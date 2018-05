ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Con ánimo y espíritu renovado, AGC ofrece Conferencia.

*.- Elección no se gana con encuestas, y fustiga adversarios.

Con un gran ánimo y espíritu renovado, el candidato del PRI al Senado Mexicano, Alejandro Guevara Cobos; sostuvo en esta Ciudad una Conferencia de Prensa, con representantes de diversos medios de Comunicación Social.

La Conferencia de Prensa, estuvo más fuerte que anteriores en contra de otros adversarios políticos, señaló nombres y adjetivos, al grado que varios periodistas tuvieron “cortar” las transmisiones que en vivo pasaban.

Hablo de disminuir el número de Diputados Federales en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y expresó que los de enfrente andan haciendo encuestas para poderlos sacar, esto (elección) no se gana con encuestas.

Menciono que en los números decoscópicos que tenemos nosotros, por eso nos andan siguiendo, porque en Agenda y en territorio lo marcamos nosotros, en cuanto a temas y las visitas que realizamos a los municipios.

Dio a conocer que ha estado más de 10 veces en Reynosa, Matamoros, 8 en Valle Hermoso y Río Bravo, en Tampico, Altamira y Madero, para poder encauzar el mal gobierno y que como en El Mante, nos prefieren como mejor opción.

En esta ocasión dedico un buen tiempo a los representantes de los medios de Comunicación Social, de los que dijo son portadores de información de lo que de lo que pasa en las diferentes áreas del municipio.

Alejandro Guevara Cobos fue más allá, al decir que para los que están gobernando ahorita, ustedes no son más que los “achichincles” de ellos, tienen que plasmar sus mensajes y recibir su línea.

Hoy por eso cada vez más menos medios de Comunicación, como El Mañana de Nuevo Laredo, El Mañana de Reynosa, y periódicos en el estado, los que cada vez más mencionan los impactos negativos de lo que está pasando.

Comento el caso de los candidatos de enfrente, registrado en Nuevo Laredo, en donde dijo los corrieron a patadas y a golpes, a nosotros no nos han tratado así, por la razón que no generamos nepotismo, ni somos partido en el poder.

Sobre el tema de Nuevo Laredo, hizo un eje y un punto y aparte de los que son c candidatos y pregunto ¿para qué te sirve la seguridad?, cuando tienen enfrente el humor del pueblo porque haz gobernado mal.

También pregunto, de que hubiera pasado si alguno de 20 guaruras que trae Ismael le tira un balazo a una señora o los jóvenes, no tuvieron sensibilidad para afrontar el problema en Nuevo Laredo.

Dijo que hoy es una nueva razón con todos, pero también les decimos que llegando nosotros a gobernar, hasta ustedes como dice Julio y lo decimos nosotros, con la fuerza y experiencia, Merecen Vivir Mejor.

Indicó, ustedes tienen hijos, familia, viven, comen, estudian, y tienen problemas de salud como ahorita lo vivimos, más de 40 minutos para que una ambulancia llegue a recoger a una persona que por un accidente tropieza y cae.

Esto no se lo merece el municipio, ni tampoco Tamaulipas, por eso no tengan dudas, les vamos a ganar y hablo de la visita del presidente nacional del PRI a Victoria y Villa de Casas, a 12 días de recibir la dirigencia.

En el segundo lugar, nuestra candidata es de capacidades diferentes, una mujer echada para adelante fue dirigente juvenil de nosotros en el municipio, deberían de ver el ánimo y la gente que junto y con que lleven uno más a votar y gana la elección.

Alejandro Guevara Cobos, se refirió a la fuerza que tienen para ganar de Nuevo Laredo a Madero, como en Guerrero, Camargo, Mier, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y en Matamoros.

Con muchas posibilidades de ganar en Méndez y en Burgos, muy competido Cruillas y San Fernando, Abasolo, Jiménez mucha fuerza Padilla y Méndez, Tula, Palmillas, Miquihuana y Bustamante, mucha fuerza en Jaumave.

Además en San Carlos, mucha fuerza en Llera a favor de un Independiente en Llera, por ineptitud también en caso de la sociedad en Gómez Farías, una coaptación de la democracia en Xicoténcatl, lo cual nos hace competitivos.

En cuanto a Xicoténcatl, recordó el caso del edificio que fue derrumbado y dijo que no estaba en luego si pertenecía al PRI o no, sino al derecho jurídico, son capaces de violentar a las personas, sus derechos, como a las instituciones.

En el mismo tema, Alejandro Guevara Cobos; expresó que el caso no se llevó ante un juez y aquí no se hace justicia por su propia mano, para eso hubo Independencia, la reforma y para eso hubo revolución.

Los que hoy gobierna, no saben ni cuántos artículos tiene la Constitución, menos conocen el Sistema Penal Acusatorio, procedimientos de la Procuraduría del Estado, dar vista al fuero común o fuero federal.

El candidato del PRI al Senado Mexicano, dijo porque aparte de ineptos, ocurrentes, incongruentes, pillos, que te puedo decir, que el día de mañana comete acción que se les dé la gana y quitar lo que les pertenece.

Al regresar a los municipios visitados, dijo que ve con mucha fuerza ganar, Ocampo, Mante, Antiguo y Nuevo Morelos, muy competitivo González, mucha fuerza para ganar en Aldama, Altamira, Tampico, competido y posibilidades de ganar, Madero.

Señalo que esto que nos hace ver, que cada vez que pasa, tienen más preocupación, a que me refiero, a que cuando te siguen es porque va a perder, es que marca la agenda, es porque va a ganar.

Hizo mención, que acuérdense que ahorita, los candidatos tienen el cuadro completo, ya tenemos ahora si candidatos a regidores, a síndicos, a alcaldes, a diputados federales, a senadores y a presidente de la república.

Que nos hace ver esto, que el cuadro está completo y las ganas de actitud y la habilidad para ganar de cada candidato y no somos gobierno y la prueba está aquí en El Mante, les voy a poner un ejemplo el día de ayer.

Veíamos una brigada que parecía un funeral, y en cambio sin lugar a duda una fiesta como la de nosotros del otro lado, la gente estaba prendida, había la razón de la sociedad con la fuerza de la experiencia, Merecemos Vivir Mejor.

Enseguida dijo, porque aquí Julio y su servidor, no somos lo mismo, no somos inexpertos, dijo yo para ser candidato a senador tuve que ser tres veces diputado federal, y siempre he sacado las mejores votaciones.

Alejandro Guevara Cobos, expresó los de enfrente aparte de nepotistas, aparte de pillos, son perdedores, todas las han perdido y esta la van a volver a perder, de eso tenemos más que la seguridad.

En el caso de Tino Sáenz, dijo que para ser candidato tuvo que ser presidente municipal, diputado local, tener distintos cargos de directores generales en el gobierno del estado y federal.

Agregó, hay experiencia que hay enfrente, pillos, ineptitud, son diaptribos, no conocen el tema del Congreso Federal y aparte tienen un discurso muy místico que a mí la verdad no me gustaría como representante popular.

Insistió, que no le estuviera a él un representante popular, con esas prácticas, diastólicas, tabularios en la Cámara más alta del país, en donde nada más 500 mexicanos tenemos la responsabilidad de representar a 110 millones de gentes.

Al mencionar de nuevo a Julio Portales, expresó que para ser candidato a alcalde, tuvo que ser tesorero, Director de la Junta de Agua, diputado federal suplente ganador, eso es la diferencia de lo que la gente ve.

Destaco la importancia de estar aquí con ustedes, para dar a conocer los compromisos hechos, estará aquí cada mes e informar de las actividades realizadas en el Congreso de la Unión y estar en contacto con los alcaldes en busca que los problemas básicos de la sociedad estén atendidos.

Hablo de una reforma a la Ley Hacendaria para que puedan inmediatamente ser nacionalizados vehículos de hombres, mujeres y jóvenes que fue lo único que les alcanzo tener con la certidumbre que tiene precio, que tiene valor.

Alejandro Guevara Cobos, pregunto y también se contestó, que estamos viviendo con las campañas negras, primero la desesperación hace dos meses, hoy nos damos cuenta y es algo muy importante.

Dijo que todos los candidatos a regidores y en el número 1, menos el PRI, son de extracción priista, nos vuelven a dar la razón que en cuestión de cuadros, somos el partido más fuerte de Tamaulipas.

Señalo que en lo local, el Verde de extracción priista, de MORENA de extracción priista, del PAN de extracción priista les debe de dar vergüenza, andan como “zopilotes” detrás de nosotros queriéndose llevar nuestra militancia.

Dio a conocer que durante la estancia del dirigente nacional del PRI, y al preguntarle sobre el caso de Eugenio y Tomas, dijo que el partido es perfecto, los que cometen errores son los hombres, que se vayan a la cárcel y procesado.

Hablo del caso de Victoria y su persona, y porque no envió la nota luego, luego, porque a la Secretaria de Gobierno les preocupa tanto lo que nos pueda pasar y ustedes necesitan un apoyito económico, de buen cuate y la foto le pusieron un precio de 50 mil pesos.

En tema del debate de los candidatos a la presidencia de la república, dijo que vio a un Andrés Manuel López Obrador cansado, Anaya muy desperrado, divertido y atacándose, vimos a Meade un candidato muy diferente en cuanto a su primer debate.

Dijo que el día 31 de este mes, a petición de él, en el primer día del inicio de la campaña, pedí tres cosas, el Antidoping,

El debate y la 3 de 3, porque no queremos sorpresas ni sorprendidos, en Acción Nacional no se lo ha hecho ninguna candidata, ni un solo candidato.

Alejandro Guevara Cobos, dijo que esto es lo que llevamos hasta el día de hoy, con un espíritu ganador échenle ganas con nosotros, a ustedes mismos, les va a ir mucho mejor como les ha ido como sociedad.

Además dijo que también como comunicadores, porque cuando gobierna el PRI, tenemos un objetivo muy claro, sabemos respetar y como saben gobernamos para todos, priistas, panistas, morenistas, y que una cosa es la campaña y otra cosa, es el ejercicio de gobierno.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato del PRI al Senado Mexicano, no solo creció en sus aspiraciones políticas, sino también como ciudadano y deja en claro que ganara la elección.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com