DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Confirmado, Ramón Garza Barrios y Ramón Cantú por la candidatura de Morena

Aunque siempre lo negaba, incluso hasta hace unos días cuando volvió a circular su foto vestido de morenista, Ramón Garza Barrios, el ex alcalde del Partido Revolucionario Institucional, fue confirmado como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Y no es un simple rumor, la información fue confirmada por Gastón Herrera, Coordinador del Distrito N°1 de MORENA, quien aclara que la candidatura a la alcaldía por Nuevo Laredo será disputada entre el ex alcalde priísta (o no sabemos si ya es ex priísta) Ramón Garza Barrios y el ex candidato a independiente, Ramón Cantú Deándar.

Ambos personajes tienen hasta este viernes 8 de diciembre para acudir a la Ciudad de México a la sede de Morena, para registrar sus precandidaturas.

Junto con ellos, también tienen que confirmar sus registros, para poder competir, los aspirantes a la candidatura a la Diputación Federal, entre los que se encuentran el propio Gastón Herrera, Pedro Chapa y Estuardo Alvarez.

Y para la candidatura a la Senaduría, tienen se tiene contemplado que presenten su registro Américo Villarreal, hijo del ex gobernador priísta, Américo Villarreal; José Ramón Leal JR, ex candidato independiente a la alcaldía de Reynosa y Enrique Torres, quien es el presidente estatal del MORENA.

Con esto se confirma lo que fue un secreto a voces, que Ramón Garza Barrios desde siempre anduvo buscando una oportunidad en MORENA, a pesar de los intentos del ex alcalde de negarlo todo, intentando que nadie se enterara para poder también imponer su ley en el PRI Nuevo Laredo.

Aquí lo interesante será ver por quién se decide Andrés Manuel López Obrador, si por el dueño del periódico El Mañana, que dicho de paso ya no cuenta con mucho capital económico para invertirle a la campaña política o por el ex priísta que sí tiene con que responder.

Recordemos que Ramón Garza Barrios logró imponerse en la elección pasada para poner como candidato a presidente municipal, a su incondicional Héctor Canales.

Pero no solo eso, con esto queda demostrado que el autoimpuesto presidente del PRI Nuevo Laredo, Eliseo Castillo, no sabe nada de la vida política priísta neolaredenses, pues se llenó la boca diciendo que Ramón Garza Barrios era uno de los hombre fuertes para ser considerado candidato a presidente municipal por el PRI, sin saber que éste lo que le interesa es ir con Morena.

Se confirma que Ramón Garza Barrios busca la candidatura por MORENA, será harto interesante verlo competir contra el PRI.

SIGUE PONIENDO RIVAS EN ALTO A NUEVO LAREDO

Cuando un gobernantes trabaja bien, no necesita andar auto comprando reconocimientos, pues esos vienen solitos.

En esta ocasión el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, viajará a la Ciudad de México para recibir un reconocimiento como el Municipio mejor Evaluado en Tamaulipas y de los mejores en la República Mexicana.

El presidente municipal dijo gustoso que será este jueves cuando viaje a la capital del país para recibir, por parte la Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) dicho reconocimiento.

Nuevo Laredo compitió contra otros municipios del país y en especial contra 25 de Tamaulipas y al final fue de los grandes ganadores.

Felicidades a Enrique Rivas, quien sigue cosechando triunfos por el trabajo que realiza a favor de los neolaredenses.

CHUY VALDEZ DESEOS CON DISCIPLINA

Si algo debemos de reconocerle a Chuy Valdez dentro del PRI, es que a la fecha ha sido el único que se ha esforzado en insistir a sus compañero que se debe de poner en primer plano la unidad del partido, para así poder dar real competencia en el 2018.

Chuy fue de los primeros en levantar la mano para pedirle al partido la oportunidad de ser tomado en cuenta para la selección de candidatos, pero a la vez, también se ha comprometido que en caso de no tener suerte en esa selección, entonces trabajará para quienes sean los elegidos.

Durante todo este tiempo, han sido constantes los boletines que envía pidiendo la oportunidad de ser candidato, externando sus deseos de llegar a ser presidente municipal, pero también dice saber lo que es la disciplina y por ello no dudará en sumarse en caso de no favorecerle ninguna candidatura.

Conocemos a Chuy Valdez, un hombre que le sabe a la política, que tiene sus deseos como todo militantes de un partido, pero con toda la madurez para esperar las oportunidades que busca, algo que no vemos en ninguno de los demás aspirantes… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com