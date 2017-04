T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

COPECOL, PURO CIRCO, MAROMA Y TEATRO….!

LOS INTEGRANTES de la COPECOL, que titula en México el Neolaredense “bueno para nada” de RAMIRO RAMOS SALINAS, “ahijado político” del facineroso y ratero del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, “son puro circo, maroma y teatro”, porque estos diputados, “con todo y que hablen bonito”, expongan temas de muy alta envergadura y digan que van a proyectar cosas de bien para la sociedad nacional o para favorecer a los pueblos de México, eso: “ni dios padre se los podría creer”.

Y DIGO ESTO, porque simple y llanamente, “la gavilla de bandoleros que integran ese cuerpo legislativo”, no tienen los mecanismos, ni las herramientas necesarias para resolver los emblemas de corrupción e impunidad que predominan en el país, cuya cuestión jamás podrían abatir, porque ellos mismos, han sido y son parte de ese engranaje podrido que sigue creciendo a raudales en todos los rincones de la geografía nacional.

Y LO PEOR de este interesante tema es que, este grupo de “legisladores vende patrias”, entre ellos el propio Ramiro Ramos Salinas, “hacen gastar muchos millones de pesos a los gobiernos estatales, sin ninguna necesidad”. Porque en esencia, “los miembros de la Copecol, evidentemente, no tienen calidad, ni capacidad para resolver los problemas de sus casas” y, menos podrán resolver los agudos problemas sociales que cada estado del país enfrenta y si no, pues que “le entren en plan de topón”, es decir “con resultados efectivos a los temas de inseguridad que son los que más predominan en todas las regiones del país.

POR ESTA RAZÓN, me parece inconcebible e inaceptable que, “algunos gobernadores sigan apoyando con recursos a estos gandayas diputados locales”, a los que creo, deben dejarlos solos para ver si entre ellos, se resuelven los gastos muy considerables que tienen que hacer para llevar a cabo estas inservibles conferencias de la COPECOL, como la que realizarán en Campeche y que inicia mañana, porque hacer estas reuniones con dinero público o dinero ajeno, que son dineros del pueblos, es lo más fácil del mundo, y por tanto, me parece cruel e incluso criminal, que se les siga dando cuerda “a estos sujetos de baja caterva moral”, que por ser diputados, creen que todo se lo merecen y por ello, siguen participando en las obsoletas conferencias que a nada bueno conducen. Porque en mi punto de vista “no aportan nada productivo”.

POR EJEMPLO: Esta gavilla de bandoleros políticos, vividores de los erarios públicos, en la conferencia de Campeche, anuncian abordar temas como el implementar “los sistemas locales anti-corrupción”, cuya cuestión me parece infantil y usted amable lector me preguntaría, con mucha razón, “porque considero esto en tal sentido?. Y yo le respondería que, “eso me causa hilaridad o risa”, porque simplemente las mayoría de los diputados, integrantes de la COPECOL, han sido unos verdaderos mercenarios y corruptos y, Ramiro Ramos Salinas es uno de los que toda la vida ha vivido al amparo de la corrupción y la impunidad y ejemplo tangible de ello, “Ramiro, lo dejó muy plasmado en el Congreso Local de Tamaulipas”, donde, éste inmoral sujeto dejó una imborrable huella de corrupción “AL APROBAR AL VAPOR” cuentas públicas de ex alcaldes bandidos que se robaron los dineros de los pueblos que gobernaron y eso pronto, habrá de confirmarse y saldrá a la luz pública y el propio Ramiro Ramos Salinas, lo sabe, cuya ilícita actuación éste la consumó, porque su patrón el truculento ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, se lo ordenó para dejar, según ellos, bien librados de delitos y de la cárcel a los ex presidentes ladrones, los que sin duda, “no tardaran mucho en andar a salto de mata”, sino es que ya andan en tal sentido.

TAMBIÉN me parece incongruente e irresponsable que, los miembros de la COPECOL, digan que en la conferencia que será puesta en marcha mañana jueves allá en Campeche, vayan a tratar los temas de “LA REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA CIUDADANA” y el de “gobernabilidad ante la austeridad”, porque en el primero de estos temas, la verdad, nunca se le hace justicia al ciudadano que es víctima del delito, porque “en el camino de la real justicia”, a pesar de las reformas, la mayor parte de las veces se siguen interponiendo “los emblemas del compadrazgo y el cuatachismo” y más cuando hay la obvia lana de por medio, dejando a la deriva a los afectados, cuya cuestión siempre ha sido evidente, cuyo perjuicio, por obviedad, “No es obra de la casualidad”.

AHORA BIEN, si analizamos de manera profunda el tema de “LA GOBERNABILIDAD, ANTE LA AUSTERIDAD”, podré comentarles que, en este rubro, desde el punto de vista financiero, nada se hace por cumplirlo a cabalidad y la prueba fehaciente de ello, es la misma reunión de la COPECOL, “en la que sería bueno saber cuánto invierten de lana los gobiernos estatales”, dineros que a mi juicio, “son tirados a la basura”, porque los resultados de estas reuniones son improductivos, cuyos millonarios recursos, los gobiernos, “deberían mejor invertirlos en obras que bien valgan la pena” y no sigan gastando dinero para que los gandayas diputados como RAMIRO RAMOS SALINAS anden en plan de turistas o de vacaciones en diversas partes de México, como hoy lo hacen allá en el estado de Campeche.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, si los Gobiernos de los Estados participantes, “no evitan los extremas aportaciones económicas”, para esta clase de conferencias como las que REALIZA LA COPECOL”, yo me pregunto: “entonces donde está la austeridad, de la que hablan y tanto pregonarán en dicha conferencia?.

ESA ES LA INTERROGANTE que todo mundo se hace sobre lo que considero “circo, maroma y teatro” y, a la que los miembros de la COPECOL, deberán responder.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos en vista en general al email:

lupernesto@yahoo.com.mx