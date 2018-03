PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Cobrarán en urnas, corruptelas de Esdras

< Américo no teme a Guevara, ni a Ismael

< FGCV en el Día Internacional de la Mujer

<Llevar agua a colonias es llevar salud

1.- En Cd. Madero se le ven pocas probabilidades a Julio César Barrientos, candidato del PRI a la alcaldía, de poder sacar adelante la elección. La culpa no será del candidato al que apenas acaban de invitar en una situación de emergencia en virtud de que el empresario Roberto Razo renunciara inesperadamente.

Tras ese suceso se tejen infinidad de historias en la urbe cañera que intentan encontrar explicación al súbito adiós de Razo, pero la más creíble alentada por personajes cercanos al desertor del proyecto tricolor es que los gastos de campaña que estarían a su cargo no se compensaban porque no le dejaron meter mano en la integración de la planilla de ediles, ni en la propuesta de funcionarios administrativos.

La ambición caciquil de Esdras Romero Vega, su afán de poder y de seguir sustrayendo recursos del Ayuntamiento y de la Sección 1 del STPRM son temas del dominio público en Madero, así como su perseverancia para instalar a su hija en este caso en la 1ª regiduría. Usted recordará que en las pasadas elecciones quiso convertirla en candidata, pero voces superiores no lo permitieron.

En las charlas de café adjudican el origen de la renuncia del empresario Razo a la candidatura del PRI, a la ambición desmedida del actual diputado federal, ex alcalde y ex diputado local, quien lo cercó, dado que no le dejaron poner a ninguno de los suyos en los puestos claves como son Secretaría de Finanzas, Obras Públicas, Dirección del DIF (que viene a ser un gobierno alterno), mucho menos regidores (la primera posición para la hija de Esdras) y síndicos, lugares todos ellos reservados para las gentes de confianza del cacique de la Sección 1.

En pocas palabras Romero Vega sería el poder tras el trono, obviamente que esto no cambió con el nuevo candidato Barrientos. Pero no hubo otro valiente, que bien pudo ser Mario Neri, porque además de que se vale la reelección es de todas las confianzas de Esdras, también se mencionó a la diputada federal Montserrat Arcos Velázquez y a Karen Patricia Romero, hija de ya se imaginará Usted quien.

Las malas lenguas dicen que esta vez los petroleros se replegarán ante la ola azul, debido a ciertos arreglos que tienen que ver con las cuentas públicas, ya justificadas en un 95 por ciento.

La realidad es que son comicios muy difíciles y el de Madero no es excepción. Tradicionalmente las votaciones en ese municipio son responsabilidad de los petroleros, obviamente a favor del PRI. El comité Ejecutivo Nacional Tricolor cree ciegamente en el poder de ese gremio sindical, parecen olvidar los despidos masivos y el desmantelamiento que ha venido sufriendo desde hace años la Refinería Madero, lo cual pega en la economía familiar de círculos que antes sobrevivían de esa fuente de trabajo.

La derrota de 2016 fue el principio del fin del poder caciquil de Esdras Romero Vega que no ha sido precisamente el defensor de los trabajadores de PEMEX, cuyos hijos han tenido que emigrar a otros estados en busca de oportunidades porque la Refinería no da para más y los pocos espacios disponibles son puestos en remate a cambio de sumas escandalosas, por lo menos circulan en las redes acusaciones precisas sobre estas transacciones y son denunciados porque no fueron cumplidos los tratos por los que cobraron el “favor”.

2.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo agenda en Nuevo Laredo, uno de los eventos consistió en la Feria del Empleo para la Mujer, tuvo a su cargo la inauguración y en ese marco se congratuló de que su gobierno pueda impulsar estas oportunidades que facilitan a las mujeres su acceso a un empleo digno.

El mandatario estatal se dio tiempo para saludar de mano a las mujeres ahí reunidas, a las que manifestó que su gobierno está empeñado en apoyar toda clase de acciones que contribuyan al empoderamiento de la mujer. También les dijo que el trabajo digno y remunerado permite a cada una de ellas apoyar a su familia.

Otro evento del gobernador en ese punto fronterizo fue la reunión con el Grupo de Coordinación Tamaulipas, que esta vez sesionó en ese municipio fronterizo, donde se analizaron las acciones de seguridad, específicas para Nuevo Laredo, así como las de Tamaulipas.

3.- Al parecer todavía no tienen muy clara la película sobre los procedimientos a seguir por los alcaldes que van tras su reelección. En Matamoros Chuchín de la Garza Díaz del Guante pidió 8 días de licencia; en Tampico Magdalena Peraza Guerra anunció que pediría licencia, pero sigue frente a los reflectores y en Victoria Oscar Almaraz Smer no está físicamente en el escenario pero las acciones de su administración siguen viento en popa y así debiera de ser en todos los casos.

Pero mientras son peras o manzanas y se desentraña las cuestiones legales, este jueves fue puesto en marcha los trabajos de introducción de drenaje en la Colonia Bethel, los cuales se extenderán a lo largo de un kilómetro, se trata de una tubería de PVC de 8 pulgadas, que incluye descargas domiciliarias que beneficiarán a mil 500 victorenses.

El Ayuntamiento destinó para esta obra un millón 620 mil pesos y forma parte de un programa destinado a beneficiar a aproximadamente 4 mil habitantes, estamos hablando de 3 mil metros lineales.

Las obras de drenaje de cualquier punto de la ciudad, son acciones de saneamiento, que tienen que ver con la salud, no sólo de ese sector sino de un amplio radio de influencia. Por algo Estados Unidos ha financiado en diferentes ocasiones obras similares para la franja fronteriza, porque la vecindad puede traer enfermedades y cuando se está en condiciones insalubres se crean las oportunidades de trasmisión de infinidad de problemas. De ahí la importancia de llevar los servicios a la mayor parte de la población.

4.- Los candidatos a senadores por MORENA, Américo Villarreal Anaya y Guadalupe Covarrubias Cervantes sostuvieron este jueves por la tarde una charla con un pool de prensa, dejando en claro que su designación fue producto de resultados muy precisos de una encuesta, señalaron que su partido va en franco avance en Tamaulipas, donde ya suman 51 mil afiliados y que sus adversarios del PRI y PAN (Alejandro Guevara Cobos e Ismael García Cabeza de Vaca) no tienen ninguna ventaja adicional por provenir de círculos del poder, dado que “el poder lo tiene la gente, ella decidirá con su voto, quien va a ser el triunfador”.

Esta respuesta se originó ante la pregunta de un colega, quien puntualizó que Guevara Cobos de muchas formas, ha dejado testimonios de su cercanía con el Presidente Peña con quien se toma selfies que sube a las redes, mientras que Ismael es hermano del gobernador, ambos pertenecen a círculos de poder.

Así a grandes rasgos le podemos decir que los abanderados del partido de López Obrador manifestaron sentirse muy seguros de lograr concientizar a los tamaulipecos para que voten por ellos y hacerlos comprender sobre el poder de su voto.

Incluso la maestra Covarrubias no le amedrenta medir fuerzas nuevamente con María Elena Figueroa Smith con quien ya compitió en el 8º Distrito en 2015, ocasión en que obtuvo poco más de 7 mil sufragios, mientras que la albiceleste prácticamente quintuplicó el número de votos, aunque ninguna de ellas ganó en esa ocasión.

Acompañaron a la fórmula de MORENA para el Senado, el presidente del Consejo Estatal del partido, José Antonio Leal Doria; Juan Guillermo Nolazco Aoyama, Secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Estatal; Cristóbal Montiel y Fernando Pérez Chapa, respectivamente hijo y colaborador de Don Manuel Montiel.