidata de MORENA a ese Gobierno DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ lleva suficiente agua a su molino y genera millones de simpatías tras prometerles a los electores que en caso de ganar las próximas elecciones, las administraciones de ARTURO MONTIEL ROJAS y de ENRIQUE PEÑA serán auditadas.

Además, aseguró que se revisarán las concesiones otorgadas al famoso grupo HIGA y OHL en la entidad mexiquense.

La ex presidenta municipal de Texcoco, hizo ese compromiso luego de condenar a los personajes de la mafia política que han gobernado el Estado de México, los cuales, dijo, sólo buscaron “servirse a manos llenas para su propio beneficio”.

Es por eso que el PRI de ninguna manera pretende cederle el Estado de México a MORENA, cuya candidata DELFINA GÓMEZ lleva la delantera rumbo a la elección que se efectuará en junio.

DELFINA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, representan un peligro verdadero para el grupo en el poder, tanto en la tierra de PEÑA NIETO como en la Presidencia de la República.

¿Se imaginan qué pasaría si DELFINA GÓMEZ gana el Estado de México y si en 2018, LÓPEZ OBRADOR gana la Presidencia de la República?.

Efectivamente, no solamente ARTURO MONTIEL y PEÑA NIETO se verían en problemas sino también muchos otros ex gobernadores que muy posiblemente puedan correr la “suerte” de TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y de JAVIER DUARTE, dos de los últimos ex mandatarios priistas que serán “sacrificados” por Los Pinos para que su partido vuelva a ganar simpatías y credibilidad para la verdadera batalla política que viene el próximo año.

Desde luego que faltan más “peces gordos” que están en la mira de la PGR, entre esos suenan los nombres de los ex mandatarios tamaulipecos: MANUEL CAVAZOS LERMA, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ.

Para no dejar duda de la podredumbre que brota tanto en el PRI como en el PAN y demás partidos políticos, cuestión de que usted mi estimado lector ponga mucha atención en lo que pudiesen decir en sus respectivas defensas para ni irse solos al infierno TOMÁS YARRINGTON y JAVIER DUARTE, por lo pronto, es que efectivamente hubo todo tipo de acuerdos, cómplices y socios en toda la corrupción efectuada a su paso por del poder.

La tempestad del cochambre y mugre que brota sacude a los partidos políticos, pero también al propio gobierno y la clase política se sigue repartiendo privilegios. Por eso es importante el analizar muy bien a los gobernantes que usted escoge. No es fácil encontrar personas dispuestas a poner un hasta aquí en a la corrupción, a la impunidad y al autoritarismo. Vemos, cómo muchos políticos prometen y prometen durante la campaña y cuando se sientan en el sillón enfermizo de poder, se les olvidan los compromisos. Un ejemplo que hasta en lo más grandes niveles sucede, allí está también el caso del presidente de los Estados Unidos DONALD TRUMP. Ya transcurren los primeros 100 días y el magnate no ha podido cumplir con lo que prometió. Su característica principal son los pleitos con todo mundo y le guerra. con misiles y tweets se ahogan los cuestionamientos de los ilusos estadounidenses.

DEL ARCHIVERO…

Es claro que MATEO VÁZAQUEZ ONTIVEROS, va por la candidatura del PAN a la presidencia municipal del Mante.

Desde hace tiempo, operadores políticos y financieros trabajan en el proyecto político del presidente del Distrito de Riego 02 Mante.

Al interior del PAN en el Mante, todos los caminos apuntan a MATEO VÁZQUEZ. Lo ven como un fuerte elemento que puede ganar las próximas elecciones y que garantiza la permanencia de ese partido en el poder local.

Por su parte, el Ingeniero MATEO acelera el paso, sostiene reuniones con colonos, con campesinos, con profesionistas, con empresarios y con amas de casa.

El mensaje que les da es clave y claro, mismo que también plasma en sus cuentas de redes sociales.

Mire usted. Te invito a que te integres a la nueva dinámica de contribución y participación social que estamos promoviendo en todas las colonias de nuestra ciudad para impulsar la unidad y la organización ciudadana como la fórmula para promover un desarrollo sustentable y condiciones genuinas de bienestar.

Confiamos en la sabiduría de los mantenses… nadie mejor que ellos para identificar los problemas que más les afectan en sus propias colonias y nadie mejor que ellos para brindarnos las soluciones que mejor se ajusten a la realidad que viven día a día con sus familias y vecinos. Todos unidos somos más… Vamos a darle con todo!. Al final del mensaje aparece el nombre de MATEO VÁZQUEZ y una banderita color naranja y con fondo color azul con otro mensaje corto: Una Sociedad Unida y Organizada genera una fuerza que nadie ni nada puede detener. También incluye una M azul con naranja y blanco (Proyecto M)- Todos Unidos Somos Más!. Así o más claro.

Lo cierto también es, que MATEO VÁZQUEZ es bien visto por una buena mayoría de la sociedad en esta urbe cañera.

Por cierto, la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante, que dirigió MATEO VÁZQUEZ y de la cual sigue formando parte, pero que actualmente es presidida por JUAN TORRES llevará a cabo el festejo el Día del Niños este 23 de abril a partir de las 13:00 horas en los terrenos de la feria.

Habrá regalos, concursos, payasos, luchadores, inflables, show infantil, grupos musicales y muchas sorpresas más.

En cambio, aprovechamos el espacio para felicitar a la señora NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI, esposa del alcalde de Xicoténcatl, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, quien estuvo celebrando un año de feliz vida, pero lo hizo como es su costumbre, trabajando a favor de las familias que más lo necesitan al frente del DIF Xicoténcatl.

A propósito, la señora NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI está exhortando a las mujeres de Xicoténcatl a que acudan a las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde se ubica la Unidad Móvil de Mastografía con la finalidad de que se practiquen este estudio.

De igual forma, se informó que a la fecha se han realizado más de 120 estudios, por lo que se hizo un llamado a las mujeres para que acudan lo antes posible y así, poder evitar cualquier enfermedad que pueda ser detectada a tiempo.

Por último, le comentamos que con una ceremonia cívica en la plaza principal de Congregación Quintero y contando con la presencia de autoridades, locales, municipales, síndicos y regidores así como directores de área, personal sindicalizado del SUTEM, CTM y público en general se llevó a cabo el inicio de la conmemoración del XCVI aniversario del traslado de poderes de Congregación Quintero a Villa Juárez encabezado por el presidente JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA presidente municipal de ciudad Mante.

Con un emotivo mensaje y recordando el decreto efectuado el 19 de abril de 1921, en dónde quedó asentado el cambio de poderes de Quintero a Vila Juárez hoy ciudad Mante, el alcalde ante nativos de esta congregación y descendientes, exhortó a todo el municipio a trabajar en bien de la Unidad y fortaleciendo los lazos del progreso.

Posteriormente, encendió de forma simbólica la antorcha que simboliza este cambio de poderes para iniciar el recorrido de 17 kilómetros desde Quintero hasta la plaza de los fundadores y en cuyo trayecto sería portada por nativos de Canoas, deportistas locales, comerciantes así como estudiantes siendo estos alumnos del tecnológico de esta ciudad, quienes la entregaron en la Difusora al relevo que por el canal en kayak la llevaría hasta el IRBA. Después continuó el trayecto por el canal lateral Juárez para ser entregada a un grupo de ciclistas quienes la llevaron hasta la calle Guerrero donde la recibieron miembros de la Cámara Nacional de Comercio y CANACOPE quiénes la llevaron por esa vía hasta la plaza principal.

Empleados de COMAPA tomaron la antorcha para hacer el relevo en la calle Hidalgo para dejarla en la calle Ocampo en manos de rescate civil Mante quienes la portaban junto a todos los compañeros de este grupo así como unidades de rescate siempre al servicio de la comunidad, tocaría el turno a los representantes de los medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita y cibernética que la transportaron desde las instalaciones de ORT hasta la calle Cuauhtémoc.

En esta esquina de la avenida Juárez fue tomada la antorcha por representantes del comercio local, para ser entregada en la presidencia municipal donde el alcalde LEAL GUERRA atestiguo el acto y acompañó a personal del SUTEM en este recorrido.

De una forma por demás significativa los contingentes posteriores tomaron la antorcha, destacándose las personas con capacidades diferentes y en el último relevo los descendientes de fundadores del municipio quienes la entregaron al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA en la plaza de los fundadores dónde encendió el pebetero culminando de esta forma el recorrido en este lugar en donde yacen los restos de los fundadores de Canoas ahora ciudad Mante.

