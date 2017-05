EMPRENDEDORES POLÍTICOS

POR: Humberto Zúñiga López.

COMIERON PEYOTE OCHOA REZA Y ANAYA CORTÉS.

-AMBOS DIRIGENTES NACIONALES PARTIDISTAS SE DAN HASTA CON LA CUBETA EN LA ELECCIÓN DE NAYARIT.

-ASEGURAN MEDIOS LOCALES NAYARITAS QUE MANUEL COTA ESTÁ PELEADO CON EL GOBERNADOR PRIÍSTA ROBERTO SANDOVAL.

Quizás tenga razón ENRIQUE OCHOA REZA en señalar las relaciones peligrosas de los candidatos panistas con el exfiscal de NAYARIT, EDGAR VEYTIA, detenido en ESTADOS UNIDOS por narcotráfico.

Quizás.

Pero el dirigente panista, RICARDO ANAYA CORTÉS, no se quedó callado y acusó también de posibles vínculos de los candidatos del PRI con quien fue fiscal general detenido en ESTADOS UNIDOS.

Parece que comieron peyote ambos dirigentes, ese alucinógeno que consumen los huicholes nayaritas en un ritual donde se ofrece la sangre del venado, cazado previamente, para protegerse de los peligros.

NAYARIT tiene elecciones este 4 de junio cuando los 806 mil 426 personas elijan al nuevo gobernador que sustituya al actual, ROBERTO SANDOVAL (el padrón total es de 817 mil 398 nayaritas); elegirán también a los integrantes del CONGRESO DEL ESTADO -18 diputados de mayoría relativa y 12 de representación proporcional-, 20 presidentes municipales y 197 regidurías, de las cuales 138 son de mayoría relativa y 59 de representación proporcional.

NAYARIT se ubica como la cuarta entidad en cuanto a número de votantes en esta próxima elección. No rebasa ni el millón, mientras el ESTADO DE MÉXICO es la entidad con el mayor número: casi 11 millones 200 mil ciudadanos. También hay elecciones en VERACRUZ aunque solo de alcaldes y en COAHUILA participan casi 2 millones y medio de electores.

Pero aquí lo importante de la elección nayarita es no perder la gubernatura.

Y es que en NAYARIT participan como contendientes, la coalición NAYARIT ES DE TODOS, integrada por el PRI, VERDE ECOLOGISTA y NUEVA ALIANZA, cuyo candidato es MANUEL COTA JIMÉNEZ.

La coalición JUNTOS POR TI, integrada por el PAN, PRD, PT y PARTIDO SOCIALISTA, con su candidato ANTONIO ECHEVARRÍA DOMÍNGUEZ.

Ellos son quienes encabezan las encuestas ganadoras, aunque los medios locales de esa entidad destacan que la coalición encabezada por el PRI va perdiendo fuerza por el distanciamiento de COTA con el gobernador SANDOVAL.

No figuran mucho MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO por MORENA ni RAÚL JOSÉ MEJÍA GONZÁLEZ, de MOVIMIENTO CIUDADANO.

Las acusaciones no son nuevas. Desde el pasado 10 de abril los dirigentes panista y priísta se enfrentaron con dimes y diretes, pero este viernes ambos dirigentes estuvieron en NAYARIT, ante la proximidad del cierre de campaña el próximo 31 de mayo.

Ambos le piden a los nayaritas no dejarse engañar; no dejar pasar por alto los desvíos de recursos públicos para favorecer al PRI, según el dirigente albiazul.

El representante tricolor por su parte dijo que es el candidato panista al gobierno de NAYARIT, ANTONIO ECHEVARRÍA, a quien se le tiene que investigar por su apoyo al exfiscal.

OCHOA REZA estuvo en TEPIC en un evento denominado ‘LA CAUSA NOS UNE’, en apoyo a su candidato MANUEL COTA JIMÉNEZ, exdirigente nacional de la CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA.

Ahí le reprochó a ANAYA CORTÉS que visitara tan seguido la entidad porque “generalmente anda en ATLANTA y cuando viene, lo hace para mentirle a los nayaritas”.

ANAYA CORTÉS anunció ahí también que denunciará penalmente al gobernador de NAYARIT por convertirse en ‘coordinador de campaña’ de MANUEL COTA.

“Son actos absolutamente inmorales: el uso de recursos públicos, de programas sociales, en beneficio de la campaña del PRI”, dijo textualmente.

Mal por OCHOA REZA, porque los tamaulipecos y muchos otros mexicanos de entidades diversas le echarán en cara que ni siquiera se ha dignado a asomar la nariz por su tierra y sí se ha hecho el aparecido por los estados donde hay elecciones. Muy mal por él y su partido.

Mal también por ANAYA CORTÉS, quien tiene a su familia en esa ciudad estadounidense, porque no confía en la educación de MÉXICO, así que no puede criticar tampoco lo que el gobierno federal hace no sólo en esta materia, sino en todo lo relacionado con el nacionalismo.

El caso es que ambos personajes se están dando hasta con la cubeta, pero ninguno da muestra de madurez, la cual escasea en estos tiempos cuando los ciudadanos lo menos que quieren es que les refresquen la memoria con este tipo de descalificaciones, porque aunque sean ciertas estas aseveraciones, lo que más quieren es que les digan cómo resolver la problemática del empleo, la seguridad, el desarrollo social, entre otros rubros.

No hay encuesta creíble. Esperemos hasta el 4 de junio.