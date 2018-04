La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CON QUIEN SE LA VA A JUGAR CANTUROSAS

Independientemente de las actividades de su campaña agendadas para llevarlas a cabo en Nuevo Laredo hoy jueves 5 de abril, evento que está programado para llevarse a cabo a las 11:00 de la mañana, los neolaredenses van a esperar que el candidato presidencial, amo y señor de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, rechace ú oficialice la postulación de Carlos Cantúrosas Villarreal como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de esa valiente y pujante ciudad fronteriza.

Para los periodistas que van a cubrir la nota informativa para sus distintos medios de información, desde luego va a ser una pregunta obligada que sin ninguna duda le van a hacer los comunicadores al tabasqueño, ya él decidirá si acepta la pregunta o le saca la vuelta como también estila hacerlo cuando no le es de gusto el tema. De por si solo descartamos que lo aborde ya que el nombre de Cantúrosas Villarreal aparece en la lista de los candidatos a alcaldes que dió a conocer el martes la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.

Pero, pero, pero a Cantúrosas Villarreal se le liga con el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, al que mataron el pasado 13 de enero en Nuevo Laredo y aunque hay seis detenidos a los que la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado están investigando, entre ellos tres periodistas, el hijo del periodistas asesinado, Carlos Domínguez Ramírez, está señalando a Carlos Cantúrosas Villarreal como el autor intelectual del crímen.

Lo último que hay sobre de los seis detenidos por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, el sábado un juez de Tamaulipas vinculó el proceso y les decretó prisión preventiva, al encontrar suficientes las pruebas que fuéron presentadas por la PGJE, dándole además un plazo al Ministerio Público para la investigación complementaria.

Por cierto el periódico El Universal publicó ayer miércoles una nota dar a conocer que Domínguez Ramírez le mandó una carta a Andrés Manuel López Obrador, en la que le pide que “conmine a su abanderado a la alcaldía de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas Villarreal, para que coopere en las investigaciones sobre el homicidio de su señor padre Carlos Domínguez Rodríguez”.

Domínguez Ramírez dijo que es muy preocupante, poco confiable e indignante que “esta persona que figura en especulaciones como involucrado en el asesinato de mi padre ahora quiera ocupar un cargo de elección popular por el partido que usted representa y ante los hechos se esconda sin declarar nada al respecto, ante la grave situación jurídica de su tío quién ya fue imputado como autor intelectual del lamentable homicidio de mi padre”, asentó en su carta.

El hijo de Carlos Domínguez Rodríguez apuntó directamente al ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas Villarreal, quien dejó las filas del PAN y ahora compite ó pretende competir de nueva cuenta por la alcaldía, por MORENA.

Por cierto el Procurador General de Justicia en el Estado, Irving Barrios Mojica, al ser entrevistado a mediados de marzo negó que exista una investigación en contra del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas Villarreal, por el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez.

En un hecho inusitado y sin precedentes para nosotros como periodistas el Pleno del Senado de la República demandó respeto al Presidente de Estados Unidos Donald Trump y conminó a México a suspender la relación bilateral con Washington, en materia de migración y lucha contra la delincuencia organizada trasnacional.

Ernesto Cordero Arrollo (PAN), presidente del Senado, remarcó que por unanimidad el pleno senatorial aprobó el pronunciamiento e instruyó para que de inmediato se entregue a los destinatarios : la Oficina del Presidente de Estados Unidos, cada uno de los congresistas estadounidenses, asi como a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano.

La senadora Laura Rojas Hernández (PAN), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, dio lectura a cada uno de los puntos resolutivos del pronunciamiento que se hace extensivo al Congreso de Estados Unidos, al que se insta para que Donald Trump contribuya a la colaboración en la relación bilateral.

Cabe destacar que Desde que Trump llegó a la Presidencia de EEUU éste es el primer pronunciamiento enérgico que emite el Senado mexicano en el que pone en claro que en la renegociación del TLCAN el gobierno de Donald Trump “ha ejercido una estrategia contraria a la colaboración y la buena fé, poniendo en riesgo la continuidad y mejora de un instrumento que por tres décadas ha traído beneficios a ambos países”.

El 4 de abril –ayer miércoles– se cumplieron los primeros 50 años de haber sido asesinado el reverendo Martin Luther King Jr, asegurando su hija la reverenda Bernice King que su padre es recordado con justicia como dirigente de la lucha por los derechos civiles, además de gran orador, haciendo hincapié en que su mensaje de no violencia es parte vital de su legado.

Martin Luther King Jr. fué abatido fatalmente a tiros en el balcón del motel Lorraine de Memphis, Tennessee (USA) el 4 de abril de 1968, cuanto tenía apenas 39 años. Pero su asesinato lo convirtió en mártir y pasó a la historia como el gran defensor de los derechos civiles, equiparándose su figura a personajes de la estatura de John F. Kennedy y Abraham Lincoln, afroamericano por cierto. Fue de los hombres que nacen cada 100 años.

De gira por Matamoros el candidato a senador por Tamaulipas, Alejandro Guevara Cobos, dijo al ser entrevistado que los mejores candidatos son los que están dispuestos a debatir y a presentar sus declaraciones tres de tres. “Tienen que entender que esta campaña no va a ser una campaña de ocurrencias, no va a ser una campaña de locuras, la gente con mil 500 pesos no puede subsistir un mes, sería como darle por debajo de lo que se le da a un reo en la cárcel.

Nuestras antenas nos están reportando que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está invitando a profesionistas interesados en el cuidado del medioambiente, a participar en los posgrados que se ofrecen en el área de Ecología y Manejo de Recursos Naturales.

Para el efecto el Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT emitió las convocatorias 2018 para la Maestría en Ecología y Manejo de Recursos Naturales y el Doctorado en Ecología y Manejo de los Recursos Naturales. Ambos posgrados están enfocados a generar profesionales dedicados al estudio y cuidado del medioambiente y están enfocados a perfiles relacionados con la biología, la agronomía y la veterinaria.

En cuanto al Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, se trata de un programa reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuenta con becas para los alumnos que ingresen y el 83 por ciento de la planta docente se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

