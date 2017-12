CORRESPONDENCIA

Compromisos, solo un año: CDV

Por José Luis Castillo

Los compromisos que se adquirieron con algunos de los protagonistas de la política del país, también con los empresarios o adinerados que le apostaron a la campaña del actual gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya se cumplieron, sólo tenían vigencia por un año.

Hay quién sonó “bofo”, desde el inicio de la administración y por ello se ha tenido que prescindir de sus servicios, claro en el mejor de los casos son ellos mismos quienes han presentado su renuncia al cargo que se les confirió y lo hacen para “atender” asuntos personales.

Lo cierto es que es el mismo gobernador del Estado, quién ha sido claro y directo los compromisos son por un año, y ojalá que así sea por la tranquilidad de los tamaulipecos, quienes dieron su voto de confianza y abrieron paso a la alternancia en esta entidad, para ver un cambio en la forma de gobernar, de trabajar y de hacer política.

Al concluir en 2017, hay quién asegura una serie de cambios en la estructura gubernamental, por el efecto propio de la elección venidera y dónde varios de los funcionarios que actualmente se encuentran en la estructura gubernamental, deberán de ir a ganarse el voto y la confianza ciudadana, algo así, como por ser los “mejores” hombres y mujeres para estos casos.

Otros más, deberán abandonar el “barco” cabecista simplemente porque se ha llegado la hora de que así sea o porque no dieron el “ancho”, no supieron cómo y quién hacer para responder a la confianza de los tamaulipecos, aunque hay unos más que no pierden el tiempo y aprovechan al máximo su cargo para agarrar todo lo que se pueda y como se deba.

Agustín de la Huerta Mejía, Director General del CONALEP, es una caso de esos, que por nada ni nada, quiere dejar el cargo que hoy ostenta, aprovecha al máximo su responsabilidad para otorgar “jugosos” contratos de trabajo a amigos y familiares, al fin para eso es el poder.

Desde su llegada anunció acabar con una gran cantidad de aviadores que se detectaron, en el CONALEP y una serie de irregularidades administrativas que según él iba a corregir, lo cual es bueno, lo malo es que la institución va de mal en peor, porque ahora es el mismo Director quien paga 16 mil 410 pesos 90 centavos, por mes a Pantaleón Martínez Cerda, solo por hacer “mandados”.

Ya le comentaré del parentesco y el porqué de este y otro tipo de contratos que la pandilla del CONALEP, ha otorgado en lo que va de la administración, sin que hasta el momento nadie pare su ambición y voracidad para acabar con el presupuesto.

La Diputada federal Monserrat Arcos Velázquez, rindió su informe de actividades el pasado miércoles por la tarde, ahí dio cuenta de todas y cada una de las acciones que desde el Congreso de la Unión ha realizado en bien de México y Tamaulipas.

La asistencia de la clase política y la sociedad en general a este informe de actividades deja constancia de que la legisladora ha trabajado en serio en su encomienda, pero sobre todo que tiene todo para entrarle a lo que venga.

