EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Compló’ en Tampico

Aves de mal agüero como PALOMA GUILLÉN VICENTE y SERGIO GUAJARDO MALDONADO, están azuzando a MAGDALENA PERAZA para que encabece una nueva aventura electoral por su reelección, sin atender un balance objetivo de la nueva realidad política del PRI en el puerto, que exhibe en números rojos un déficit ante el éxodo masivo de cuadros importantes.

2 de ellos, entre los más significativos que han abandonado el PRI y llevan tras de sí a sus fans, son, sin ir más lejos, los ex diputados OLGA SOSA RUIZ y EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, dos de los ‘cuadros’ que dieron brillo y votos al Partido Revolucionario Institucional.

‘Lalo’ se fue del PRI silbando alegremente ‘El Jibarito’, mientras OLGA SOSA, muy a su costumbre, hizo una polvareda antes de abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Los 2 esgrimieron argumentos similares: falta de oportunidades en el PRI.

‘Lalo’ HERNÁNDEZ buscó en buena lid la candidatura a la presidencia municipal el 2016, pero los egidistas [encabezados por TOÑO MARTÍNEZ TORRES], se la sacaron del bolsillo para obsequiársela graciosamente a PERAZA.

Hoy, en la angustiosa zozobra que le provoca al PRI irse a pique, está invocando a Dios y al diablo para evitar la catástrofe.

Quienes estuvieron cerca del núcleo de las decisiones tricolores, como es el caso de la ex diputada OLGA SOSA RUIZ -ella misma lo dice-, sostienen que nadie en el pasado hizo algo para evitar la hecatombe del 2016, cuando el PRI egidista perdió todo: la Gubernatura, la mayoría en el Congreso local y 25 de las 43 alcaldías.

Por eso hoy el PRI está revisando las listas de su historia reciente, para ‘rescatar’ cuadros que peleen en las urnas las glorias pasadas del otrora Revolucionario Institucional.

Por eso sacaron en Reynosa al ex alcalde SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN y por eso hoy tratan de persuadir a MAGDALENA de que se lance otra vez al ruedo.

Pero, ¿cómo lograrlo con un PRI desmantelado por el propio Grupo en el poder?

Dura tarea le espera a PALOMA GUILLÉN operar para la reelección de MAGDALENA, cuando ambas pecaron de ingratitud al desatar un linchamiento mediático contra el liderazgo político del ex alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS, cuando meses atrás acudían puntualmente cada viernes a la residencia de GUSTAVO, para pedir limosna para la campaña y solicitar la suma del equipo municipal a las tareas electorales a favor de MAGDALENA y/o PALOMA.

¿Acaso PALOMA y MAGDALENA olvidaron que GUSTAVO TORRES se ‘fletó’ en sus campañas para sacarlas adelante?

En este contexto, habría que preguntarle al ex presidente del Comité municipal del PRI, SERGIO VILLARREAL BRICTSON, ¿qué experiencia le dejó haber llevado a MAGDA al poder municipal, y qué dio ella en reciprocidad a los ‘cuadros’ del PRI tampiqueño que se esforzaron para operar en territorio su campaña?

Que lo digan ellos, para que luego no argumenten que son los periodistas los que publicamos inexactitudes.

Así, volviendo al origen: ¿qué le espera a MAGDALENA en su proyecto de reelección, si ‘LALO’ HERNÁNDEZ CHAVARRÍA se llevó sus fans al PAN -porque sus fans son sus fans; no son del PRI, porque el PRI no los cultivó: es LALO quien se ha preocupado por ellos, no el partido-.

O ¿qué le espera a la profesora sin el activismo de OLGA SOSA RUIZ en el PRI, quien se fue al partido de ABDÍES PINEDA en busca de nuevas oportunidades?

El PRI debería hacer bien sus cuentas antes de decidir el escenario tampiqueño del 2018, porque si bien la maestra tiene su peso específico en las colonias populares -porque lo tiene, no debe negársele-, el ‘voto duro’ de la maestra es insuficiente para ganar una elección.

Es decir, el 2016 la alianza PRI-PVEM-PANAL que postuló a la maestra, tuvo que esforzarse denodadamente para sumar al proyecto a personajes dolidos por la reiterada traición de MAGDALENA [y aquí hablamos de ÁLVARO GARZA CANTÚ y FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ], de tal manera que, a juicio de los ex líderes del priismo que operaron las campañas de MAGDALENA y PALOMA, en los 2 casos se requirió un enorme esfuerzo de cirugía partidista para sumar a los inconformes al proyecto PERAZA.

Pero, el resultado final fue siempre el mismo: más tardó PERAZA en rendir protesta como presidente municipal, que en desatar el linchamiento mediático contra su antecesor, GUSTAVO TORRES SALINAS, a quien le echó encima a la prensa ¡al término De-Su-2ª-Sesión-De-Cabildo!

Luego, entregó la cabeza de GUSTAVO en charola de plata a la Auditoría Superior del Estado, y la Procuraduría, para que hicieran con él lo que quisieran.

Esa conducta política atípica ‘descuartizó’ -y me parece que este adjetivo es el más correcto- al PRI, pues todavía la profesora se dio el gusto de excluir de su equipo de gobierno al priismo que dio la cara en territorio para sacar adelante su candidatura.

Por eso se alejó SERGIO VILLARREAL BRICTSON del activismo político, y solo reapareció al escenario cuando su madrina, PALOMA GUILLÉN, le consiguió la Delegación federal de SEDATU.

Y más recientemente, se le ubicó como candidato a diputado federal plurinominal del PRI, para las elecciones del 2018, cuando SERGIO debió ser nominado para la diputación de mayoría relativa, pues su presencia sigue fresca en la memoria colectiva del puerto jaibo.

Así las cosas: ¿con qué cara saldría la alcaldesa tampiqueña a pedir el voto del priismo, cuando el priismo tampiqueño le tiene bien tomada la medida?

De otro lado, deje decirle que pese a las leyendas urbanas y los mitos populares que hablan de una novelesca maldición anti-árabe, Es-Un-Hecho que el Secretario de Administración, JESÚS ‘Chucho’ NADER, se convertirá a partir del 1º de octubre en el Presidente Municipal Constitucional del Puerto de Tampico, abriendo así una página luminosa que contará con todo el respaldo de los bloques económicos, que hoy por hoy se han mantenido al margen por la falta de incentivos municipales a la inversión.

Viejos clanes empresariales de grandes vuelos, ya expresaron su apuesta por ‘Chucho’ NADER, pues su visión de grande alcance y el apoyo del Estado, le permitirán a la Administración de ‘Chucho’ trazar planes a 20, 30 y hasta 50 años, con proyectos ejecutivos que tendrán mucho qué ver con el Tampico del Siglo XXI, fuera de la chabacanería pueblerina que le imprime la maestra a su gestión.

Por cierto, amigos de Tampico nos reportan que el muy apreciado y laureado médico neolaredense GUILLERMO GARCÍA AGUIRRE, ex Director de Servicios Médicos en la Administración del ex alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS, convalece en el Puerto víctima de enfermedad que lo mantiene postrado.

GARCÍA AGUIRRE, miembro de una familia destacada de académicos y profesionistas brillantes, goza de la amistad y el aprecio de sus colegas de profesión, pero además de miembros prominentes de la política y la Academia, por lo que la noticia de su padecimiento cimbró fuerte a su enorme caudal de amigos.

Desde este espacio le refrendamos nuestra fraternal amistad y lo convocamos a que asuma los malestares de la edad con pundonor y valentía, porque todavía hay mucho por hacer.

¡Ánimo, amigo!

En Reynosa, entre tanto, habrá que ver cómo asumirá la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, su inclusión en la lista de candidatos del PAN a diputados federales plurinominales, cuando su trabajo político y de posicionamiento da para más.

Quizá haya instancias partidistas que le permitan a MAKI replantear su proyecto, aunque si acepta ir a la Cámara baja del Congreso de la Unión…

La decisión azul provocará suspicacias en el ánimo ciudadano, pero No-Hay-Que-Olvidar que en el Tercer-Piso El Jefe es un hombre que posee ojos y oídos en los sitios más recónditos de la geografía tamaulipeca, de modo que Nada-Escapará al escrutinio del Huésped-Principal-Del-Palacio.

Así que truchas.

Lo que nos recuerda que otro líder azul que aparece en la lista de candidatos a diputados federales plurinominales, es el Jefe de la Representación Norte del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el ex líder estatal del PAN, FRANCISCO GARZA DE COSS, quien si corre con suerte, se reintegrará a Ligas Mayores al escalar una curul en la LXIV legislatura federal.

Lo cual le vendría bien.

¡Ah!, el reynosense ERNESTO ‘Neto’ ROBINSON TERÁN ya aparece oficialmente en la lista de candidatos del PAN a diputado federal por el II distrito, con lo cual le dará una “arrastrada” en las urnas a su adversario del PRI, GUSTAVO RICO DE SARO.

La lista del PAN contiene también el nombre de VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, como candidato a diputado federal por el VI distrito, con cabecera en Mante, como se lo habíamos anticipado aquí; MARÍA DEL CARMEN PÉREZ, va por el III distrito, con cabecera en Río bravo, posición que desairó ROXANA LÓPEZ, por el peligro que implica la composición geográfica de ese distrito, que abarca los municipios de Río bravo, San Fernando, Valle Hermoso, Cruillas, Méndez y Burgos, plagados de malosos; por Nuevo Laredo, también se lo anticipamos, va el ex diputado local SALVADOR ROSAS, haciendo fórmula con ENRIQUE RIVAS, como candidato a la reelección;

Vuelvo a Reynosa para compartirle que los datos que publicó Consultora Aries respecto al posicionamiento de los tres aspirantes de MORENA a la candidatura para presidente municipal, reactivó a los seguidores de su ‘gallo’, RIGO GARZA FAZ, quien se prepara para acompañar este domingo en Nuevo Laredo al candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien pisará los dominios de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

En la Clase Política neolaredense hay expectación y morbo por ver quién o quiénes aparecerán en el templete de AMLO, habida cuenta de que el ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS está al principio de la lista.

Y no, quítese de la cabeza la idea de que CARLOS CANTUROSAS se volteará hacia MORENA.

Eso nunca lo verán sus ojos.

… Al menos por ahora.

Por asociación temática, le comparto que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el Proyecto de Dictamen que señala que siete aspirantes cumplen el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a una senaduría en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el cual será discutido en la próxima sesión del Consejo General.

En sesión privada, se informó que como resultado de la verificación, siete aspirantes a una candidatura independiente a una senaduría cumplen con lo dispuesto en el artículo 371, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tener cuando menos el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la Lista Nominal de electores de la entidad federativa correspondiente y cumplir con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de los distritos electorales.

Los aspirantes aprobados son LORENZO RICARDO GARCÍA DE LEÓN CORIA, de Baja California; PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA, de Chiapas; SOLEDAD ROMERO ESPINAL, de Guerrero; JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, de Jalisco; RAÚL GTONZÁLEZ RODRÍGUEZ, de Nuevo León; MANUEL JESÚS CLOUTHIER, de Sinaloa y OBED JAVIER PÉREZ CRUZ, de TLAXZCALA.

En principio, dichos ciudadanos podrán presentar su solicitud de registro para candidatura independiente a una senaduría entre el 11 y el 18 de marzo de 2018, ante la presidencia del Consejo Local respectivo, siempre y cuando hayan cumplido sus obligaciones en materia de fiscalización y de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

A propósito de Matamoros, EL ALCALDE Jesús de la garza díaz del guante, AFIRMÓ QUE EL PROYECTO 2030 Sustentable Sostenible, es una grfan oportunidad para poder atraer recursos con el fin de cumplir los 17 objetivos que están planteados dentro del proyecto.

El alcalde de Matamoros aseguró que durante el 2016 no se cumplieron la totalidad de los objetivos, sin embargo, e+n el caso de esta ciudad fronteriza se logró avanzar considerablemente en el combate al hambre.

“Es un programa muy importante donde el 2016 se dieron pasos importantes aunque insuficientes; en el caso de Matamoros se logró combatir el hambre y eso dio la pauta para que esta ciudad reciba más de un millón de pesos adicionales cada mes, indicó.

El alcalde explicó que esto se lo reconoce el Gobierno Federal por medio del FISMUN, el cual llega de forma puntual el recurso donde se siguen combatiendo el hambre con recursos federales.

A propósito, con la entrega de aparatos funcionales para personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, microcréditos para emprendedores, becas para estudiantes, equipamiento para desayunadores del programa Desayuna Bien, bicicletas del programa Ayúdame a Llegar para estudiantes que tienen que caminar largas distancias para llegar a su plantel educativo, entre otros apoyos, se llevó a cabo la brigada asistencial del Sistema DIF Tamaulipas Un Gobierno Cerca de Ti.

En lo que va de la administración estatal se han realizado 53 brigadas con la participación de 19 Dependencias estatales, otorgando más de 400 mil servicios a tamaulipecos de los 43 municipios de la entidad.

En esta jornada asistencial que promueve la titular del DIF Estatal MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, se reúnen las diferentes Secretarias del Gobierno del Estado que dirige FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acercando decenas de servicios gratuitos para las familias tamaulipecas.

“La señora MARIANA nos ha pedido no solamente trabajar con jóvenes y niños, sino también fortalecer la economía familiar, por eso traemos acciones de las diferentes Secretarias del Gobierno del Estado, porque el Gobernador del Estado y la titular del DIF Tamaulipas están convencidos que es esencial que el Gobierno esté en las calles, en las colonias, en los ejidos, en las localidades y que los servidores públicos estemos aquí, cerca de ustedes, atendiendo necesidades, entregando apoyos y becas, revisando su salud, agilizando trámites, dando asesorías”, dijo OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, Directora General del DIF Estatal.

REYNOSA, CAPITAL CULTURAL

De otro lado, deje decirle que el Gobierno Municipal de Reynosa, ciudad convertida en la Capital Cultural de Tamaulipas -gracias al trabajo del Lic. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ y el apoyo de la Alcaldesa MAKI ORTIZ-, invitó a toda la población a disfrutar las tardes del programa de Acción Cultural, que presenta espectáculos de Arte y Cultura con clasificación familiar en distintos escenarios de la ciudad, para promover la convivencia y el sano esparcimiento.

La película de “Tarzán”, será presentada el próximo viernes 23 edn el auditorio del edificio del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, a un costado de la plaza Treviño Zapata, de la colonia Longoria, con entrada gratuita para toda la familia.

Jerarquía Norteña, un talentoso grupo local, amenizará el ambiente de la colonia Benito Juárez, el sábado 24, en la plaza 21 de Marzo a las 5:00 de la tarde, donde el Gobierno municipal espera la asistencia de las familis reynosenses.

Esta intensa promoción cultural, alentada bajo la dirección del titular del IRCA, Lic. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, está propiciando que los ojos de la Capital del Estado volteen hacia esta ciudad fronteriza, pues de aquí puede salir el talento para dirigir el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que requiere un artista con los pies bien puestos sobre el terreno cultural de los tamaulipecos.

¡Y a juicio de muchos, ese es el Lic. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ!

En Nuevo Laredo, entre tanto, un total de 200 personas, entre niños y adultos fueron beneficiadas con la entrega de auxiliares auditivos por parte del gobierno municipal, Sistema DIF y la empresa StarkeyLaboratories, a través del programa ‘Escuchar para aprender’.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS dijo que este beneficio se deriva de las necesidades escuchadas en las distintas colonias, donde vecinos y menores de edad presentan problema auditivo, y en muchas de las veces no tienen recursos para hacerle frente a esta situación, por lo que gobierno y sociedad se han unido en este esfuerzo para entregar 200 auxiliares auditivos perfectamente calibrados y adaptados a cada uno los paciente.

“Esta es una Fundación internacional que se dedica a ayudar a distintos países, nosotros compramos una cantidad y ellos aportaron otra, estamos hablando de más de 500 mil pesos. Vienen, capacitan, instalan y nos ayudan a entregar a personas beneficiadas, parece muy fácil el tema de los aparatos auditivos pero tiene un sistema especial”, comentó el alcalde.

ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal y MIGUEL CAMPOMANES, representante de la empresa Starkey, también estuvieron presentes en la entrega de estos beneficios.

Posteriormente, el alcalde y la presidenta del DIF hicieron entrega de un aparato auditivo a AMÉRICA CRUZ LARA y dos diademas auditivas a la niña OLIVIA MORENO JURADO y al niño GUSTAVO EMANUEL NARVAEZ, las cuales transmiten la frecuencia del sonido a través del hueso.

Mientras que en San Fernando y porque la prioridad del Gobierno de Tamaulipas es el bienestar de las y los tamaulipecos, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de la Secretaría de Bienestar Social que titula GERARDO PEÑA FLORES, hizo entrega de diversos a apoyos a familias en este municipio.

En el evento, celebrado en el Centro Cívico San Fernando se repartieron apoyos sociales, tales como refrigeradores, computadoras portátiles, estufas, máquinas de coser, materiales para construcción, mesas, sillas, entre otras cosas.

“A través del Expediente Social Único pudimos conocer las necesidades de todas y cada una de las familias de Tamaulipas y poder identificar las cosas que requerían para tener bienestar”, dijo el titular de la SeBien.

Afirmó, que tan solo en San Fernando, a la fecha se han entregado más de 6 mil apoyos de diferente índole, beneficiando a igual número de familias.

Estos beneficios fueron entregados por el Jefe del Ejecutivo Estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por el secretario de la SEBIEN y por el alcalde del municipio, JOSÉ RIOS SILVA.

A propósito de San Fernando, la precandidatura tricolor del ex alcalde GABRIEL DE LA GARZA, ‘prendió’ fuerte entre la Clase Política local, de modo que el proyecto de reelección del alcalde PEPE RÍOS -quien está en el ánimo de El Jefe- no será fácil, dado que GABRIEL sembró un proyecto de largo aliento, que sin duda le permitirá llegar al Congreso local en las elecciones del 2019.

… Si gana el 1º de julio la alcaldía.

El apellido DE LA GARZA tiene amplias ramificaciones e influencia política en San Fernando y la región, de modo que si ‘pega’ la participación de GABRIEL este 1º de julio, otros retos y oportunidades aparecerán en su horizonte.

Pero todo está en que maneje bien su precandidatura, sin olvidar que detrás de PEPE RÍOS está toda la fuerza del estado, de suerte que no estará fácil su participación en la que viene.

Sobre todo si vemos que su hermano MARIO ALBERTO no dejó muy buena hulla a su paso por el Ayuntamiento, pues se caracterizó por la exclusión y la arrogancia.

Contra todo eso tendría que luchar GABRIEL, si el PRI lo postula en San Fernando por la presidencia municipal.

Como parece que así será.

Aquí un paréntesis para compartirle que al ser el Congreso del Estado, impulsor en la defensa de los derechos de la mujer, legisladores de las diferentes fuerzas políticas, dictaminaron procedente una Iniciativa que busca exhortar a los 43 Ayuntamientos, para la creación y fortalecimiento de las Instancias Municipales de la Mujer, asunto que será turnado al Pleno para su aprobación o rechazo.

En la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el Diputado MARIO ANTONIO TAPIA FERNÁNDEZ, se votó a favor la propuesta de la legisladora GUADALUPE BIASI SERRANO, que tiene como fin fortalecer dichas instancias, partiendo del reconocimiento legal de que son mediadoras para que los gobiernos municipales cumplan y realicen acciones para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

La Diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, destacó que en Tamaulipas, a través de los años, dichas acciones se han materializado, mismas que han sido promovidas por el Poder Legislativo, en aras de atender los derechos de la mujer

Por último, con la finalidad de extender a la sociedad el quehacer cultural y las actividades formativas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo un Curso sobre Arte y Cultura de la Huasteca Prehispánica, a cargo del Arqueólogo GUSTAVO A. RAMÍREZ CASTILLA.

El curso fue impartido a iniciativa de la Red Mexicana de Arqueología, con un programa de trabajo organizado durante dos días (17 y 18 de febrero) por la Dirección de Difusión Cultural a través del Centro de Educación y Formación Artística Universitario (CEFAU).

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del CEFAU en esta capital, con la participación de estudiantes de Historia y otras disciplinas; de maestros, promotores y gestores culturales, entre otros.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.