La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CONVOCA CDV A CONSTRUIR UN TAMAULIPAS EN PAZ Y SEGURO

Durante el encuentro que tuvo ayer viernes en Reynosa con el personal de enfermería de la zona norte del estado, con motivo del Día de Enfermera y Enfermero 2018, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los convocó a construír desde el rubro de la salud un estado en paz, libre y seguro, que es su principal preocupación, como lo ha reiterado en otros eventos.

“Eso es lo que hoy en día queremos construír en Tamaulipas, un estado donde cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, porque esa será la herencia para nuestros hijos y nietos; un estado en paz, libre, seguro; un estado con un sistema de salud adecuado, pero sobre todo uno donde nuestros hijos se puedan sentir orgullosos”, remarcó el mandatario estatal durante el evento que se llevó a cabo en el Parque Cultural Reynosa, al que asistiéron más de mil personas.

En el marco de la celebración del Día de la Enfermería el gobernador Cabeza de Vaca entregó reconocimientos a 20 enfermeras y enfermeros de diferentes Unidades de Salud y Hospitalarias, de los municipios de San Fernando, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Río Bravo, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

En su mensaje el gobernador del estado destacó la entrega de las enfermeras y enfermeros, su profesionalismo, su calidad humana y permanente actualización en favor de la preservación de la salud de las familias tamaulipecas, además les reconoció como la columna vertebral del sistema de salud estatal y pilares de la política de bienestar social establecida en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022.

De despedida Cabeza de Vaca dijo a las enfermeras y enfermeros que cuentan “con nuestra mayor admiración y más grande reconocimiento, por contribuír al cuidado y la mejora de la salud, con calidez, con calidad, es una labor invaluable que solo un grupo privilegiado de profesionistas como ustedes puede brindar”.

Como todo un consumado adicto al poder el ex gobernador de Michoacán y cuatro veces presidente municipal de Morelia, que es la capital del estado, Fausto Vallejo Figueroa después de haber militado y ocupado todos esos cargos con las siglas del PRI, a sus 69 años de edad cumplidos le volvió a picar el gusanito de la política y se volvió a lanzar al ruedo ya que quiere volver a ser alcalde de los morelianos, para lo que renunció al Partido Revolucionario Institucional, ya que según él será candidato del Partido Encuentro Social y posiblemente del PT.

Casos como éste son las aberraciones en las que desde hace tiempo ha incurrido el PRI, por lo que ya muchos mexicanos, y en particular los jóvenes, han dejado de creer no en el tricolor sino en todos los partidos políticos que existen en México, porque desde su temprana edad ya se dieron cuenta que atienden más a sus intereses que a los reclamos del pueblo al momento de postular a sus candidatos.

Nos cuesta trabajo creer que el PRI haya postulado y convertido en alcalde de Morelia a don Fausto Vallejo Figueroa en cuatro ocasiones, además de hacerlo también gobernador del estado de Michoacán, como si en las filas del Revolucionario Institucional no haya existido otros priístas con la capacidad y la experiencia necesaria para ocupar dichos cargos.

Tiempecillo atrás nos aseguran que Andrés Manuel López Obrador lo invitó a sumarse a las filas de su partido –MORENA– pero el jueves la secretaria general del CEN de éste instituto político, Yeidkol Polevnsky, dio a conocer –por si o por no– que Fausto Vallejo no será candidato de ese partido para la alcaldía de Morelia, ya que el susodicho declaró que había sido invitado para contender por el cargo.

La duda que flota en el aire es si las negociaciones entre los gobierno de Estados Unidos, México y Canadá –encaminadas a la renovación del TLCAN– tendrán o no un final feliz; como analistas políticos en lo personal creemos que en la sexta y séptima y última ronda de las pláticas entre los tres gobiernos, el histórico tratado va a estar en riesgo de romperse, pero, pero, pero, estamos ciertos de que el Presidente Donald Trump ya asimiló que retirarse de la mesa de las negociaciones dañaría tanto a México como a Estados Unidos, por lo que esperamos un final feliz.

Por cierto hoy sábado en la rotonda del Angel de la Independencia del Distrito Federal se reunirán los simpatizantes del senador del PAN, Javier Lozano, para celebrar su salida de las filas de éste partido político, por considerar que éste partido cayó en desgracia bajo el liderazgo de Ricardo Anaya, evento al que está convocando el ex diputado Juan Pablo Adame.

Creemos que al mismo tiempo los que se lleguen a reunir en la “Fiesta por la renuncia de Javier Lozano al PAN”, en ese evento tambiénvan a festejar el que Lozano se haya sumado al equipo de la precampaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña. En lo personal sentimos que fue un gran acierto el nombrar a Lozano vocero oficial de Pepe Meade, porque Aurelio Nuño Mayer no la hace.

Ahora lo que nos falta por saber a quién van a apoyar Margarita Zavala y Javier Rodríguez Calderón los que ya reuniéron la cantidad de firmas de apoyo necesarias para que el INE los reconozca como candidatos independientes, pero, pero, pero, como que se trasluce la intención de no dejarlos llegar y si llegaran nos atrevemos a decir que ninguno de los dos ganaría las elecciones.

Rafael Moreno Valle no se anduvo por las ramas y al percibir su fracaso, sacó su veinte de la contienda interna por la candidatura y se sumó al proyecto del jóven maravilla de Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Margarita Zavala, la que también renunció al PAN, ya dijo que no va a hacer lo que hizo Javier Lozano. El Bronco tampoco se ha adelantado a los hechos, pero creemos que en el camino al igual que doña Mague también dará su brazo a torcer.

Nuestras antenas nos reportan que el precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, aún no despega porque los mandos del tricolor aún no han hecho el reparto de las posiciones o cargos que van a estar en juego en éste proceso electoral, lo que no se ha hecho todavía en razón de que aún no han arrancado su campaña.

Para nosotros fue un error el que el diputado federal, Edgar Melhem Salinas, haya hecho pública su intención de buscar la candidatura del PRI al senado de la república, porque de inmediato se echó encima a todos los leones de la política y a los que al igual que él también quieren queso, entre ellos los dipus Baltazar Hinojosa Ochoa y Mercedes del Cármen Guillén Vicente (a) “Paloma”, entre otros, porque hay más.

Que lamentable sería que llegara a estallar en Ciudad Victoria la huelga en las plantas de la maquiladora Delphi, ya que se estaría hablando del paro de labores de cuatro mil obreros. Tiempo atrás la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, María Estela Chavira Martínez, dijo en éstos casos ella no interviene porque son cosas internas entre patrones y sindicato. A la mejor está en lo correcto, pero dada la seriedad del caso creemos que debería intervenir, pero antes de que sean colocadas las banderas rojinegras en la Delphi.

Por cierto ayer viernes el dirigente estatal de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, José Rigoberto Guevara Vázquez, acompañado de algunos de miembros de su dirigencia, convivió con los periodistas que se reuniéron en el SATET, alrededor de 200, en cuyo marco hizo un reconocimiento a su labor y rindió homenaje al periodismo. En el mañanero evento hubo almuerzo y regalos.

