Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Consejeros equidad de género.

El Presidente del Consejo General el IETAM, Jesús Hernández Anguiano encabezó en evento protocolario de toma de protesta para los tamaulipecos que serán responsables de organizar el proceso de votaciones para renovar las 43 alcaldías.

Fueron 215 Consejeros propietarios para la instancia municipal y de todos ellos los suplentes, es decir, 215 más, así como, 86 personas que fueron designados como reserva, para aquellos casos en los que, se pudiese dar la renuncia de propietarios y suplentes.

Tres cosas pueden destacarse respecto a la designación de los Consejeros, la paridad de género, en virtud de que tanto hombres como mujeres tienen la misma oportunidad de desempeñar cargos de cualquier tipo, equilibrio, relacionado con la preparación académica y el conocimiento de la Legislación y, además plurales, porque no hubo distingos de ninguna especie.

Hernández Anguiano, pidió a los tamaulipecos que tendrán a su cargo la elección de los acaldes entrega al trabajo, a favor de la democracia, la práctica de valores y principios cívicos.

Obvio, reconoció el entusiasmo con el que ellos y muchos más tamaulipecos respondieron a la convocatoria del IETAM para la conformación de los Consejos Municipales Electorales, de los que dijo, son pieza clave para la realización de las elecciones, al ser el contacto directo con los ciudadanos que acudirán a elegir a sus Ayuntamientos.

En el evento de toma de protesta de los ahora funcionarios electorales, estuvieron todos los integrantes del Consejo General, Nohemí Argüello Sosa, Oscar Becerra Trejo, Tania Contreras López, Ricardo Hiram Rodríguez González, María de los Ángeles Quintero Rentería y Frida Denisse Gómez Puga.

Desde luego acudió el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Electoral del INE, Eduardo Trujillo Trujillo y el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva del IETAM, Miguel Ángel Chávez García.

En ese asunto de la pluralidad, se hizo ver que el 70 por ciento de los Consejeros Municipales no están afiliados a ningún partido político y el 30 por ciento restante no están impedidos para hacerlo, es decir, no desempeñaron labores dentro de las organizaciones políticas, de manera que, una vez involucrados en el procedimiento establecido en la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, podrán darse cuenta de la relevancia que tiene cumplir con su cometido a favor de la democracia.

Hacer que funcionen los Consejos Municipales Electorales, es una encomienda que deja muchas satisfacciones, es más creemos que cualquier desempeño que los ciudadanos tengan relativo a las elecciones, tiene esa característica, ya que infinidad de personas con las que hemos dialogado y que estuvieron en las mesas directivas de casillas, tienen comentarios positivos sobre la realización de las elecciones, de manera que, todo aquello que se diga sobre violentar las elecciones, se da antes de que la gente llegue a las casillas.

Con la toma de protesta de los miembros de los Consejos Municipales Electorales, todo queda listo para que, en los primeros días de enero próximo, se instalen físicamente las oficinas en las que despacharán los Consejeros y a donde, los dirigentes y representantes de los partidos políticos o los candidatos deberá de acudir para gestionar su participación en las elecciones del primer domingo de julio de 2018.

En cuanto al género, es de destacar que, además, 23 mujeres serán presidentas de igual número de Consejos Municipales, en tanto que los 20 restantes serán manejados por varones y de los 215 que son propietarios, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento mujeres, casi mita y mita, pero, están bien representados los géneros, para eso de la equidad.

Del cumplimiento para la designación y toma de protesta de los Consejeros Municipales, así como, de la instalación física de esa instancia electoral, los representantes de los partidos políticos acreditados para participar en la elección concurrente de alcaldes, están enterados, por tanto, cualquier observación o comentario que denote inconformidad o molestia, está de más y será señal inequívoca de irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones ante los organismos electorales.

Los otros.

Este martes, corrió la noticia de que el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ya completó la cantidad necesaria de formas de ciudadanos para que el INE, de su autorización para que se convierta, llegados los tiempos establecidos en la Ley Electoral, en candidato presidencial sin partido, el primero en la historia de la nación.

Esto de la política nacional, nos recuerda que ya hubo un registro más en el INE para precandidatura, la más vista de todas, la de Andrés López Obrador, quien tuvo tiempo de construir su partido político para llegar por tercera ocasión a jugar por la presidencia de la República en las urnas.

Las dos anteriores las perdió, aunque en ambas quedó en segundo lugar, en una desplazó al PRI al tercer lugar y en otra al PAN.

Lamentable, en todos los sentidos la irreparable pérdida de quien fuera Director de Protección Civil del Municipio de Victoria, Medardo Sánchez Albarrán, porque siempre fue un hombre dedicado a su chamba, esperemos la resignación de su familia.