Candelero

Compromisos de Meade con el pueblo de México

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

1.- Comida en la mesa.

2.- Techo.

3.- Empleo.

4.- Salud.

5.- Educación.

6.- Justicia.

7.- Respeto a los Derechos Humanos.

8.- Seguridad con el firme combate al narco y a la delincuencia organizada con el Sistema Nacional Anticorrupción y con la Ley de Seguridad Interior que da garantía jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar en apoyo de las Fuerzas Federales y de las estatales y municipales, solamente el tiempo que sea necesario para que se recupere la seguridad y termine la violencia en las Entidades donde su apoyo sea requerido. Arreciará el combate a la corrupción y a la impunidad en las esferas gubernamentales de los tres niveles –Federal, Estatal y Municipal- e inclusive contra de empresarios que sean cómplices de servidores públicos deshonestos.

9.- Habrá más oportunidades en el quehacer político y en el servicio público para mujeres y jóvenes. En esta inclusión también serán tomados en cuenta los 8 millones de personas con discapacidad y

10.- Se mantendrá con firmeza la continuidad en las Reformas Estructurales aprobadas y en marcha con las que el Presidente Peña Nieto ha empezado a transformar a México para llevarlo a que sea una potencia mundial en el curso de los próximos años, pero dejando claro Meade que a instancias del pueblo, no estará negado a cambiar lo que se tenga que cambiar para mejoría de la Nación.

Estos son los principales compromisos que José Antonio Meade Kuribreña contrajo con los mexicanos al ser registrado éste domingo 3 de diciembre, como pre candidato del PRI a la Presidencia de la República y pedir el apoyo, obviamente no solo de los priistas, sino de todos los ciudadanos con derecho a voto, para ganar las próximas elecciones del 2018.

Según tengo entendido, el virtual candidato presidencial del PRI, elaboró personalmente su primer discurso, envuelto en la bandera del tricolor, porque quiso hablarles con el corazón a todos los mexicanos desde la plataforma de su ahora Partido.

Por eso relató que “desde niño, en la mesa familiar, escuchaba conversaciones llenas de ideas y proyectos. Eran las esperanzas de una familia que tenía que trabajar, esforzarse y dar la batalla, día a día”.

Y con marcada emoción Meade continuó: “desde entonces, de mis padres aprendí que lo importante es atreverse, comprometerse por una idea: la responsabilidad de hacerse cargo, con el único propósito de servir para que las cosas mejoren. Hoy llegó ese día, aspiro a servir desde la más alta responsabilidad. Vengo con humildad a pedir su apoyo para trabajar y que logremos juntos con entrega, conocimiento y pasión, que cada familia viva con felicidad y justicia”.

Y tras agradecer el apoyo de todos los Sectores y de las múltiples organizaciones que conforman la poderosa estructura del PRI por todo el país, incluidos Gobernadores, Senadores, Diputados, Alcaldes, etc. etc. resaltó el hecho de que los Coordinadores de los priistas en el Congreso de la Unión, César Camacho en Cámara de Diputados y Emilio Gamboa en el Senado, hicieron posible los cambios que se habían pospuesto por años y que hoy benefician a millones de mexicanos, para enseguida, enfatizar:

“Hoy México tiene un mejor presente y futuro gracias a un liderazgo claro. Reformas que habían esperado por décadas, se concretaron con diálogo y con la voluntad transformadora de las mujeres y hombres del PRI.”

“Este impulso reformista fue posible gracias al talento y la sensibilidad de un gran mexicano, de un arquitecto del cambio quien logró que hoy tengamos 3 millones 300 mil nuevos empleos con seguridad social para nuestras familias; que nuestros hijos tengan un futuro con educación, salud y bienestar”.

“El cambio se dio bajo la conducción de un mexicano con temple y amor a México: el presidente Enrique Peña Nieto”.

Para Meade, México es un país con un pasado brillante, un presente vigoroso y en ruta para afianzar un gran futuro, y para lograrlo, la mejor propuesta es consolidar los cambios, ampliarlos y profundizarlos.

Sacudiendo el espíritu nacionalista, Meade nos exhortó a que unidos podemos y vamos a hacer de México una potencia que permita que todos vivamos mejor. Nos exhortó a contagiarnos de optimismo porque los mexicanos podemos hacer realidad nuestros sueños. Nos dice que México es una nación grande y capaz de sobreponerse a los retos y desafíos. México está por arriba de visiones pequeñas y perdedoras y que para México no hay obstáculos.

Está firme con la idea de que juntos con él, podemos y vamos a transformar al país al acabar de una vez por todas con la idea de que se tiene que reinventar cada seis años. No hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo, no hay que inventarlo todo.

Dice Meade: “Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia; por el conocimiento y no por el enfrentamiento; por la preparación y no por la improvisación. En los programas, no en los caprichos. En las instituciones y en la Ley, no en las profecías. Las “revelaciones” no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo. Creemos en el hambre del servicio, no en el hambre del poder. Estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios. Tenemos que anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la Ley. El que siembra odio, cosecha soledad. He trabajado los últimos 20 años por México. Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Trabajemos juntos, vamos a ganar la Presidencia de la República”.

Cerró su sentido discurso soltando la voz y coreado y aplaudido por los miles de priistas presentes en la explanada del CEN de su partido: ¡Que viva el PRI!…¡Que viva México”.

D.-En una rápida encuesta realizada por reporteros del Grupo Candelero para conocer la opinión de muchos ciudadanos, no solo de militantes priistas, sobre José Antonio Meade después de haber escuchado su discurso, se resume lo siguiente:

“Revela una sensibilidad que motiva a apreciarlo como ser humano”.

“Refleja profundo nacionalismo con la mejor de las intenciones para engrandecer a México y mejorar la vida de los mexicanos”.

“Le faltan tablas como político, pero eso en vez de perjudicarlo, lo beneficia porque no se ve ni se oye falso”.

Coinciden los encuestados, en que eso impulsa a sumarse a la unidad popular que Meade propone para continuar la transformación nacional con las Reformas Estructurales, pues el propósito es, según el Plan de Desarrollo elaborado por el presidente Peña Nieto, que México se convierta en una potencia mundial en el curso de la próxima década.

Y yo digo: Ojalá y así sea…..eso queremos todos….¡cómo no!