CORRESPONDENCIA

Contentaron al Bebesaurio

Por José Luis Castillo

1.-La designación de Miguel Cavazos Guerrero, como Delegado Federal de la SEDESOL, en Tamaulipas, nos confirma una vez más que los políticos de siempre siguen practicando las mismas mañas, los mismos métodos y cuando no ganan simplemente arrebatan con tal de mantenerse en el poder y sobre todo, disfrutando de las mieles del presupuesto.

Miguel, es nada menos que el hijo del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, el mismo que le arrebató en su momento, el primer lugar en la candidatura a la senaduría a la profesora Guadalupe Flores de Suarez y por si fuera poco se colocó en primer lugar en la lista de los plurinominales con el fin de asegurar su beca en el senado.

Así pues, fiel a sus costumbres, abusos de poder, Cavazos Lerma, recomendó a su hijo ante la cúpula priista para que se registrara como aspirante a la candidatura de diputado federal por el Distrito 03, con cabecera en Río Bravo, sin embargo le fue rechazado su registro y la candidatura que se acreditó la ex diputada local Copitzi Yesenia Hernández García, que no tiene quien la recomiende, pero si trabajo y militancia que la respalde.

Por eso es que ahora la llegada del “bebesaurio” a la SEDESOL, nos deja entrever de nueva cuenta que los políticos de siempre, sólo piensan en ellos y sus beneficios personales y de familia; nunca pierden, y más que un mérito de Cavazos Guerrero, se interpreta como un premio de consolación.

2.-Oscar Almaraz Smer por fin terminó con la incertidumbre y el pasado sábado acudió al comité Directivo Municipal, a registrarse como aspirante a la candidatura de la presidencia Municipal de Victoria.

Almaraz, es de los pocos políticos que cuentan con simpatía para buscar la reelección y seguramente no batallará para agenciarse el triunfo en la elección venidera, por el trabajo, la inversión pública y el trato directo que ha dado a la ciudadanía, simplemente no perdió tiempo y se dedicó a lo que debía, a trabajar.

“En Victoria, estamos unidos para seguir luchando por recuperar la paz y la tranquilidad, autoridades, dirigentes y ciudadanos, trabajamos desde muy temprano todos los días en nuestro espacio para lograr que nuestra ciudad sea mejor”, así lo dijo.

Oscar, sabe que la sociedad aprecia y reconoce su trabajo, aunque existen algunos funcionarios de la administración municipal que son arrogantes y creídos que no terminan por entender que están para servir a la ciudadanía y pero aun con todo ello, es casi seguro que Almaraz vuelva a triunfar en la elección de este año.

3.-Si de reconocer el mérito de los que realmente trabajan de lado de los que menos tienen ahí tiene usted por fin el registro de Carlos Toral, “el cacho”, como aspirante a la candidatura del PRI al gobierno de Altamira, ahora sí, le hizo “justicia la revolución” y acompañado de un nutrido grupo de simpatizantes, acudió a presentar su documentación que le permita agenciarse esta denominación.

Si lo quiere saber el “ajonjolí” de todos los moles Alejandro Guevara, estuvo ahí, dice que para apoyar la causa de Carlos Toral, más bien en lo personal, creo que es parte de su estrategia de aparecer en los bautizos, bodas quinceañeras y hasta cumpleaños, con el fin de robar cámara y hacer campaña sin gastar.

La solicitud de registro de Toral, se hizo ante la Comisión de Procesos Internos y vaya que se vio entusiasmado al precandidato en su intento por lograr llegar a la silla de la Presidencia Municipal de Altamira, en donde tiene altas posibilidades, porque hay que decirlo la mano del poder, le arrebató la postulación en la elección pasada, cuando el PRI, le dio la oportunidad a Griselda Carillo Reyes, para competir ante Alma Laura Amparan, quien le gano en las urnas.

4.-El tratar de acabar con las viejas prácticas del burocratismo en el Hospital Regional de Alta Especialidad, de Ciudad Victoria, le costó el trabajo al doctor Alejandro Caraveo Real, a quien solo le basto que unos cuantos trabajadores se “manifestaran” en su contra en la dirección de ese nosocomio.

No es por nada pero, ojalá que el doctor Vicente Flores Rodríguez, no haya agarrado esto de pretexto para dar de baja a Caraveo y lo peor que sea cómplice en las chiflasones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, porque, hay constancia del actuar “perezoso” de los trabajadores de ese hospital, desde los que cierran todas las cajas de cobro media hora antes de irse, y tumban el sistema para no registrar pagos, hasta los que checan a temprana hora sin haber llegado, por decirle sólo dos casos.

