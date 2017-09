PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

*Conmigo no cuenten: Biasi

*Gobierno sin privilegios

*El funcionario que se embelleció

1.- Al grito de ¿¡Quien da maaas!? Los diferentes partidos políticos están en férrea competencia por atrapar reflectores que los proyecten como almas caritativas, y preocupadas por el bienestar de los damnificados. En ese intento los regidores de MORENA del Cabildo de Matamoros, anunciaron en sesión pública el deseo de que sus salarios (no sabemos si también las compensaciones) de aquí a fin de año, así como el 50 % de su aguinaldo, se destine al rescate de los damnificados de la zona sur del país.

La realidad es que se ve innecesario llevar al Cabildo algo que de manera personal pueden hacer depositando el recurso en las cuentas bancarias que se han ofrecido a los donantes. Incluso puede ser al Fideicomiso anunciado por López Obrador que se maneja en el Banco Afirme con cuenta 133-121765, mismo que estará manejado por un comité en el que figura Elena Poniatowska; el padre Solalinde, Julio Scherer hijo, Paco Ignacio Taibo, Laura Esquivel, Jesusa Rodríguez entre otros.

Como Usted comprenderá los regidores matamorenses de otros partidos no secundaron la propuesta de los “morenos”, y hubo de todo, desde quienes dijeron que en el municipio fronterizo hay mucha gente en condiciones de pobreza y desamparo, a los que habría que ayudar antes que a las personas ajenas a esta zona de influencia, hasta los que no podían prescindir de lo que es su sustento. Pero el pasaje más picaresco estuvo a cargo de Lucía Biasi Serrano del Partido Movimiento Ciudadano.

Lucía es hermana de la Diputada Guadalupe Biasi, ella fue la más tajante y lo dijo así: “¿Saben contar? Pues no cuenten conmigo, yo como Ustedes vivo de mi salario. Y la gente de Matamoros requiere ayuda y apoyo, y aquí es donde estamos obligados a dar”.

Para muchos observadores esta es una penosa manera de explotar el dolor y la tragedia de los mexicanos afectados por los diferentes eventos sísmicos, no lo ven como un acto de bonhomía, sino de rapiña en aras de cosechar votos en 2018.

2.- Quiérase o no el tema del sismo se encuentra politizado, incluso la sociedad civil está aprovechando la coyuntura para promover acuerdos a sus propuestas.

Quizá estimulados por el resultado que tuvieron las presiones sociales ejercidas sobre los partidos, al lograr el compromiso de encausar parte de las prerrogativas en beneficio de los damnificados, ahora han hecho presencia en la Cámara de Diputado organizaciones de la sociedad civil que desde hace tiempo promueven la eliminación del fuero, las pensiones a expresidentes de la República, la cancelación de gastos médicos mayores y la reducción de sueldos de altos funcionarios.

La sociedad civil “Transformando Somos Más, presentó en la Cámara Baja una iniciativa ciudadana acompañada de 220 firmas avalando las cuatro propuestas citadas bajo el título de “Gobierno sin privilegios”

Este proyecto que implica reformar varios artículos de la Constitución, no surgió en estos días; es algo sobre lo que se ha venido trabajando, pero ahora el sismo presenta un escenario sensible cuando se trata de desaparecer dispendios y excesos, frente a grupos vulnerables por los efectos sismológicos.

Aquí un paréntesis para comentar las versiones que corren por el Palacio de Gobierno y la Torre del parque Bicentenario, en el sentido de que un funcionario de los vientos de cambio, se hizo injertar miles de cabellos para mejorar su imagen por aquello de que es muy posible que figure en las boletas electorales del 2018. Lo cual no tendría nada de particular, no es delito embellecerse, o mejorar su apariencia física, de no ser porque las lenguas de triple fijo aseguran que los gastos corrieron a cargo del erario, el tema tiene relación con la iniciativa de “Gobierno sin privilegios”.

Los funcionarios de todos los niveles no debieran de tener ninguna clase de servicios extras a su sueldo, la atención médica debe ser similar a la de los burócratas, es decir lo que contrata Gobierno del Estado es para todos los servidores públicos, del nivel que sea.

Desde luego esto de ser verdad, no procede y el señor Auditor Superior del Estado tendrá que estar muy listo para que no le den “gato por liebre”, es decir un servicio de estética por uno de salud.

3.- En este mismo marco de circunstancias el Partido Revolucionario Institucional, retomó la promesa de Enrique Peña Nieto de reducir el número de diputaciones plurinominales, ahora la propuesta no es cancelar 100 de las 200 que ofreciera EPN, sino desaparecerlas todas.

Usted sabe que el tema de las plurinominales es un clamor generalizado en todo el país. Pedro Ferriz de Con logró reunir 4 millones de firmas (acompañadas del folio de su IFE-hoy INE) de mexicanos que se pronunciaron a favor de la desaparición de los 200 diputados de representación proporcional, empezó a captarlas a través de su programa de radio en enero de 2010 y en abril de 2011 hizo entrega en la Cámara de Diputados a Jorge Carlos Ramírez Marín, quien también presidía como hoy esa Cámara.

Con 4 millones de firmas el diputado Ramírez Marín no hizo nada por disminuir el número de plurinominales, hoy el mismo personaje, en la misma Cámara y frente al mismo objetivo, las gestiones si van a prosperar, porque la tierra está abonada no sólo por la urgencia de reducir gastos, sino por el momento político que hoy vive su promotor, el PRI, al que le urge congraciarse con los mexicanos.

4.- Quien viene conjugando los apoyos de la Federación y del Gobernador en beneficio del municipio victorense es el alcalde Oscar Almaraz Smer, quien ayer mismo en presencia del Delegado del Centro SCT de Tamaulipas, William David Knight no regateó reconocimientos para las diferentes instancias que hicieron posible poner en marcha 2.5 kilómetros de rehabilitación de caminos vecinales y carreteras logrando hacer más eficiente la comunicación de las comunidades rurales.

Estas obras sumadas a la rehabilitación de la inter-ejidal ofrecen mayores facilidades para las actividades productivas del campo, al tener una conectividad eficiente.