PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

Con o sin Murat iniciará el proceso

Educación combatirá violencia, FGCV

Candidatos con ética, Ruiz Massieu

1.- Este sábado el PRI Tamaulipas instalar el órgano auxiliar del proceso interno, para la elección del presidente sustituto del Comité Directivo Estatal, un evento que se presume deberá estar presidido por José Murat Casab y sería su primer encuentro con la clase política Tricolor en un sentido más amplio, del que se dio en la Ciudad de México hace un par de días, pero no hay confirmación de su asistencia.

El evento tendrá lugar a las 6 de la tarde en el auditorio del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), ubicado a un costado de la sede estatal del partido. Ahí estarán la clase política y desde luego el Comité Directivo Estatal que preside la Lic. Aída Zulema Flores Peña.

El comunicado oficial no menciona la presencia de Murat, quien externó a varios tamaulipecos su deseo de estar en Tamaulipas este fin de semana, pero al mismo tiempo se tiene conocimiento de la agenda a cubrir en la Cd. de México en el Comité Ejecutivo Nacional.

El CDE no quiso confirmar su asistencia por si hubiera alguna eventualidad. Lo lógico es que sin la figura central no hubiera fiesta, pero la cuestión es que la convocatoria tiene sus tiempos y debe de entregarse los formatos para recabar las firmas de apoyo a los aspirantes a obtener su registro como candidatos y eso no tiene vuelta de hoja, con Murat o sin Murat tiene que empezar.

2.- En otro tema le comento que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró en el marco de clausura de la Escuela Tamaulipeca de Verano, que su administración va a contrarrestar la violencia con educación, “es uno de los proyectos de este gobierno y una de las acciones que yo estaré encabezando”.

Dejó constancia de que no habrá tregua con nadie, que su gobierno va a seguir haciendo frente a la inseguridad y se actuará en varios frentes, incluyendo la reconstrucción del tejido social.

El evento en cuestión tuvo lugar en la primaria Ejército Mexicano de la colonia Satélite.

Otro de los esfuerzos del Gobierno Estatal en la recuperación del tejido social está en los apoyos a la juventud emprendedora; al respecto precisamente el próximo lunes el Fondo Tamaulipas y el Instituto de Jóvenes Tamaulipecos presentarán de manera conjunta las acciones a seguir para financiar inversiones productivas. Esto tendrá lugar en el Palacio de Gobierno a media mañana.

3.- Mientras tanto la Secretaria General del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu en entrevista con Radio Fórmula reconoció que la elección del candidato a la Presidencia de la República genera mucho interés, pero que no es eso lo único que se discutirá en la Asamblea Nacional con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.

Ruiz Massieu dijo que en ese escenario la Comisión Nacional de Dictamen definirá el mecanismo para la elección de aspirantes, pero también abordará otros temas, porque los mexicanos, dijo, “quieren saber cómo vamos a enfrentar los retos que tenemos y cuáles son nuestros compromisos con ellos”.

Entre los temas agendados para darles una propuesta de solución o tratamiento, la desigualdad, el empleo, crecimiento, relación internacional y manejo del medio ambiente, entre otros. Además de que entre los acuerdos habrá que garantizar que los cuadros que se postulen a cargos de elección popular tengan un compromiso ético.

3.- Dentro de ocho días el Municipio de Victoria ofrecerá la feria “De regreso a clases” en la cual se ofertarán a bajo costo útiles escolares, acompañados de acciones complementarias como el corte de cabello, uniformes y calzado, todo dentro del Libre 17, el foro victorense donde de acuerdo a la agenda social y económica se ofertan satisfactores de acuerdo a la demanda de temporada.

Comercios afiliados a la CANACO participarán en esta ocasión, donde también estará presente la PROFECO para promover e informar sobre los mejores precios en materia escolar y de esta manera contribuir a un mejor aprovechamiento del gasto familiar.

La SEDESOL Federal y el Gobierno del Estado con Secretarías afines como la de Bienestar Social también participan en esta gran jornada.