“COMO VIL MARIONETA” MANEJAN AL DELEGADO DEL ISSSTE…!

LO QUE ME PARECE “raya en la vergüenza” es que el Sindicato Estatal del ISSSTE, “esté manejando a su antojo y como “VIL MARIONETA” al delegado de la Institución Médica de Tamaulipas DR. JAUN GUILLERMO MANZUR ARZOLA, porque éste sujeto de baja caterva moral, lejos de hacer uso del criterio y los actos de justicia entre sindicato y dependencia, toma decisiones con marcada ligereza, cuya postura ha venido generando una muy marcada inconformidad e indignación, entre el personal médico y administrativo.

POR TAL MOTIVO, sería congruente que La Dirección Nacional del ISSSTE, VEA HACIA Tamaulipas, para que primero que nada, se percate que, como Delegado Estatal de esta Institución Médica, “tiene a un recomendado del ex gobernador detenido en ciudad Victoria EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, porque éste ex mandatario, sujeto a proceso y extradición a Estados Unidos, fue quien instaló en esa dependencia médica a JUAN GUILLERMO MANZUR, quien en lugar de valorar a quienes realmente trabajan por el bien de esa institución hospitalaria, obra por atender los mezquinos intereses del Sindicato que dirige un tal JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien es manejado “como vil títere” por el Delegado suplente LAURENCIO ÁLVAREZ.

LO ANTERIOR, quedó demostrado desde el pasado lunes 6 de febrero, cuando un reducido grupito de médicos sindicalizados, por su interés de apropiarse o agenciarse la dirección del ISSSTE de Río Bravo, Tamaulipas, “obraron por inventarle actos de corrupción y abuso de autoridad”, al director de esa clínica Dr. JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA, a quien MANZUR ARZOLA, sin percatase cual es el fondo y origen del problema, con endemoniada ligereza, decidió “cesarlo o darlo de baja” por las infundadas imputaciones contra el Dr. Sánchez García, de quien, según estadísticas de trabajo y servicio a nivel nacional, este funcionario médico, ha mantenido decorosamente a esta Institución Hospitalaria de Rio Bravo entre las mejores diez de todo México. Esto gracias a la eficiencia y calidad de los servicios que, en la misma, se prestan a la población derecho habiente.

SIN EMBARGO, “al recomendado del Geño Hernández”, Dr. Juan Guillermo Manzur Arzola, parece no interesarle el trabajo fecundo y creador que se instrumenta con eficacia en Instituciones médicas, como a la que hoy hago referencia en este espacio, tema que, en mi punto de vista “no debe ser pasado por alto o dejado a la deriva” por la Dirección General del ISSSTE en México, con la finalidad de que, funcionarios irresponsables, con etiquetas de “presuntos delincuentes” como MANZUR ARZOLA, involucrado con HERNÁNDEZ FLORES, no le hagan daño, no solo a quienes se esmeran por trabajar y servir a los pacientes de la burocracia, sino además que, esta clase de individuos como el Delegado Manzur, “NO MANCHEN LA BUENA IMAGEN DE LA CLÍNICA DEL ISSSTE” en toda la geografía nacional y especialmente en Tamaulipas, como es el caso que hoy nos ocupa.

ES IMPORTANTE señalar que, el Dr. José Francisco Sánchez García, ha venido recibiendo todo el apoyo de la mayoría del personal médico, enfermas y administrativos del mismo sindicato del ISSSTE en Río Bravo, por no estar de acuerdo con lo que, consideran “FUE UN ACTO DE INJUSTICIA” el que se a cometido en su contra”, por cuya cuestión, aseguraron que por este aberrante proceder del Dr. Juan Guillermo Manzur Arzola, habrán de hacerlo llegar a la ciudad de México, para que, “SE SIENTE UN PRECEDENTE DE INJUSTICIA” Y Atropellos consumados por el arbitrario y abusivo delgado Manzur, hacia el personal que se dedica a trabajar en bien de la referida Institución Hospitalaria, personal que en un marco de Justicia, solicitará a la Dirección General del ISSSTE en México, para que abra la investigación y se reinstale en la Dirección de la Clínica ISSSTE de Rio Bravo al Dr. Sánchez García, quien por su parte, en plan prudente y de respeto, “se ha mantenido callado”.

ES NECESARIO subrayar que, el Dr. José Francisco Sánchez García, a quien ya han afectado con la serie de injurias, cuenta con una amplia experiencia, respaldada por 9 años de antigüedad, en cuyo tiempo ha ocupado el puesto de coordinador de Servicios Auxiliares de diagnóstico y telemedicina, además de 4 años como Sub director médico, logrando específicamente posicionar a la clínica del ISSSTE de Río Bravo en el Noveno Lugar en cuanto a atención en el servicio médico de urgencias y ser además el autor de cuatro jornadas médicas y de enfermerías del ISSSTE en este municipio, objetivos logrados en los cuatro años consecutivos que tiene como director de la Institución médica, logrando entre otras cosas de importancia, tener a esta clínica como de la que menos quejas se han recibido en la Delegación Estatal, por parte de trabajadores y derechohabientes.

PARA FINALIZAR, HAY QUE RECALCAR que, penosamente Juan Guillermo Manzur Arzola, lejos de apretarse bien el cinturón de sus pantalones”, cual vil cobarde y obediente cordero, viene atendiendo los intereses, no de LALO HERNÁNDEZ, si no de LAURENCIO ÁLVAREZ, quién es el que maneja a su antojo al sindicato, como lo aducen gentes cercanas a este insensato sujeto, que SE DEDICA A PROTEGER A FALTISTAS E IRRESPONSABLES MÉDICOS como al delegado sindical en Río Bravo Dr. DOLORES HERNANDO VERGARA y al Dr. RAMIRO SALAZAR OLAÑETA, quien por su parte, busca afanosamente la Dirección Local de la clínica del ISSSTE y es por esta razón que, ya se le han venido poniendo “piedritas en el camino” al destacado director de la Clínica ISSSTE Dr. JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA.

