La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CON VISION, HONESTO Y PRESTIGIO, EL CANDIDATO PRI 2018: EPN

Hoy viernes Primero de Septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto entregará por escrito al Congreso de la Unión su Quinto Informe, por conducto del Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, documento que resume los logros obtenidos en el quinto año de su gobierno.

Un día después, o sea hoy sábado, el mandatario nacional dará un mensaje a la nación desde Palacio Nacional, el que muy seguramente los mexicanos escucharán con mucha atención en todo el país, más que nada para valorar los aciertos y desaciertos habidos en éste que es el penúltimo año de su mandato.

Entrevistado en la Casa Lázaro Cárdenas, en Los Pinos, le preguntaron si el término de su gobierno marcará la conclusión de su carrera política, a lo que de inmediato respondió : “habré de reinventarme, ¿haciendo que, no lo sé todavía, no tengo claro, es algo que habré de definir una vez que concluye ésta responsabilidad, pero la que si tengo tomada, por decisión, es concluír mi vida política en México”.

Por estar ya en el último tramo de su gobierno, en la etapa de la sucesión y la época de la definición del aspirante priísta a la Presidencia, le inquiriéron sobre del perfil que debería tener el candidato del PRI, pregunta que aunque dura no eludió.

Dijo que por lo menos dos atributos importantes de quien resulte abanderado del partido: uno, que sea alguien que tenga una visión clara del México que quiere construír y al que quiera aportar, que haya claridad en la visión de hacia donde va el país y como debe caminar y avanzar para llegar a mejores condiciones. Y dos, un perfil evidentemente de una conducta y una trayectoria honesta, limpia, de reconocimiento y de prestigio, porque creo que eso hará que el PRI tenga un candidato altamente competitivo”.

Desde semanas atrás habíamos hecho notar en La@Red que ahora hasta el Instituto Nacional Electoral (INE) le estaba jugando las contras al PRI, pero la gota que vino a derramar el vaso fuéron los lineamientos de la “cancha pareja” marcados por éste Instituto, presuntamente con fines de equidad; quizá la intención era buena, pero, pero, pero, las nuevas reglas del juego vinieron a incomodar a muchos.

Dada el rechazo que se dejó sentir en contra los nuevos criterios que se vendrían a aplicar de inmediato en el proceso electoral 2017-2018, que está por arrancar en éste mes de septiembre, el caso llegó a las manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el falló en contra del respetado INE, ya que revocó el acuerdo de “piso parejo”, lo que obviamente tendrá efectos políticos y dará mayor márgen de actuación a quienes aspiran a cargos de elección popular.

En el marco de la reunión plenaria los diputados del PAN, el consejero electoral Ciro Murayama dijo que la pretensión del INE con éste acuerdo, que recibió 348 impugnaciones, era evitar que los políticos y funcionarios interesados en contender en el 2018, hicieran uso del gasto público y privado desde el 8 de septiembre, cuando arranca el proceso electoral, y hasta el 14 de diciembre que inician las precampañas.

“Nosotros lo que queríamos justamente era favorecer un escenario de toda claridad, de que no empezaran a desarrollarse gastos. En ningún momento se limitó la libertad de expresión, la posibilidad de que los distintos actores políticos hiciéran manifestaciones acerca de sus pretensiones, está bién que se haga política, que haya libertad de expresión, eso el INE lo reconoce y lo promueve, A partir del criterio del Tribunal, la fiscalización operará en cuanto inicien las precampañas”, remarcó el consejero.

Ricardo Monreal, de reconocida trayectoria como político de la izquierda, le hizo el feo a López Obrador con la senaduría que le ofreció a cambio de dejarle libre el camino a

Claudia Sheinbaum rumbo a la elección de coordinador de organización de la Ciudad de México, la que llegado el momento en automático será la candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, que es el cargo que el pretendía buscar, llegado el momento, pero, pero, pero, el Señor de Macuspana, Tabasco, le atravezó en el camino a la gran dama, aduciendo que la encuesta le favoreció a ella.

Resentido en serio, por la imposición del Mesías, Monreal Avila lo retó a hacer dos encuestas ”espejo” y aparte una más y si los resultados le favorecen a Claudia él queda contento y le deja el camino libre, pero así nada más porque si no, no va a aceptar el dedazo de López Obrador.

Pero el tiempo está caminando y en éstos casos lo que suele suceder con López Obrador es que se esconde para no enfrentar los problemas que se presentan al interior de su partido, pero, pero, pero, esto no lo desconoce Ricardo Monreal, por lo que no pierde el tiempo y con el apoyo de 50 senadores del partido, ya dijo que de cinco partidos lo están buscando obviamente para negociar una candidatura.

Para nosotros este enfrentamiento entre Monreal y López Obrador es más serio de lo que a simple vista parece, ya que de llegar a jugarle las contras el zacatecano en las elecciones del 2018 con las siglas otro partido le abre un boquete al tabasqueño, porque Ricardo Monreal Avila es un militante de la izquierda desde hace cosa de 40 años y tiene muchas simpatías entre los “morenos” del Distrito Federal, al grado de creer nosotros que de aferrarse López Obrador a imponer como candidata a Claudia Sheinbaum, le puede costar la derrota aunque tampoco gane Monreal. Lo que sería un golpe durísimo para el dueño de MORENA, ya tiene alrededor de 15 años pegado a esa ubre.

Por cierto el gobernador de Texas, Greg Abbott, agradeció la ayuda que le ha ofrecido México, frente a las inundaciones que dejó la tormenta tropical Harvey, en particular en la ciudad de Houston, Texas, en donde aterrizará un buen número de enfermeras. paramédicos y técnicos en urgencias médicas básicas. Los que partiéron del Distrito Federal para de ahí volar a Dallas y llegar a Houston. Sin duda es un gesto humanitario del gobierno mexicano.

Nuestras antenas nos están reportando que el próximo lunes estará en Reynosa el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para dar a conocer el Plan de Modernización que su gobierno ha implementado para esta, su ciudad natal. El plan consiste en la realización de una serie de obras y acciones encaminadas a lograr la modernización, elevar el nivel de vida y mejorar la seguridad pública.

Por cierto ayer viernes el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, encabezó los festejos por el 30 aniversario de la fundación de TV-UAT, órgano de difusión que nació en el año de 1987, con el propósito de difundir el quehacer de la máxima casa de estudios del estado.

En la ceremonia oficial se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia Campus Victoria, el Rector Etienne reconoció al personal su importante labor que ha hecho posible el crecimiento de éste medio de comunicación universitaria. Luego hizo hincapié en que entre los logros más importantes de su gestión ha sido equipar los medios de comunicación universitarios, los que son esenciales para la difusión y vinculación de la Universidad con sus sectores.

En el evento el Rector Etienne estuvo acompañado por el conferencista José Gordon, quien disertó la ponencia “La Comunicación de la Ciencia en el Siglo XXI”. Además también estuviéron presentes el Secretario de Extensión y Vinculación, Bernabé Nakashima Corona y la Directora de la TV-UAT, Cármen Quiroga Echavarría.

“Todos hicimos un gran esfuerzo, y tenemos medios muy modernos, resultados que denotan el trabajo de todos y que como en todos los ámbitos de la Universidad demuestran la unidad”, remarcó.

Para concluír dijo el Rector Etienne que en el marco de la vinculación la UAT ha estado muy cerca del desarrollo integral de Tamaulipas, coadyuvando con los tres niveles de gobierno a través de convenios para desarrollar proyectos en distintas áreas, además de colaborar con empresas y consorcios del sector privado en el país, bien.

Hoy vienes estarán en Reynosa el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y el nuevo líder estatal del partido en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado. No sabemos cual es el tema, pero no descartamos que se llame Oscar Luebbert Gutiérrez, apuéstele.

