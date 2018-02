ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Con fin a las precampañas, aspirantes obligados a callar.

*.- Convención de Delegados del PRI, será el 16 de Febrero.

De acuerdo a la Ley Electoral, a partir del pasado domingo 11 del presente mes y año, los aspirantes a algún cargo de elección popular, de los diversos partidos políticos, están obligados a callar.

De hacer caso omiso a lo anterior, la autoridad electoral; consideraría cualquier pronunciamiento o promoción del voto, como un anticipado acto de campaña, y con lo cual de ahí que deben tener bastante cuidado.

Como es conocido, el siguiente paso luego de terminadas las precampañas, es esperar hasta el 11 de marzo que inicia el registro de los candidatos y las campañas políticas, el día 30 del mismo mes.

Con relación a lo anterior nos llama la atención, de que en cuanto al PRI, los precandidatos a Senador de la república, Alejandro Guevara Cobos y Yaheel Abdala Carmona, serán electos el 16 de Febrero.

La elección de los candidatos del PRI al senado mexicano, como a Diputado Federal, en caso del 06 Distrito Electoral con residencia en Mante, y que será Tino Sáenz Cobos; es por convención de Delegados.

En cuanto a la convocatoria del PRI para la elección interna de candidato a presidente municipal, se conoce que habrá de ser publicada los días últimos del presente mes, de ahí que no harán precampaña.

Por cierto que en el caso de El Mante, se insiste mucho que será Julio Portales Martínez, de quien a decir verdad, ha realizado una gran labor de convencimiento entre el grueso del electorado, como para ganar.

Claro que para candidato del PRI a la presidencia municipal, existen otros prospectos con grandes deseos de participar, uno de ellos José Reyes Guevara Servín, tiene experiencia, capacidad y vocación de servicio.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que no deja de llamar la atención, el hecho que un ex – alcalde como es Héctor López González, suene fuerte como posible candidato del tricolor.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A través de las redes sociales, nos enteramos que la tarde de este lunes, fueron entregados a la Madre Tierra, los restos de doña CARMEN MENDOZA, una ex – presidenta municipal que tenía su domicilio particular en el Poblado Los Aztecas de la llamada zona temporalera de este municipio….. Con motivo de lo anterior, aprovechamos el espacio para enviar nuestro más sentido pésame, a su hija, la ex – regidora por el PRI, ANA LUISA MARTÍNEZ MENDOZA así como demás familiares de doña CARMEN MENDOZA, QEPD….. En otras cuestiones, damos a conocer que el gobierno municipal de El Mante, que preside el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; sigue adelante con la recaudación del impuesto predial, la cual, con el firme propósito de ayudar a la economía de los mantenses, durante este mes de febrero se realizará el descuento del 12%….. Con relación a lo expuesto, tenemos que en este año, hasta la fecha se a logrado recaudar un 30% de un universo de 54,778 contribuyentes que son con los que cuenta el municipio de El Mante, esto de acuerdo a lo dado a conocer por PEDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ, el cual es encargado del departamento de predial y catastro….. En base a las indicaciones giradas por el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestamos que PEDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ, que es encargado del Departamento del impuesto predial y catastro, realizo la invitación a todos los mantenses a aprovechar este descuento, ya que a partir del mes de marzo será del 8% y en el mes de abril será del 6%, además de manera permanente se realiza el 50% de descuento a jubilados y pensionados….. Antes de seguir adelante, aprovechamos el espacio para enviar un muy pero muy afectuoso saludo, al matrimonio formado por el buen amigo LUIS GUILLEN LARA y su señora esposa PATY, mismos que con gran gentileza, día con día, atienden a los amigos y clientes que acuden a negocio de “Tacos Rojos”, que está ubicado en frente a la Iglesia San José, de esta Ciudad….. En información del Congreso del Estado, tenemos que como “Un Congreso eficaz y productivo”, calificó el Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, al actual Poder Legislativo de Tamaulipas, a unos días de haber recibido la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, de manos del legislador con licencia CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ…..El ahora Presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó la buena labor de la Sexagésima Tercera Legislatura, pues se expidieron 14 leyes, se realizaron más de 80 reformas a ordenamientos vigentes y 181 Puntos de Acuerdo, además se avanzó en un 75 por ciento el acuerdo “Comprometido con Tamaulipas”….. El Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, dijo que lo anterior, es un trabajo importante de destacar, pues en unidad las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, consiguieron elevar la calidad parlamentaria desde el inicio de su gestión como representantes populares….. Como parte de la información dada a conocer por el Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, manifestó que el Diputado con licencia CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ; entregó un Congreso productivo, en ese sentido, reiteró que seguirá trabajando en equipo, como a la fecha, con los servidores públicos que forman parte de esta Institución, en favor de los ciudadanos, marcando así la diferencia con las anteriores Legislaturas….. Con justificada razón, la mañana de este lunes, un amigo de un servidor, desde que éramos estudiantes, ENRIQUE SOTO GUEVARA (Caras), nos hizo la observación en el sentido que CÉSAR GARNIER GONZÁLEZ, es síndico del R. Ayuntamiento de El Mante, y no regidor, como lo dimos a conocer durante un comentario de quien escribe y que se publicó, este lunes….. Ya que andamos en cuestiones de síndicos y regidores, damos a conocer que militantes del PAN de esta Ciudad, se encuentran en espera que salga la lista de agraciados a los referidos cargos de elección popular, ya que en cuanto al Cabildo de El Mante, entregaron papelería ante el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, 35 aspirantes y de los cuales seleccionaran a 12, mientras que el resto queda fuera como luego dicen, de la jugada política….. Claro que la elección interna a síndico y regidor en el PAN, está un tanto difícil para alcanzar la designación, como también está la elección interna, de quién será su candidato a presidente municipal, pues de acuerdo a la información que nos dieron a conocer, solamente quedan 2: el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, pues otro de los aspirantes, que también tiene posibilidades de ser, ELOY MARTÍNEZ CARRIZALES, va como candidato suplente del titular, del alcalde de Xicoténcatl, VICENTE VERASTEGUI OSTOS; por supuesto que no está descartado….. Mientras que se da la elección interna del candidato del PAN a la alcaldía de El Mante y que tentativamente será MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS o JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se han dejado correr versiones, que con tanto tironeo que se están dando, el Partido Acción Nacional puede perder los comicios locales del próximo primero de Julio del 2018, pues como en otros partidos políticos, también puede darse la desbandada de militantes y simpatizantes del referido partido político….. Entre la grey católica, existe una noticia que está llamando pero llamado la atención, la renuncia del Papa Benedicto XVI (JOSEPH RATZINGER), esto luego de 5 años de pontificado, por lo que ya se prepara el Conclave y la elección de su sucesor….. Regresando con cuestiones de aspirantes a regidor por el PAN, en cuanto al municipio de El Mante, al que observamos a través de las redes sociales con documentación de su registro, es a BERNARDINO ORTEGA CERVANTES; de quién recordamos que por varios años fue representante de la Secretaria General de Gobierno de base en esta Ciudad, y que ahora busca una oportunidad como representante popular, por lo que ojala que la revolución le haga justicia, se lo merece y además tiene capacidad y claro que vocación de servicio…. Sin duda alguna estimado lector, que un buen sabor de boca dejo entre la militancia del PRI, las actividades partidistas realizadas en su momento por los precandidatos al senado mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA, como por el Sexto Distrito Electoral con cabecera en El Mante, el precandidato a Diputado Federal FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS….. Desde este espacio, enviamos un afectuoso saludo así como los deseos que siga por la senda del éxito en lo personal y también como Director del CBTis No. 105 del municipio de Altamira, al buen amigo de un servidor, ARTURO VÁZQUEZ CÓRDOVA, originario de esta Ciudad….. Algo que llama la atención del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI (Partido Revolucionario Institucional) SERGIO GUAJARDO MALDONADO, es que ha dejado correr la versión; que de los 16 presidentes municipales que tiene, todos ellos buscaran la reelección, algo que por cierto puede resultar contra producente, al menos que exista ya una negociación como suele acontecer….. La que desde el pasado sábado estuvo en esta Ciudad, y se fue el domingo para dar clases este lunes en el Jardín de Niños “MARTHA ZAPATA DE LARA”, de la Ciudad y Pueblo Mágico Tula, es nuestra hija CRISTINA ELIZABETH MARTÍNEZ GALLEGOS; misma que fue felicitada por familiares y amistades, ya que el pasado jueves ocho del presente mes y año, estuvo cumpliendo años.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com