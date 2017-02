EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Con Espino, Cabeza cierra la pinza

Ayer fue un buen día para CABEZA DE VACA:

La aprobación de JORGE ESPINO ASCANIO como Auditor Superior del Estado, y su presencia en la clausura de los Foros temáticos para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en su cuna política, Reynosa -que coronó con una reunión con industriales fronterizos y el envío de un mensaje al presidente de EU DONALD TRUMP: ‘el TLC es funcional’-, se convirtieron en dos hits que hicieron desaparecer el mal sabor de boca que dejó el brote de violencia de la capital del Estado.

En efecto, la incorporación oficial de ESPINO ASCANIO al Poder Legislativo como Auditor Superior, Cierra-La-Pinza-De-Poder del Gobernador CABEZA DE VACA, pues JORGE, ex coordinador de asesores del Gobernador en sus tiempos de alcalde de Reynosa, hace una década, se convertirá en ‘el ejecutor’ de los truhanes del presupuesto.

Lo cual significa que -en otras palabras- impondrá disciplina entre los cuadros de la Clase Política multipartidista, pues le tocará ‘desempolvar’ -si así se decide en el 15 Hidalgo-, las Cuentas Públicas de quienes ejercieron el poder en el pasado reciente, o quienes están en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

Es decir, entre los que se fueron, y los que están.

Por lo pronto -y para no ir muy lejos- JORGE ESPINO ‘heredó’ las Cuentas de los ex alcaldes LETY SALAZAR, CARLOS CANTUROSAS y LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR, a quienes el ex presidente de la Junta de Coordinación Política, RAMIRO RAMOS les ‘congeló’ sus ejercicios fiscales.

Eso, sin descontar los casos en los que la Auditoría escarbará para despejar el camino hacia el 2018.

Como será el caso de las ciudades donde será menester recuperar Ayuntamientos para pintarlos de azul.

Solo falta ver cómo y hacia dónde soplarán los vientos este 2018.

JORGE se integró al Legislativo luego que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, coincidió en que cuenta con el perfil adecuado y posee experiencia en materia de control presupuestal, auditoría financiera y régimen de responsabilidades de los servidores públicos, así como la suficiente formación profesional para desempeñar el cargo.

Diputados locales participantes en la citada comisión, luego de avalar la propuesta, solicitaron someterla al pleno para en su caso aprobarlo como titular de la Auditoría Superior del Estado, por un periodo de siete años.

El presidente de este órgano dictaminador, JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA y el Diputado JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, dieron lectura a los requisitos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado, mismos que fueron evaluados por los legisladores y cumplidos por ESPINO ASCANIO.

La Diputada TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, HUMBERTO RANGEL VALLEJO y GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, resaltaron que el aspirante al cargo, cuenta con experiencia en la administración pública y herramientas necesarias, para dar una visión dinámica a la ASE, resultando una persona apta, idónea y capaz para ser considerado al puesto en comento.

Por su parte, la legisladora IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO dijo que serán vigilantes de que el trabajo de fiscalización se lleve a cabo con transparencia y de acuerdo a las exigencias de la sociedad, mientras que el Diputado Rafael González -¡por supuesto!- fijó su postura en contra de la propuesta.

Y el ex presidente estatal del PRI votó en contra, por supuesto, porque sabe que dentro de las acciones que emprenda JORGE ESPINO a vuelta de mes, figuran el ‘escarmiento’ de los ex alcaldes y ex gerentes de COMPA priistas ratas, por lo que debemos prepararnos para ver que se agudice la guerra política PRI-PAN antes del 2018, a menos que haya ooooootro ‘pacto’.

Por cierto, en el apartado de asuntos generales, el presidente de este órgano dictaminador, JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, informó que recibió para análisis 48 documentos sobre cuentas públicas, por lo que en reunión posterior iniciarán su estudio y dictamen.

¡Ay, papá!

De otro lado, el Gobernador presidió ayer en Reynosa la clausura de los Foros de consulta ciudadana para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, lo que a juicio de los analistas locales, se convirtió en la primera ‘pisada fuerte’ de FRANCISCO rumbo al 2018.

Al participar en este último Foro, el Gobernador dijo que esta jornada recolectó más de 3 mil propuestas con la participación de unos 50 mil tamaulipecos.

“Ante ustedes cerramos las jornadas ciudadanas, foros que en espíritu democrático recogieron el sentir y el pensar que nutrirán el Plan de Desarrollo 2016-2022; documento que regirá el nuevo rumbo de Tamaulipas hacia la seguridad, la democracia, la libertad y y la prosperidad”, remarcó.

En este evento participaron integrantes de la sociedad civil de Burgos, Camargo, Cruillas, Díaz Ordaz, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo, San Fernando y Reynosa como anfitrión.

Por allí se vieron, por supuesto, quienes en el 2018 figurarán en la papeleta electoral municipal.

Usted los verá.

Por Reynosa, ya sabe usted que CABEZA trae entre ceja y ceja a su hermano ISMAEL, al diputado JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA y como una tercera opción, a GERARDO PEÑA FLORES para la alcaldía de su solar natal, aunque insistimos en que GERARDO ya trae espolón para el Senado de la república.

(-Entreparéntesis: es recomendable que GERARDO investigue qué sucede con los programas de Bienestar Social en el municipio de González, pues existen quejas en el sentido de que los hermanos ENRIQUE y FRANCISCO VILLELA los están ‘manoseando’ con fines partidistas. Ojo, GERARDO: no conviene que ‘perviertan’ prematuramente -desde adentro-, la naturaleza y el fin de los programas de Bienestar… porque para guerras… ¡las que vienen!-).

De otro lado y para cerrar el tema, deje decirle que al margen de las consideraciones elementales que merece el brote de inseguridad pública que afecta a la ciudad capital, ese asunto le viene de manera natural al Gobernador CABEZA DE VACA, quien es un hombre que le gusta vivir con la adrenalina al 100, y que asume los retos en su exacta dimensión.

Y no: del 15 Hidalgo filtran que es ‘cuento’ eso de que había una emboscada contra al Góber. Según la lógica del Palacio, la crisis de inseguridad se deriva del choque de grupos.

Y nada más.

A propósito de Gobierno, el paisano MARIO CANTÚ SALINAS, orgullosamente reynosense -¡‘i ‘ñor’!- Subsecretario de Calidad, Enseñanza y Atención Médica Especializada, y su jefa, la Secretaria de Salud, LYDIA MADERO, tomaron protesta como Consejeros del IMSS, dentro del órgano colegiado institucional, en un evento que presidió el Delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, ROBERTO HERNÁNDEZ BÁEZ.

En Matamoros, entre tanto, por segunda semana consecutiva, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE y la Asociación de Maquiladoras, recibieron en este puerto fronterizo a inversionistas europeos interesados en instalarse en la localidad, informó el Secretario de Fomento Económico y del Empleo, ARTURO GÓMEZ IBARRA.

En el encuentro con representantes de la empresa alamana Merits, se expusieron las bondades y beneficios que ofrece la ciudad, así como el trabajo que llevan a cabo las autoridades municipales en el renglón de infraestructura urbana, y se hizo hincapié en las facilidades y orientación que se les brinda en la toma de decisiones.

Esta empresa, dijo el Secretario de Fomento Económico, compraron una unidad de negocio de la empresa Delphi, y la van a sacar a otro sitio porque la idea es establecerse en Matamoros y no en otra ciudad, como inicialmente lo habían comentado.

Ellos ya conocen la calidad de la mano de obra de los matamorenses, también conocen los procesos de los cuales simplemente van a cambiar de nombre, porque el trabajo es el mismo y tienen la idea incluso de incrementar la productividad.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Instituto Municipal de Planeación, del Gobierno que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C., presentaron este martes 7 de febrero la conferencia “Nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, que dio el maestro en Urbanismo, GABRIEL BALLESTEROS MARTÍNEZ, y que servirá para conocer el impacto que esta Ley va a generar en la ciudad, al involucrar dentro de todo proyecto urbano la vialidad y el transporte con la inclusión del equipamiento necesario para dar al ciudadano una mayor comodidad y seguridad general.

Durante la conferencia, desarrollada en el Parque Cultural Reynosa, BALLESTEROS MARTÍNEZ explicó que la nueva Ley contiene amplios aspectos de la declaratoria de la reunión bi-decenal de Hábitat celebrada en Quito, Ecuador, en la que participó el Municipio de Reynosa.

“El Artículo 4º de la nueva Ley tiene diez principios fundamentales, quiere decir diez elementos doctrinales básicos sobre los cuales se va configurar todo el sistema legal nacional; la planeación casi siempre ha estado en manos del sector privado, cuando debe estar basada en el interés público y debe ser controlada y regida por el estado”.

La conferencia, organizada por NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, presidenta del Colegio de Arquitectos y por GRICELDA ELIZONDO GARCÍA, directora del IMPLAN, tuvo una numerosa audiencia y contó con la presencia de miembros del Cabildo local y funcionarios del Gobierno Municipal, entre ellos la secretaria de Finanzas, ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, EDUARDO LÓPEZ ARIAS, secretario de Obras Públicas y JUAN GARCÍA GUERRERO, encargado del despacho de la gerencia de la COMAPA.

En Nuevo Laredo, entre tanto, por primera vez dos alcaldes fronterizos recibieron el reconocimiento ‘Paul Harris’, máximo galardón otorgado por la fundación Rotary International: ellos son el presidente municipal de Nuevo Laredo ENRIQUE RIVAS y el Mayor PETE SÁENZ, de Laredo, Texas.

En una emotiva ceremonia, socios de la fundación rotaria reunieron a los dos alcaldes para entregarles el reconocimiento, muestra de la excelente relación binacional y la hermandad entre ambas ciudades.

A ENRIQUE RIVAS se le otorgó el reconocimiento por presidir un gobierno transparente, descentralizado e innovador para responder a las necesidades de la población mediante los programas ‘100 días, 100 Acciones’, ‘Caravana Cultural’, Becas de Excelencia, de Educación Especial y Ordinarias, entre otros proyectos que llevan beneficios directos a la comunidad.

“Agradezco a mi amigo PETE SÁENZ por trabajar en conjunto, intercambiar opiniones en beneficio de los ciudadanos de los dos Laredos, ambos compartimos la visión de una sola comunidad regional, fuerte, solidaria, segura, y competitiva, que puede enfrentar unida y con éxito retos actuales, coincidimos en señalar que los retos comunes sólo pueden ser superados en forma conjunta”, destacó en su discurso el alcalde.

El munícipe también en su mensaje resaltó el apoyo del Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y mencionó que siguen la mística del mandatario estatal de fortalecer la relación con las autoridades norteamericanas.

Lo que nos recuerda que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -COMAPA- registró en Nuevo Laredo un incremento de 29 litros por segundo de consumo de agua por temperaturas altas registradas en el pasado mes de enero, en comparación con diciembre de 2016.

De acuerdo al Canal del Clima, en enero pasado sólo siete días de 31 se tuvieron temperaturas entre los 8 y 24 grados centígrados -°C-, mientras que los otros 24 días se registraron temperaturas de 24 a 30 °C.

RODOLFO GONZÁLEZ MORALES, Gerente general de COMAPA, indicó en enero se consumieron 2 mil 6 litros por segundo -LPS- de agua potable, mientras que en diciembre 2016 se llegaron a consumir sólo mil 977 LPS.

“Se estima que en marzo y abril se registren en promedio temperaturas en los 30 grados centígrados, y el consumo aumente hasta en un 40 por ciento más, pero con los trabajos de rehabilitación que hizo COMAPA en los equipos de sus plantas potabilizadoras, garantiza el abasto de agua para sus usuarios; salvo en hechos extraordinarios”, destacó GONZÁLEZ MORALES.

Mientras que en Río Bravo, con el objetivo de promover y difundir la cultura y el arte entre los niños, jóvenes y adultos de la localidad, el Ayuntamiento que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, a través de la Dirección de Cultura que dirige NETZAHUALCÓYOTL LÓPEZ ÁLVAREZ, asisten a diversas instituciones educativas con el objetivo de dar a conocer los taller y disciplinas que ofrecen las Casas del Arte.

“Es muy importante promover la cultura y las bellas artes en los niños

y jóvenes de nuestro municipio, pues la cultura es lo que representa a

un pueblo, a una ciudad, a nuestra entidad. Río Bravo es un semillero

de talentos, por ello se les invita a que acudan a las Casas del Arte

que contamos, para que se inscriban a la disciplina o taller que

deseen, porque la cultura es para todos”, comento GUAJARDO ANZALDÚA.

Por su parte LÓPEZ ÁLVAREZ comentó que, “Por instrucciones de nuestro presidente municipal, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, estamos visitando algunas instituciones educativas para dar a conocer los talleres que ofrecemos, a su vez llevamos una muestra artística por parte de los maestros de las Casas del Arte, a los alumnos para motivarlos a tomar estos talleres, además que los costos son muy accesibles”.

Aquí un paréntesis para expresarle que el Congreso del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), sumarán esfuerzos y emprenderán acciones, a fin de contribuir en la mejora de diversas actividades, como proyectos de investigación y estudios jurídicos, conferencias, entre otras que lleguen a acordar.

Durante las actividades de este miércoles, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo y el Licenciado JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES, Comisionado Presidente del ITAIT, firmaron un convenio de colaboración, para que este órgano participe con el Congreso, en la celebración de ciclos de conferencias, talleres, seminarios, diplomados y actividades similares.

Lo anterior, enfocado en materia de investigación, docencia, difusión y extensión del derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas, temas de suma importancia para la Sexagésima Tercera Legislatura.

De Miguel Alemán reporta el aun dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, Dr. OSVALDO SÁENZ CANTÚ, que sería a finales del mes de febrero o a principios del mes marzo, cuando el Comité Directivo Estatal del PAN a través del Comité Local, pueda aterrizar en el Municipio un curso de Capacitación para aspirantes a Consejeros Estatales, ya que el mes de mayo seria la elección y selección de Consejeros estatales en Cd. Victoria.

En el marco del proceso de renovación del comité directivo municipal, dijo que hasta el día de ayer la contienda interna por la dirigencia del partido se ha reportado sin novedades, y recordó a los militantes para que asistan a la Asamblea Municipal el próximo domingo 12 de febrero a las 10 am, en las oficinas del partido, donde se conocerá al próximo o a la próxima líder del panismo de Miguel Alemán.

(A propósito de partidos: con ROBERTO LÓPEZ CASTRO, ya suman 2 los aspirantes priistas a encabezar sus partidos en Matamoros, con ROBERTO, y Reynosa, con OLGA GARZA… ¿quién más alza la mano?).

Por último, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brindó una conferencia a estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), para dar a conocer las convocatorias que están abiertas y que ofrecen la posibilidad de obtener becas para cursos y estancias en el extranjero.

En el evento realizado en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, y por videoconferencia a todas las sedes de la UAT en el estado, estuvo presente la Licenciada MABEL TÉLLEZ, Directora del Centro de Formación y Difusión de Becas de la SRE-AMEXCID, quien compartió a los universitarios los distintos esquemas de cooperación e intercambio académico que promueve este organismo.

Explicó el proceso para la aplicación de becas que ofrecen gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Además informó los objetivos de la agencia, que puede ser consultada en su sitio www.gob.mx/amexcid para conocer las distintas ofertas que tienen los países y básicamente todas las oportunidades que hay para estudiar en el extranjero con la finalidad de seguir superándose y elevar su calidad académica.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.